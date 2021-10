Oroscopo di oggi 7 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 7 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbe essere una mattinata difficile per i mattinieri. Il vuoto lunare ovviamente nel tuo settore di partnership potrebbe innescare un malinteso con qualcuno a cui sei vicino. Bilancia e Scorpione saranno particolarmente permalosi. Quindi, è meglio evitarli fino al pomeriggio.

Amore/Amicizia: Oggi Venere entra nell'avventuroso Sagittario. Fino al 5 novembre, la tua vita amorosa potrebbe assumere un sapore straniero. Potrebbe presentare una persona intrigante che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Se accoppiati, tu e il tuo interesse amoroso potreste partire per una vacanza romantica. Anche una storia d'amore a distanza potrebbe avere un ruolo nel film. I singoli montoni potrebbero incontrare un potenziale partner a scuola o in un ambiente spirituale. C'è compatibilità incorporata con qualcuno sulla tua lunghezza d'onda.

Carriera/Finanza: c'è molto da disfare intorno alle tue ambizioni professionali, dato che Plutone stazionario quadra la tagliente Eris nel tuo segno. Non lasciare che la rabbia e il risentimento per le opportunità mancate ti impediscano di rialzarti e andare avanti. Il tuo successo è davanti a te, non dietro di te. Ciò che è destinato a te sarà tuo. Tuttavia, se ti stai lamentando di ciò che è stato perso, potresti perdere il segnale che ti avverte di una nuova opportunità.

Crescita personale/spiritualità: quando Pallade percettiva si scontra con Cerere nutriente nella tua casa di comunicazione, potresti essere troppo profondo nell'analizzare le tue emozioni per essere in grado di comunicare efficacemente i tuoi bisogni. Non complicarlo eccessivamente. Chiedi quello che vuoi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il vuoto lunare ovviamente nella tua zona benessere potrebbe rendere una mattinata stressante. La cura di sé sarà fondamentale per iniziare bene la giornata. Al mattino, dovresti evitare Ariete e Capricorno. Un problema irrisolto con loro potrebbe stuzzicarti.

Amore/Amicizia: oggi Venere entra nel generoso Sagittario e nel regno che governa l'intimità e le risorse condivise. Il prossimo mese promette di accendere una grande passione e accendere il tuo desiderio di connessioni più significative. Con questa energia calda e invitante in gioco, ti sentirai a tuo agio nell'esplorare il tuo lato sensuale. Coloro che sono attratti dalla tua orbita potrebbero trovarti più affascinante del solito. Sia gli amici che gli amanti vorranno avvicinarsi. Possono usare denaro, doni e privilegi speciali per ottenere le tue grazie.

Carriera/Finanza: Pallade nella tua casa dei progetti futuri segnala che sei determinato a manifestare il futuro che desideri. Mentre Pallade si scontra con Cerere che si prende cura di te nella tua casa dei guadagni, devi stare attento a non compromettere i tuoi bisogni attuali per inseguire un sogno. Arrivare da dove sei a dove vuoi essere richiederà che ti occupi degli affari nel momento presente.

Crescita personale/spiritualità: dov'è il fuoco, toro? Anche se senti il ​​bisogno di velocità, fare le cose potrebbe richiedere che tu rallenti e impari a pagarti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: al mattino presto, potresti pensare che nessuno apprezzi i tuoi doni unici. Non lasciare che il vuoto della luna nella tua casa di auto-espressione ti faccia iniziare la giornata in modo difficile. Rivolgiti a uno Scorpione se hai bisogno di essere rassicurato sulle tue capacità.

Amore/Amicizia: oggi Venere entra nel Sagittario entusiasta e nella tua casa di unione. Fino al 5 novembre, le relazioni serie come il matrimonio e le unioni domestiche saranno probabilmente più felici e più armoniose del solito. È un ottimo momento per fidanzarsi o sposarsi. È anche un momento propizio per trasformare una storia d'amore casuale in un accordo più esclusivo. Se sei single, questa energia non garantisce che troverai il tuo compagno ideale. Tuttavia, le condizioni planetarie sono perfette per incontrare una persona pronta all'impegno.

Carriera/Finanza: Pallade nel tuo settore professionale segnala che sei determinato a raggiungere i tuoi obiettivi di carriera. Chi ha tempo per prendersi cura di sé quando ci sono montagne da scalare? La quadratura di Pallade che nutre Cerere nel tuo segno ti avverte che potresti non arrivare in vetta se non riesci a soddisfare le tue esigenze personali. Riposo, esercizio fisico e alimentazione adeguati sono fondamentali. Anche il collegamento con i propri cari è essenziale per il tuo benessere generale.

Crescita personale/spiritualità: comprendere i propri bisogni è più facile a dirsi che a farsi. Soprattutto se si opera con il pilota automatico. Siate attenti ai desideri del vostro corpo, mente e spirito.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: un vuoto lunare nelle prime ore può creare una mattinata sottosopra. Piccole disavventure sul fronte interno potrebbero farti inciampare. Non lasciare che un Ariete o un Capricorno ti trascinino nei loro drammi. Non è come vuoi iniziare la giornata.

Amore/Amicizia: quando Pallade e Cerere si scontrano, potresti sentirti non supportato quando i tuoi cari non riescono a sostenerti in una missione personale. Probabilmente sei in qualche modo elusivo riguardo a ciò che stai cercando, rendendo difficile per gli altri rispondere ai tuoi desideri. Forse hai paura di sembrare un bisognoso? Non sei destinato a gestire tutto da solo. Sii trasparente su ciò che stai facendo e chiedi assistenza.

Carriera/Finanza: oggi Venere entra nel Sagittario entusiasta e nella tua zona di lavoro. Fino al 5 novembre, ti divertirai a dare il meglio di te nel lavoro che svolgi. Le condizioni planetarie sono adatte per l'atterraggio di un incarico di prugne. Se sei nel mercato per una nuova posizione, è un ottimo momento per condurre la tua ricerca. Potresti essere fortunato e trovare un lavoro che ami. Per coloro che hanno il coraggio di unire l'utile al dilettevole, potrebbe sorgere un flirt sul posto di lavoro. Considera le conseguenze prima di attraversare una linea.

Crescita personale/spiritualità: la solitudine può alzare la sua brutta testa quando la lunatica Scorpione si scontra con Saturno restrittivo. Perché non contattare qualcuno che potrebbe utilizzare il supporto di un amico?