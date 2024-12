Oroscopo di oggi 6 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 6 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Un allineamento Venere-Nettuno di supporto segnala che c'è qualcosa di speciale in te. Il tuo splendore potrebbe attrarre l'attenzione delle persone nella tua cerchia professionale. Fai la tua magia e lasciati adorare dalle tue legioni di fan devoti. L'attenzione che ricevi può riaffermare che possiedi ancora abilità ricercate, ma puoi sostenere lo stile con la sostanza? Con una congiunzione Sole-Mercurio in gioco, potresti non sapere dove tracciare il limite quando studi o fai ricerche. Troppe informazioni possono essere problematiche quanto troppo poche. Discernere ciò che è essenziale e filtrare ciò che è estraneo o distraente. Le questioni che riguardano viaggi, istruzione e legge possono essere frenetiche e ricche di dettagli. Presta attenzione a ciò che accade.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Ti starai chiedendo cosa diavolo sta succedendo nel mondo? Da un lato, hai pensieri umanistici e armoniosi sulla tua famiglia e sul tuo ambiente di lavoro. Dall'altro, hai anche un profondo desiderio di distruggere tutto per ricominciare da capo! Dovrai scegliere. In ogni caso, dato il clima attuale e il fuoco dentro di te, qualsiasi tipo di compromesso si rivelerà difficile. Non esagerare! .

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Hai messo i piedi in bocca ultimamente? Con Marte retrogrado conflittuale nella tua zona di comunicazione, probabilmente lo farai di nuovo. Probabilmente c'è qualcosa che devi toglierti dal petto. Tuttavia, perdere la calma e dire cose di cui ti pentirai non è la strada giusta. Fino al 23 febbraio, dovrai trovare un modo migliore per gestire rabbia e frustrazione. Resistere all'impulso di incolpare e vergognare è un buon punto di partenza. Altrimenti, ci saranno molte cose per cui scusarsi quando il moto retrogrado giungerà al termine. I rapporti con vicini, fratelli e persone che incontri quotidianamente possono essere un po' delicati, quindi fai del tuo meglio per andare d'accordo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Hai bruciato il tuo budget? Marte retrogrado nella tua casa dei beni potrebbe frenare un'emorragia finanziaria. Ma, fino al 23 febbraio, potrebbe anche rallentare il flusso di denaro in arrivo. Fai del tuo meglio per evitare disaccordi su denaro e beni. È il tipo di energia negativa che non farà che peggiorare le cose. Invece, cerca di superare pazientemente qualsiasi difficoltà che si presenti. Questa pausa ti invita a riformulare il tuo rapporto con denaro e beni e a metterti sulla strada giusta. Vivere una vita prospera richiede che tu faccia scelte che ti diano potere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Il viaggio del guerriero Marte nel tuo segno segnala che hai energia da bruciare. Con Marte retrogrado fino al 23 febbraio, ti sentirai frustrato e impaziente quando le cose non andranno come vuoi. Essere impulsivi e di fretta prepara il terreno per incidenti e altri problemi, quindi fai attenzione a come ti muovi nel mondo. La fase retrograda ti invita a rallentare e considerare le conseguenze delle tue azioni. Agire prima e capire i dettagli dopo non servirà ai tuoi interessi. Andare avanti ciecamente può lasciarti con un sacco di spiegazioni da dare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con Marte retrogrado in Leone e la tua casa dell'auto-annullamento, potresti sentirti frustrato dall'incapacità di agire e far progredire certe questioni. Cercare di resistere quando si è al semaforo rosso può essere disastroso. Fino al 23 febbraio, trarrai beneficio dalla correzione del comportamento auto-sabotante. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che a volte non lavori quanto dovresti perché temi che i tuoi sforzi non produrranno la ricompensa desiderata. La fase retrograda di Marte sarà meglio spesa per sbrogliare la rabbia e il risentimento repressi e reclamare il tuo potere dalle battute d'arresto passate.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Con Marte retrogrado in Leone e la tua casa della comunità, le relazioni con amici e gruppi possono essere difficili. Vibrazioni competitive e piccoli disaccordi possono metterti contro persone con cui di solito vai d'accordo. Allo stesso tempo, non puoi fare a meno dell'incoraggiamento e della motivazione che ti forniscono gli amici, né puoi rinunciare al supporto che ricevi da gruppi e organizzazioni. Queste relazioni sono fondamentali per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali. Sarà nel tuo interesse stroncare i problemi sul nascere e trovare modi per andare d'accordo. Una lettura con il tuo sensitivo preferito può prepararti ad affrontare le sfide che potrebbero presentarsi fino al 23 febbraio, quando Marte staziona in direzione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

