Oroscopo di oggi 7 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 7 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nella tua seconda casa materialistica per tutto il giorno, i soldi e le proprietà saranno nella tua mente. La maggior parte delle tue decisioni sarà orientata al raggiungimento della sicurezza che cerchi. Un Toro potrebbe essere in grado di offrire il supporto di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: la grande gioia è in serbo ora che Venere è entrata nel giocoso Leone e nel regno che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento. Fino al 2 ottobre, la tua atmosfera calda e affettuosa ti renderà molto attraente. La tua vita amorosa sale di livello mentre questa energia è in gioco, quindi gli appuntamenti saranno più fruttuosi. Se sei single, è il periodo migliore dell'anno per incontrare un potenziale partner che condivide i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: questo potrebbe essere un giorno propizio per questioni relative al denaro e ai beni, a condizione che non diventi avido. La luna del Toro esperta di soldi che si allea con lo stratega Pallade può aiutarti a tracciare una strategia per ottenere ciò che desideri. La fortuna prende il sopravvento quando la luna e il buon auspicio Giove si allineano. Si può essere tentati di testare i limiti, ma non dovresti sfidare la fortuna. Sii grato per tutto ciò che ti capita e cerca dei modi per ripagarlo.

Crescita personale / spiritualità: una sessione di meditazione a tarda notte può radicarti e aiutarti a concederti un sonno ristoratore. Questo ripristino di fine giornata può impostare il tono per una giornata produttiva domani.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi innervosirti con la luna in Ariete e nel tuo regno dietro le quinte. Tuttavia, potresti non essere sicuro di cosa si tratti davvero. Un Leone della tua cerchia ristretta potrebbe essere in grado di aiutarti a risolvere i tuoi sentimenti e gestire uno stato d'animo indisciplinato.

Amore / Amicizia: con Venere in Cancro sentimentale e il tuo settore della comunicazione, le tue parole possono suonare molto dolci; tuttavia, uno scontro con Marte ostile suggerisce che uccidere qualcuno con gentilezza potrebbe far parte del tuo piano. Se sei arrabbiato, c'è solo così tanto tempo che puoi nascondere i tuoi sentimenti. In un modo o nell'altro, la verità verrà fuori. Potrebbe non essere fino a quando non ti sarai esaurito nello sforzo di essere civile che ti renderai conto di quanto sei irritato.

Carriera / Finanza: lavorare fuori dalla tua timoneria può essere scomodo per il toro amante delle abitudini. Con la Luna in Ariete che si fonde con Chirone ferito nel tuo regno subconscio, l'insicurezza può rendere difficile procedere. C'è solo un modo per aumentare la tua fiducia. È tentando di eseguire un'attività che non sei sicuro di sapere come fare. Fai un passo alla volta e chiedi assistenza quando ne hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: sarai nella zona quando impari qualcosa di nuovo o ti applichi a un hobby o un'attività astuta grazie all'allineamento sole / Pallade. Perdere te stesso in un progetto può essere gratificante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel placido Toro e la tua riposante dodicesima casa per tutto il giorno, potresti aver bisogno di più tempi morti del solito. Prendere la tua vita a un ritmo più tranquillo ti ringiovanirà. Se hai bisogno di qualcuno che riprenda il gioco, chiedi a un Capricorno.

Amore / amicizia: con Venere nel drammatico Leone e la tua zona di comunicazione fino al 2 ottobre, sei destinato ad affascinare quasi tutti quelli che incontri. Sotto questa atmosfera, il flirt è elevato a una forma d'arte. Sarai molto generoso con il tuo affetto e la tua lode. Sii sincero. La tua folla può individuare un falso a un miglio di distanza. Le tue dolci parole possono ispirare gli altri a rispondere in modo gentile, portando una raffica di chiamate e messaggi adorabili a modo tuo. Le relazioni con fratelli, parenti e vicini possono essere molto migliorate.

Carriera / Finanza: nelle prossime settimane, i progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico trarranno vantaggio dalla tua atmosfera informata e divertente. E poiché sei così affettuoso e spiritoso, le tue capacità di networking saranno puntuali. È un ottimo momento per entrare in contatto con le persone che più hai bisogno di conoscere. Qualcuno che incontri potrebbe essere determinante per metterti in contatto con una nuova opportunità.

Crescita personale / spiritualità: le vibrazioni mistiche abbondano mentre la Luna in Toro nella tua misteriosa dodicesima casa si allinea con il trascendente Nettuno. La meditazione, il misticismo e le pratiche spirituali possono essere molto gratificanti. Il download energetico che ricevi può essere applicato in modi pratici.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le cose sembrano accadere molto rapidamente mentre la luna è in impetuoso Ariete. Prima che tu te ne accorga, hai fatto o detto qualcosa a cui non hai avuto il tempo di pensare. Un Leone non lo terrà contro di te. In effetti, potrebbero essere ispirati.

