Oroscopo di oggi 8 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 8 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 8 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nell'ambizioso Capricorno e il tuo settore pubblico per tutto il giorno, sarai deciso a fare la giusta impressione. Stai all'erta per un cenno del capo da una figura influente (un Capricorno, forse) che ti fa sapere che sei sulla strada giusta.

Amore / amicizia: ti consigliamo di mantenere i tuoi dispositivi carichi mentre il potente sole in Acquario incontra il comunicatore Mercurio nel tuo settore sociale. Questa ariosa energia promette di portare un sacco di chiamate, e-mail, messaggi di testo e chat video a modo tuo. Indubbiamente farai conoscere la tua presenza sulle ultime piattaforme di social media. È un momento opportuno per entrare in contatto con gli amici e incontrare nuove persone che condividono i tuoi interessi e le tue opinioni.

Carriera / Finanza: le persone ameranno o odieranno le tue idee originali e creative. Avrai bisogno del supporto di una banda di coorti eccentriche che la pensano allo stesso modo per sostenerti. Con il sole e Mercurio che si fondono in un Acquario non convenzionale, la tua zona della mente alveare, tu e un team potete creare un progetto o un piano ingegnoso. Quello che ti verrà in mente sarà lungimirante. È bello se ci si aspetta che tu faccia tendenza. Anche se potrebbe essere necessario annacquarlo per fare appello allo status quo.

Crescita personale / spiritualità: la tua motivazione sarà alta questa sera quando la determinata Luna Capricorno contatterà il tuo sovrano, Marte. Potresti avere il potere di occuparti di una questione urgente che riguarda denaro o beni.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: vorrai fare le cose in modo diverso con la luna che attraversa la tua casa di avventura. Sarai ispirato quando sarai immerso in nuove idee e nuove immagini e suoni. Lascia che un Capricorno saggio e mondano ti conduca a qualcosa di eccitante.

Amore / Amicizia: Vesta dedicato nella tua zona sentimentale segnala che sei coinvolto nella tua vita amorosa. Tuttavia, una conversazione continua con il tuo interesse amoroso può essere noiosa e stancante. Sotto un forte allineamento sole / Mercurio / Vesta, potresti non essere sicuro di quanta più interazione puoi sopportare. Se decidi di fare una pausa, non significa che sei una persona egoista. Il tempo a parte può renderti desideroso di una riunione.

Carriera / Finanza: parlerai durante una riunione di lavoro o interagirai con il tuo capo. Ci sono una serie di idee e suggerimenti innovativi che vorresti proporre. Con il sole e l'astuto Mercurio che si fondono nell'Acquario lungimirante, stai pensando al futuro e creando un percorso da dove ti trovi nella tua carriera a dove vuoi essere. Potresti emergere come influencer a condizione che la tua cerchia professionale sia pronta ad abbracciare la tua ingegnosità.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Capricorno che entra in contatto con l'audace Marte nel tuo segno risveglia l'esploratore che è in te. Per te, questo significa avventurarti fuori dalla tua zona di comfort in modo sensato. Non c'è niente come un'avventura ben pianificata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua atmosfera è incentrata sulla cura degli affari. Ecco perché è probabile che tu faccia una svolta alle tue mutande quando qualcosa o qualcuno (un Acquario o un Toro, forse) si trova sulla tua strada. Senza dubbio troverai un modo creativo per andare avanti.

Amore / amicizia: indipendentemente dal fatto che l'argomento sia la politica, la religione o un'altra questione di attualità, non sarai molto flessibile quando si tratta delle tue convinzioni. Con il comunicatore Mercurio che sembra Eris schietto nel tuo settore sociale, parlare potrebbe innescare un'accesa conversazione tra te e un amico. Potresti chiamarli fuori su punti di vista che trovi spiacevoli. Se questa persona è un vero amico, dovresti essere in grado di discutere le tue reciproche prospettive senza che le cose sfuggano di mano. Puoi sempre accettare di non essere d'accordo.

Carriera / Finanza: sotto lo sguardo dell'ultimo quarto di luna, non vedi l'ora di iniziare un incarico. Probabilmente ci sono alcune cose che devi imparare prima di poterti immergere. Persevera nel processo di istruzione o formazione finché non scopri tutto ciò che devi sapere. Potrebbe anche essere utile una revisione approfondita delle linee guida. Fatto ciò, puoi procedere con sicurezza.

