Oroscopo di oggi 6 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 6 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 6 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con le relazioni, i semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Quindi, vorrai fare scelte consapevoli e considerare le potenziali conseguenze delle tue azioni, in particolare con i Toro.

Amore/Amicizia: La Luna Nuova in Bilancia e la tua zona di partnership segnalano un nuovo inizio. Che tu sia pronto o meno per il cambiamento, potresti ritrovarti catapultato in una nuova fase di una relazione importante. Potrebbero essere prese decisioni che sfuggono al tuo controllo. È destinato a dare una svolta alle mutande, ma il cambiamento non può essere evitato. Tu e l'altra persona potreste non essere sulla stessa linea sui valori o sul denaro, ma dovrete risolverlo.

Carriera/Finanza: oggi, la mente di Plutone termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua casa di carriera, status e reputazione. Si spera che tu abbia digerito le lezioni presentate sul possesso del tuo potere e sull'usarlo per far salire di livello la tua carriera. La tua educazione non è ancora finita. C'è altro da imparare su come tenersi tra le persone influenti nel tuo mondo e guadagnarsi il loro rispetto. Se stai lottando per entrare nel tuo, non preoccuparti. La classe sarà in sessione su questa lezione cruciale per gli anni a venire.

Crescita personale/spiritualità: non puoi sempre decidere né influenzare le persone a fare le cose a modo tuo. Per andare d'accordo, dovrai confidare che gli altri siano in grado di prendere decisioni valide.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova in Bilancia e la tua zona di lavoro segnalano un nuovo inizio. Imparare a lavorare con invece che contro i colleghi farà parte del programma. Una Bilancia può contenere tutte le carte. Se è così, per ora dovrai seguire il loro esempio.

Amore/Amicizia: nell'ultimo giorno del viaggio di Venere attraverso il tuo settore di partnership, potresti sentirti spinto ad affrontare un problema di relazione. Potrebbe comportare il blocco di un impegno o la chiusura di una relazione. Se sai cosa vuoi, perché esitare?

Carriera/Finanza: potresti avere difficoltà a gestire l'innovatore e ribellarti in te. Con il Sole della Bilancia e Marte guidato nella tua zona di lavoro in contrasto con Urano nel segno del cambiamento, la tua ingegnosità può creare uno sconvolgimento sul posto di lavoro quando non riesci a frenare il tuo impulso di scatenarti. In altre parole, dovrai lavorare in armonia con gli altri affinché vedano lo splendore delle tue idee. Non puoi semplicemente diventare un furfante e aspettarti che i colleghi ti sostengano.

Crescita personale/spiritualità: oggi, Plutone trasformativo termina il suo retrogrado attraverso la tua casa di esplorazione e istruzione superiore. Si spera che tu abbia acquisito una comprensione di quali conoscenze ed esperienze hanno valore per te e quali dovrebbero essere scartate. Sia che tu riceva la tua istruzione dall'aula o dalla scuola della vita, continuerai ad approfondire la tua saggezza nei mesi e negli anni a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna Nuova in Bilancia e il regno che governa il romanticismo e la ricreazione segnalano che è tempo di festa. Dove e come trovi la gioia? È imperativo che tu segua la tua beatitudine. Farlo richiederà compromessi, in particolare con Toro e Bilancia.

Amore/Amicizia: vuoi fare le tue cose, passare del tempo con il tuo interesse amoroso o uscire con i tuoi amici? È un caso di essere un agente libero piuttosto che andare d'accordo con la banda mentre il compagno Bilancia Sole e Marte si scontrano con Urano indipendente. Sedersi sulla staccionata infastidirà solo te e gli altri. O sei dentro o sei fuori.

Carriera/Finanza: Oggi, Plutone termina il suo lungo retrogrado attraverso il regno che governa l'intimità e le risorse condivise. Negli ultimi mesi hai esplorato i contributi emotivi e finanziari forniti dalle persone a te più vicine e il controllo che consente loro. Non si può negare che alcuni individui esercitano molta influenza nella tua vita. E, che ti piaccia o no, ne hai bisogno. Nei mesi e negli anni a venire, diventerai più abile nel far funzionare questi scambi di energia e risorse per te piuttosto che contro di te.

Crescita personale/spiritualità: a poco a poco, inizi a vedere che sei più indipendente di quanto pensassi. Non sorprenderti se hai bisogno di spazio per esprimere la tua individualità e perseguire attività che preferisci esplorare da solo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna Nuova in Bilancia e il tuo regno domestico segnalano un nuovo inizio con la vita domestica e familiare. Potresti essere spinto verso il cambiamento prima di essere pronto, ma cerca di seguire il piano. Tieni gli occhi su Toro e Bilancia. Non si sa cosa faranno.

Amore/Amicizia: Oggi, il persuasivo Plutone termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua casa di associazione. Negli ultimi mesi, hai esplorato l'equilibrio di potere nelle tue più importanti connessioni personali e professionali, spingendoti a determinare se ti senti autorizzato o controllato. La classe sarà in sessione su questo argomento per gli anni a venire. Quindi, avrai tutto il tempo per imparare a mantenere la tua posizione con le persone che esercitano una notevole influenza sulla tua vita.

Carriera/Finanza: le idee non convenzionali della mente dell'alveare potrebbero non combaciare con la tua delicata sensibilità. Con il sole e Marte in armoniosa Bilancia che si scontrano con l'eccentrico Urano nella tua zona di lavoro di squadra, potresti essere riluttante a salire a bordo con quello che sembra un piano folle. Chi lo sa? Forse i tuoi colleghi stanno facendo qualcosa e hai bisogno di aggiornarti? Prima di esprimere un giudizio, dovresti scoprire di cosa si tratta.

Crescita personale/spiritualità: è stato un viaggio divertente con Venere nella tua zona romantica e ricreativa, ma presto dovrai metterti al lavoro. Risolvi le questioni in sospeso con hobby, progetti furbi e la tua vita amorosa.