Amore / Amicizia: sei un leone o un agnello? Con Venere nel tuo segno che si scontra con Marte, potresti dare a qualcuno un'idea sbagliata su chi sei e cosa stai cercando. Se sei un tipo sensibile, possiedi quello. Non hai bisogno di giocare duro se non sei quello che sei. Se sei un personaggio vivace, non fare il mansueto. Se non sei autentico, alla fine verrai scoperto e potresti lasciare qualcuno disilluso.

Carriera / Finanza: con una formazione sole / Pallade che influisce sulla comunicazione, farai del tuo meglio il brainstorming quando fai squadra con un collega. Potresti trovare più facile organizzare i tuoi pensieri e pianificare una strategia per portare a termine le cose quando lavori con un partner. Le tue conoscenze e risorse combinate possono rendere un compito impegnativo molto più facile da completare. Avere qualcuno a disposizione per riempire gli spazi vuoti può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: lasciare che il mondo veda chi sei può innescare la vulnerabilità mentre la Luna in Ariete incontra Chirone ferito nella parte superiore della tua carta. Ci sono cose che non puoi nascondere e altre che puoi scegliere di non rivelare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sarai nella zona con questioni materiali grazie a un grande trigono terrestre con la Luna in Toro, il Sole in Vergine e i pianeti nell'incrollabile Capricorno. Un Leone potrebbe lanciarti una palla curva, ma questo non dovrebbe impedirti di realizzare ciò che hai deciso di fare.

Amore / Amicizia: con Venere amante della bellezza nel tuo segno fino al 2 ottobre, farai la tua missione per mostrare il tuo volto migliore. Non si tratta necessariamente di voler essere più attraente per gli altri, ma di presentarsi al mondo in un modo che ti fa sentire bene. Modificare il tuo stile distintivo può aumentare il tuo fattore di bellezza. Perché non aggiornare il tuo guardaroba con capi di tendenza o provare una nuova acconciatura? Coccolarti è amore per te stesso, quindi non essere timido nel fare una pazzia.

Carriera / Finanza: con la laboriosa Luna del Toro che si allinea con lo stratega Pallade e l'entusiasta Giove nella tua zona di lavoro, non c'è molto che possa impedirti di fare le cose. Sarai la persona che si presenta con un piano ben congegnato. Essere organizzati ti mette davanti al gioco. Giove di buon auspicio aggiunge fortuna che aiuta le cose ad andare a modo tuo.

Crescita personale / spiritualità: se stress o problemi di salute ti stanno rallentando, è un ottimo momento per esplorare modi per migliorare il benessere. Anche piccole modifiche alla tua dieta e alle tue routine di fitness possono essere utili e contribuire al miglioramento della tua salute generale nel tempo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è egoista affermare i propri interessi? O sei troppo mite e mite se fai un passo indietro? Potrebbe volerci un po 'per capire come ballare con un Ariete. Ascolta il tuo cuore e segui il ritmo che ti sembra naturale.

Amore / Amicizia: la tua vita sociale diventa vivace mentre l'affettuosa Venere fa quadrare l'assertivo Marte. La tensione sessuale tra te e qualcuno nella tua cerchia può essere così palpabile che tutti si chiedono cosa succede. Sei abbastanza coraggioso da andare oltre e vedere cosa succede? Se tu e un amico siete in competizione per l'affetto di qualcuno, l'atmosfera tra voi potrebbe essere inquieta. Parlarne da adulti invece di fingere che non stia succedendo niente potrebbe essere la strada da percorrere.

Carriera / Finanza: con il sole nel segno che aspira allo stratega Pallade, avrai la sicurezza di correre un rischio calcolato. Ad alcuni potrebbe sembrare che tu stia lanciando i dadi alla cieca quando, in verità, hai impiegato del tempo per comprendere tutte le variabili. Con le giuste informazioni, vedi cose che altre persone perdono. Fidati del tuo istinto e del tuo know-how. La visione che porti può cambiare le regole del gioco.

Crescita personale / spiritualità: ti senti subito ferito e amareggiato mentre la Luna in Ariete e Chirone ferito si allineano. Stai attento ai tuoi fattori scatenanti e ricorda che sei il padrone dei tuoi stati d'animo. Prendere le cose sul personale è una scelta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nel tenace Toro per tutto il giorno, sarai determinato su qualunque cosa tu stia facendo. Non ti fermerai finché le tue attività non saranno state completate in modo soddisfacente. Un Capricorno potrebbe essere il tuo miglior alleato per fare le cose.