È "un passo avanti e due indietro" con il motivatore Marte retrogrado in Leone e nel tuo settore professionale. Fino al 23 febbraio, potresti avere la sensazione che i progressi che hai fatto si siano fermati. Cambia prospettiva e vedrai che un rallentamento ti dà la possibilità di recuperare tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi. Lascia riposare la tua ambizione mentre ti prendi del tempo per sviluppare maggiore sicurezza nell'affrontare i superiori e le persone influenti nella tua cerchia. Non puoi permetterti di perdere la calma né di tentare di andare avanti quando le cose non vanno come vuoi. Con tutti gli occhi puntati su di te, devi essere consapevole di ciò che fai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Sei stato impegnato a difendere i tuoi diritti e a sostenere ciò in cui credi da quando il guerriero Marte è entrato in Leone e nella tua nona casa idealistica. Quando sei eccitato per qualcosa, non sempre ti prendi il tempo di verificare i fatti. Con Marte retrogrado fino al 23 febbraio, avrai tutto il tempo per ripercorrere i tuoi passi e capire dove hai deviato dal messaggio. Indagare sul perché ti senti in quel modo ed esplorare modi per agire in modo costruttivo può renderti un attivista più efficace. I problemi relativi a viaggi, istruzione, governo e legge dovranno essere gestiti con cura.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con Marte retrogrado in Leone e la tua zona di risorse condivise, le questioni finanziarie dovranno essere gestite con cura. Se sei indebitato, fai il possibile per uscire dal buco ed evita di prendere decisioni che ti sprofondano ancora di più. Potresti accumulare grosse bollette se non stai attento alle tue spese. Prestiti, debiti, alimenti, eredità e fondi che condividi con altri possono essere problematici se gestiti in modo scorretto. Non lasciare che un conflitto con una persona o un istituto finanziario causi difficoltà evitabili. Il compromesso sarà il modo migliore per scongiurare un potenziale problema, quindi punta ad accordi reciprocamente vantaggiosi. Fino al 23 febbraio, ti consigliamo di trovare dei modi per far funzionare le cose.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

I problemi relazionali possono farti arrabbiare e metterti sulla difensiva con il guerriero Marte nella tua casa della partnership. Con Marte retrogrado fino al 23 febbraio, potresti dover rivisitare i problemi con un partner che sono rimasti irrisolti. Cerca di rispondere consapevolmente a ciò che emerge piuttosto che reagire ciecamente ed essere avventato. Questa è la tua occasione per imparare come superare i conflitti e gestire il confronto nel modo giusto. Non deve essere sempre un viaggio accidentato. Sei destinato a provare un senso di sollievo e di realizzazione quando riesci a raffreddare con successo una situazione tesa. Può prepararti per ciò che ti aspetta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Hai lavorato sodo da quando Marte, intraprendente, è entrato nella tua casa del lavoro. Non sarà una grande sorpresa se ti senti oberato di lavoro e forse un po' stressato. Con Marte retrogrado fino al 23 febbraio, il ritmo non sarà così frenetico. Potresti dover ripercorrere i tuoi passi con alcuni compiti e risolvere i problemi. Può essere una vera seccatura, in particolare se tu e gli altri non siete d'accordo su come rivedere un progetto. Un'atmosfera competitiva può anche rendere difficile portare a termine le cose. Questa fase di rifacimento fornirà molteplici opportunità per fare le cose per bene, a patto che tu riesca ad andare d'accordo. Opta per la cooperazione e il compromesso. È l'unico modo per prosperare.