Crescita personale / spiritualità: la tua visione dell'amore potrebbe essere troppo idealistica quando Venere e Nettuno sfuggente si scontrano. Tuttavia, non puoi fare a meno di sentire che vale la pena puntare a una versione più pura dell'amore. Abbi fede.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il supporto emotivo che ricevi dal tuo partner o da un amico è inestimabile. Se hai bisogno di un discorso di incoraggiamento e di una spinta motivante, non dovrai guardare molto lontano. Un fedele Toro nella tua cerchia è lì per te e ti darà sempre le spalle.

Amore / Amicizia: è tutto per uno e uno per tutti questa sera, quando la fedele Luna Capricorno e il coraggioso Marte si allineano nelle vostre zone popolari. Con questa energia motivante che ti spinge, sarai ispirato ad andare a battere per qualcuno a cui tieni. Il tuo fedele equipaggio sarà anche lì per offrirti supporto se ne avrai bisogno. È un ottimo momento per unirti al tuo partner o un amico per portare a termine un'impresa straordinaria.

Carriera / Finanza: una discussione su risorse condivise, prestiti, debiti o tasse potrebbe produrre opzioni interessanti. Una fusione Sole / Mercurio nell'Acquario non convenzionale e nel regno che governa il denaro degli altri rende questo un momento opportuno per rinegoziare i termini. Assicurati solo che soddisferà le tue esigenze in modo pratico. Fatti e cifre voleranno verso di te a destra e a manca. Concedi tutto il tempo per digerire ciò che viene proposto, quindi preparati a tornare con le domande.

Crescita personale / spiritualità: con Vesta risoluta nel tuo regno mentale in contrasto con il sole e Mercurio, un'analisi eccessiva dei tuoi pensieri ed emozioni può farti sentire svuotato. Non tutto deve essere scoperto oggi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'allegra Luna Sagittario mette in risalto la tua quinta casa di creatività e passione oggi e ti chiama a giocare. Il divertimento è una parte importante della felicità, e anche se la nostra cultura tende a scartarlo a favore di un lavoro e di risultati senza fine, è necessario per il tuo benessere quanto la vitamina C. Invita un Gemelli a unirsi a te e giocare a puttane per una parte del giorno. Sarete entrambi contenti di averlo fatto quando la giornata volge al termine.

Amore / Amicizia: le relazioni possono raggiungere un momento difficile quando Venere e Saturno si scontrano come fanno ora nella tua settima casa di collaborazione. Anche la tua autostima può risentirne. Perché non contattare un buon consulente o terapista e ottenere aiuto con questi problemi in modo da non doverli affrontare di nuovo?

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua decima casa di carriera e risultati e si scontra con Giunone oggi, sollevando questioni di conflitto e cooperazione. Potresti avere uno o due incontri difficili con persone aggressive, arrabbiate e insensibili. Anche se il conflitto non è divertente, non puoi semplicemente rotolare e lasciarli camminare su di te. Non è buono o salutare per te o per loro.

Crescita personale / spiritualità: la paura può fornire un avvertimento, e questo è un bene, ma vivere in quell'energia a tempo pieno non lo è. Mettilo da parte e concentrati invece su ciò che ami della tua vita. Allora datti da fare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la Luna Capricorno che attraversa la tua casa di romanticismo, creatività e intrattenimento, sarai dell'umore giusto per fare qualcosa di divertente. Un Toro avventuroso potrebbe essere il tuo miglior compagno di giochi. Invia un messaggio al tuo toro preferito, mascherati e trova qualcosa di eccitante da fare.

Amore / amicizia: questa sera, andrai lontano per amore mentre la determinata Luna Capricorno nella tua zona romantica si allinea con il potente Marte. Potrebbe significare entrare in contatto con una persona che ti piace e che vive lontano o fare qualcosa di avventuroso con il tuo partner. Anche un viaggio in un luogo panoramico potrebbe essere super romantico. In questi tempi difficili, devi cercare modi inventivi per divertirti.

Carriera / Finanza: puoi essere facilmente identificato sul lavoro perché sei la persona che indossa il cappello pensante. Con il sole e Mercurio che si fondono nell'ingegnoso Acquario e nella tua zona di lavoro, sei quello a cui le persone cercheranno innovazione e nuove idee. Condividere notizie sugli ultimi progressi tecnologici e idee all'avanguardia nel tuo campo può darti un vantaggio. Avrai ancora più vantaggio se hai esperienza di lavoro in queste aree e puoi dimostrare come è fatto.