Amore / amicizia: con Venere in Leone e la tua zona comunitaria, la tua vita sociale riceve una spinta. Fino al 2 ottobre, ti divertirai a trascorrere del tempo con i tuoi cari. Potresti incontrare persone nuove ed entusiasmanti con cui è facile andare d'accordo e divertente con cui stare. Un potenziale interesse amoroso potrebbe persino incrociare il tuo cammino. È anche un ottimo momento per entrare a far parte di un club o di un gruppo sociale che ospita eventi interessanti e attività di gruppo.

Carriera / Finanza: Con la laboriosa Luna del Toro nella tua casa di lavoro che contatta il sensibile Sole della Vergine e i pianeti nel Capricorno disciplinato, le questioni pratiche saranno presenti nella tua agenda. Questa energia può aiutarti ad allacciarti e portare a termine le cose. È una buona giornata per rimanere occupati dietro le quinte piuttosto che giocare per metterti in primo piano. Sarai più produttivo quando non ci saranno troppe distrazioni da affrontare.

Crescita personale / spiritualità: potresti chiederti se hai quello che serve per restare fedele a una pratica spirituale. È difficile rimanere concentrati se non ti stai divertendo. Hai bisogno di un percorso che porti gioia nella tua vita, non paura o un sentimento di obbligo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nel fedele Toro e la tua casa di collaborazione per tutto il giorno, sarai spinto a occuparti delle tue connessioni più importanti. Hai bisogno degli altri, in particolare un Toro, quindi non puoi permetterti di lasciare le tue relazioni al caso.

Amore / amicizia: graviterai verso le persone che ti eccitano e ti eccitano verso cose nuove. Anche se con la Luna in Toro legata all'abitudine che si allinea con i pianeti nell'affidabile Capricorno e nel sensibile Sole Vergine, è probabile che siano membri del tuo solito equipaggio. Non sottovalutare i tuoi amici. Se accoppiato, dovresti assolutamente mantenere una mente aperta sul tuo partner. Le persone a cui sei più vicino possono sorprenderti nei modi più deliziosi.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere nella tua carriera e nel settore dello status fino al 2 ottobre, la tua popolarità potrebbe raggiungere un picco. Socializzare con il tuo set professionale può aiutarti a entrare nelle cerchie giuste e entrare in contatto con persone influenti che devi conoscere. Le amicizie che vanno oltre il posto di lavoro possono avvantaggiarti personalmente e professionalmente. Conoscere le persone giuste può mettere piede nella porta con una nuova opportunità, anche se per guadagnare un posto al tavolo servirà molto di più delle conoscenze.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione sulle relazioni può aprire gli occhi. C'è di più sull'argomento oltre alla tua prospettiva, quindi mantieni una mente aperta. Potresti sentire qualcosa che si rivela un punto di svolta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nel laborioso Toro e la tua sesta casa produttiva per tutto il giorno, sarai dell'umore giusto per fare le cose. Un Capricorno che condivide la tua etica del lavoro sarà un alleato inestimabile che può aiutarti a rimanere concentrato e sulla buona strada.

Amore / Amicizia: con Venere nel coraggioso Leone e la tua casa di esplorazione, andrai lontano per amore. Fino al 2 ottobre potresti partire per una fuga romantica con il tuo interesse amoroso o perseguire una relazione amorosa a distanza. I single potrebbero essere ispirati ad uscire fuori dal loro solito tipo. Persone di culture e background diversi possono attrarti perché offrono punti di vista sulla vita e sull'amore che sono nuovi per te.

Carriera / Finanza: potresti risvegliarti con un'idea eccitante e insolita su come gestire le tue attività quotidiane. Potrebbe volerci un po 'di tempo per risolvere i nodi del tuo piano, ma non scoraggiarti. La tenace Luna in Toro nella tua casa di lavoro che si allinea con il Sole in Vergine e i pianeti in Capricorno determinato può fornire la resistenza e la concentrazione necessarie per mantenere la rotta. Eccellete nell'introdurre l'innovazione nei metodi di lavoro tradizionali, quindi sarete nel vostro elemento,

Crescita personale / spiritualità: la tua vita spirituale riceve una spinta dalla presenza di Venere nella tua casa di coscienza superiore. Seguirai il percorso scelto con rinnovato vigore e potresti attrarre persone amichevoli che condividono le tue opinioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna in Toro nella tua giocosa quinta casa per tutto il giorno, darai un senso di divertimento a tutto ciò che fai. Sei determinato a divertirti, qualunque cosa accada. Nemmeno uno Scorpione minaccioso può rovinare il tuo buon umore.

Amore / Amicizia: il tuo sex appeal avrà sicuramente una spinta, con la sensuale Venere nella tua zona di intimità fino al 2 ottobre. La tua scena di boudoir potrebbe essere molto bollente nelle prossime settimane. Fai un inventario dei tuoi indumenti intimi e butta via le tue vecchie mutandine logore. Potresti essere in ritardo per un aggiornamento del guardaroba. Anche se è solo per la tua soddisfazione, ti sentirai più desiderabile quando indossi qualcosa che ti mette dell'umore giusto. Quando ti senti sexy, è probabile che anche le altre persone ti trovino sexy.

Carriera / Finanza: con Venere in magnanimo Leone e la tua casa di risorse condivise, beneficerai della gentilezza di amici e sconosciuti. Fino al 2 ottobre, il tuo interesse amoroso, un alleato in affari o un cliente importante potrebbe essere eccezionalmente generoso. Queste sono le persone a cui rivolgersi per denaro, opportunità e privilegi speciali che cerchi. Le persone a cui piaci e godono della tua compagnia saranno più generose del solito.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole in Vergine che attraversa la tua casa di esplorazione, stai tutto per ampliare i tuoi orizzonti. Dove puoi andare? Come puoi crescere? Stai alla ricerca di un'opportunità per sperimentare qualcosa di nuovo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: tutto sembra un problema di vita o di morte quando il sole attraversa la tua casa di trasformazione. Non lasciare che un Ariete ti spaventi con uno scenario peggiore. In effetti, dovresti stare alla larga da chiunque ami trasmettere il destino e l'oscurità.

Amore / amicizia: potrebbe esserci uno scontro tra ciò che qualcuno dice e ciò che fa quando Venere e Marte si scontrano. Di conseguenza, può scatenare un disaccordo. In alternativa, potresti incrociare i fili, facendo saltare qualcuno (forse tu) alla conclusione sbagliata. Prova a parlare delle cose prima di dare per scontato il peggio. La tensione sessuale è palpabile. Se gestisci le cose nel modo giusto, il tuo piccolo gesto potrebbe aprirti nuove opportunità.

Carriera / Finanza: sarai visto come la voce dell'autorità? O solo qualcuno che fa molto rumore? Con il comunicatore Mercurio in contrasto con il guerriero Marte, potresti trovare difficile decidere quanto dovresti essere assertivo. Se hai qualcosa di prezioso da aggiungere al dialogo, parlane con tutti i mezzi; tuttavia, se la tua voce si limita ad aumentare il caos, è una buona idea tenere i tuoi pensieri per te.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi pensieri possono essere pieni di ansia mentre la Luna in Ariete e Chirone ferito si allineano. La buona notizia è che non devi credere a tutto ciò che pensi. Se devi essere ossessionato, lascia che si tratti di qualcosa di potenziante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua atmosfera sarà super rilassata con la luna nel placido Toro per tutto il giorno. Con la comunicazione energizzante della luna, vorrai connetterti con le tue persone preferite (come un Capricorno), dire loro cosa stai facendo e aggiornarti sulle loro notizie.

Amore / Amicizia: sei nel flusso con i tuoi amici mentre la fedele Luna in Toro si allinea con il Sole in Vergine e l'entusiasta Giove nelle tue zone popolari. Nessuna sorpresa qui. Solo una sensazione di connessione e fiducia tra te e le tue persone preferite. Certo, c'è sempre qualcuno che è imprevedibile. Non saranno la persona verso cui graviti oggi.

Carriera / Finanza: Venere in Leone e la tua casa di lavoro potrebbero portare cambiamenti favorevoli alla tua situazione lavorativa. Fino al 2 ottobre, i progetti che ti appassionano probabilmente andranno più agevolmente perché ti piace quello che stai facendo. Ciò non significa che non incontrerai sfide. Significa che sarai investito nel superarli e avrai l'aiuto di cui hai bisogno. Le relazioni con i colleghi sono più accomodanti, rendendo l'esperienza più piacevole. Se sei nel mercato per un nuovo lavoro, potresti trovare una posizione desiderabile.

Crescita personale / spiritualità: Venere che influisce sulla tua routine di benessere è un ottimo momento per provare una routine di bellezza che abbia un valore terapeutico. Prodotti naturali per la cura della pelle, integratori per la salute e una dieta nutriente potrebbero far parte del programma. Qualunque cosa serva per irradiarsi dall'interno verso l'esterno.