Crescita personale / spiritualità: è fantastico che tu sia preoccupato per il benessere. Tuttavia, l'allineamento di oggi sole / Mercurio / Vesta avverte che l'ossessione per la salute e il fitness potrebbe stressarti. Aspetta uno o due giorni e poi rivisita il tuo programma di miglioramento personale.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: prendersi cura della propria vita privata fornisce soddisfazione emotiva. Ecco perché ti occuperai felicemente di questioni vicine a casa e al cuore. Se hai bisogno di aiuto con il sollevamento di carichi pesanti, puoi fidarti di un fedele Toro per fornire il supporto e l'incoraggiamento di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: le tue idee fuori dagli schemi saranno accolte con entusiasmo, soprattutto dai tuoi interessi amorosi o dai tuoi figli. Con il sole e Mercurio che si fondono nell'acquario non convenzionale e nella tua giocosa quinta casa, scatenerai conversazioni interessanti su romanticismo, creatività e su come divertirsi. Cerchi l'amore? L'Acquario governa Internet e Mercurio governa la comunicazione. Questo lo rende un ottimo momento per scaricare l'ultima app di appuntamenti o connettersi tramite i social media. Il tuo sensitivo preferito può dirti chi è il vero affare.

Carriera / Finanza: a volte, hai bisogno di un po 'di motivazione per uscire e fare i soldi di cui hai bisogno. La Luna Capricorno attenta allo stato nel tuo regno domestico che si allinea con Marte promettente suggerisce che il desiderio di finanziare i prossimi piani di casa o famiglia potrebbe spingerti a esplorare le tue opzioni. Potresti passare rapidamente a un prestito, una linea di credito o altre forme di sostegno.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto ti piacciano le questioni mistiche, a volte hai bisogno di una pausa da queste attività. L'allineamento di Sole / Mercurio / Vesta di oggi segnala che potresti restare scottato .Concentrarsi sul banale può riposare l'equilibrio.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sarai impegnato a rispondere alle chiamate e a rispondere a e-mail e messaggi di testo. Gli ultimi giorni del ciclo lunare sono tutti incentrati sul legare le cose in sospeso. La comunicazione da un Capricorno potrebbe fornire informazioni cruciali per l'agenda di oggi.

Amore / Amicizia: Con il sole e Mercurio che si fondono nell'innovativo Acquario e nel tuo regno domestico, ti divertirai a inventare modi creativi per migliorare la tua casa e la tua vita familiare. Potresti essere ispirato a modernizzare la tua casa o aggiornare l'elettronica. Se lavori da casa, vorrai che tutto sia all'avanguardia. Fai i tuoi compiti ora, ma rimanda i nuovi acquisti fino a quando Mercurio non sarà retrogrado. Un incontro con amici o parenti potrebbe diventare un momento impegnativo a casa tua. Per la pace e la tranquillità, guarda altrove.

Carriera / Finanza: nonostante tutto quello che hai sentito, il lavoro di squadra non sempre fa funzionare il sogno. Con l'Acquario Sole e Mercurio in contrasto con la Vesta dedicata nella tua casa di gruppi, troppa collaborazione e coordinamento con gli altri possono portare al disastro. Risolvi le questioni in sospeso con i progetti già in corso e poi vedi se c'è un modo in cui puoi lavorare in modo più indipendente per un breve periodo.

Crescita personale / spiritualità: con la fedele Luna Capricorno che si allinea con Marte e basta, sarai la cheerleader di cui tutti hanno bisogno. I tuoi consigli pratici e la capacità di motivare gli altri ad agire saranno apprezzati dalle persone intorno a te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con l'ambiziosa Luna Capricorno che attraversa la tua casa di beni, denaro e beni saranno nella tua mente. Non è necessariamente che tu sia materialista. È più ottenere le cose che ti fanno sentire sicuro. Un Toro esperto di affari può aiutarti nei tuoi sforzi.

Amore / Amicizia: con il sovrano della tua zona di collaborazione, Mercurio, retrogrado, puoi aspettarti un replay degli eventi passati. Non sorprenderti se c'è una comunicazione da un ex. Se dovesse succedere, non farti prendere dal momento in cui perdi di vista il motivo per cui hai rotto. Un viaggio nella memoria potrebbe essere divertente, anche se probabilmente ci sono buone ragioni per non tornare nel vecchio quartiere.

Carriera / Finanza: nessuno può individuare la tua mente brillante dall'altra parte della stanza. Avrai bisogno di aprirti e condividere le idee ingegnose che ti ronzano nel cervello. Con il sole e Mercurio che si fondono nell'innovativo Acquario e nella tua zona mentale, stai pensando in anticipo alla curva. Porterai intuizioni originali per progetti di lavoro e sessioni di brainstorming. È un momento eccellente per scrivere progetti, parlare in pubblico e imparare. I social media potrebbero essere un potente strumento per esprimere te stesso e condividere le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Capricorno attenta allo stato che si allinea con Marte guidato può ricordarti il ​​tuo valore. Potrebbe anche motivarti a lavorare sodo per ottenere ciò che credi di meritare. Inizio partita.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con amici e colleghi, non puoi aspettarti di avere tutto a modo tuo. Ognuno ha priorità e valori diversi e sono tutti degni del tuo rispetto e considerazione. Un Leone sarà un ottimo mediatore perché sa vedere tutti i lati.

Amore / amicizia: riceverai complimenti, regali e promesse con le pinze mentre la seducente Venere e il losco Nettuno si scontrano. Ti piacciono tutte le sottigliezze che l'amore può portare. Tuttavia, il tuo affetto non può essere acquistato e non sarai ingannato dall'insincerità. Allo stesso modo, devi stare attento a non dire cose che non intendi né fare promesse che non manterrai. Potrebbe essere conveniente ora, ma se lo fai ci saranno problemi in seguito.

Carriera / Finanza: con Mercurio retrogrado nella tua zona monetaria che sembra Eris discordante nel tuo regno domestico, potresti dover rivisitare una casa problematica o un problema familiare. Potrebbe comportare la rinegoziazione del costo di una riparazione. Oppure potresti dover escogitare un modo per fornire assistenza finanziaria a un familiare bisognoso. Potrebbe sembrare che stai buttando soldi per un problema. Tuttavia, se risolve o attenua il problema, potrebbe rivelarsi un investimento utile.

Crescita personale / spiritualità: sotto lo sguardo dell'ultimo quarto di luna, sarai ossessionato dal futuro. Non mettere il carro davanti ai buoi. Prendersi cura degli affari nel presente ti porterà dove vuoi essere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: trovare il tuo sé autentico in mezzo a tutti i doveri, i desideri e i poteri può essere esasperante. Continua a staccare gli strati finché non scopri il vero te. Avrai bisogno di sapere chi sei per affrontare persone stimolanti (come il Toro e l'Acquario) nel tuo mondo.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo segno in contrasto con l'illusorio Nettuno, puoi essere piuttosto auto indulgente. Potresti intrattenere idee folli su ciò che pensi di meritare. Ascolta la vocina che ti avverte che potresti aspettarti troppo. Potrebbe impedirti di rimanere deluso. Questo non vuol dire che non meriti amore, perché certamente lo fai. Tuttavia, è importante discernere tra amore e frivolezza.

Carriera / Finanza: l'ultimo quarto di luna ti farà desiderare il riconoscimento di superiori, genitori e colleghi professionisti. Quello per cui speri di essere riconosciuto è ancora un work in progress. Alcune fasi devono essere completate prima di poter celebrare una vittoria personale. Nelle settimane e nei mesi a venire scoprirai i tuoi talenti e perfezionerai le tue abilità. Concediti il ​​tempo di cui hai bisogno per brillare. In questo modo, presto avrai qualcosa su cui vale la pena far parlare di sé.

Crescita personale / spiritualità: sarai piuttosto schietto mentre comunica Mercurio nel tuo segno e il guerriero Eris si allineano. Parlerai con sicurezza contro qualcosa che ritieni ingiusto. Tanto di cappello a te, Acquario!

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Nettuno, si armonizza con Pallade oggi, aumentando la tua sensibilità, telepatia e abilità psichiche. Anche Nettuno è opposto a Vesta, quindi la tua compassione e il desiderio di aiutare e servire sono elevati. Tieni però il guinzaglio su queste energie perché possono diventare rapidamente travolgenti. Sei solo una persona e il tuo primo lavoro, il tuo primo incarico e la tua prima priorità devono essere le tue cure e il tuo benessere. Tutto il resto deriva da quello. Salvare uno Scorpione non sarà un bene per te, né sarà un bene per loro. Lascia stare le cose.

Amore / Amicizia: Vesta attiva la tua settima casa di collaborazione e si oppone a Nettuno. Fai qualcosa di gentile per i tuoi cari, qualcosa che li renderà veramente felici. Questo, a sua volta, renderà felice anche te.

Carriera / Finanza: la Luna in Sagittario attiva la tua decima casa di carriera, successo e risultati illuminando ciò che ami del tuo lavoro e della tua vita professionale e ciò che non ti piace. Sopportare maltrattamenti non è una buona idea. Il martirio non va mai bene, soprattutto per il martire! Allaccia i pattini e sali fuori da lì.

Crescita personale / spiritualità: vai avanti e celebra la tua vita, celebra le persone che ami e celebra le benedizioni che piovono su di te. L'Universo sente la tua gratitudine e ti manda ancora di più di cui essere grato.