Oroscopo di oggi 8 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 8 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione che penetra, nulla sfugge al tuo occhio d'aquila. Sarai pronto a dare a tutti i tuoi affari uno sguardo più approfondito. È probabile che tu e un Toro o un Acquario abbiate punti di vista molto diversi, ma nessuno di voi due ha torto.

Amore/Amicizia: Mercurio retrogrado che gira di nuovo intorno a Giunone ti ispira a discutere dei tuoi sogni di relazione. È un momento eccellente per finalizzare i piani per una fuga romantica o seguire altri piani di partnership. Potrebbe esserci una comunicazione da parte di un ex o di qualcuno che vive lontano. C'è una connessione abbastanza forte da colmare il divario emotivo o fisico tra di voi? Resta sintonizzato e guarda cosa succede.

Carriera/Finanza: potresti essere tentato di fare ogni sorta di folli mosse finanziarie mentre la Luna in Scorpione entra in contatto con l'inventivo Urano, il delirante Nettuno e il speranzoso Giove. Perché non dormire su questi schemi creativi e vedere se reggono ancora domani?

Crescita personale/spiritualità: per giorni, il Sole della Bilancia e il tuo sovrano, Marte, sono stati in stretto contatto. Di conseguenza, c'è un'atmosfera calda nelle relazioni e nelle interazioni uno contro uno. Andare d'accordo può essere difficile quando ti senti sulla difensiva. Fai ciò che è necessario per ridurre i conflitti nella tua vita personale e sul lavoro. D'altro canto, tu e il tuo partner o un collega stretto farete una coppia formidabile quando siete voi due contro il mondo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: brami la vicinanza con la luna nella tua zona di partnership. Sebbene si opponga a Urano nel tuo segno, vuoi la tua indipendenza. Non puoi avere entrambe le cose, specialmente con Scorpione e Acquario. Andrai d'accordo o farai da solo?

Amore / Amicizia: se accoppiati, potresti rivisitare un recente cuore a cuore con il tuo partner mentre Mercurio retrogrado e l'asteroide Giunone si allineano. Dalle preoccupazioni pratiche agli argomenti più intimi, sarai ispirato a mettere le carte in tavola. L'atmosfera è giusta per capirsi e gestire le cose in modo armonioso. Per i single, approfondire la conversazione con una persona di interesse può aiutarti a determinare se vuoi andare oltre.

Carriera/Finanza: Per giorni, il Sole della Bilancia e il guerriero Marte sono stati in stretto contatto nella tua zona di lavoro. È probabile che abbia scatenato conflitti e suscitato concorrenza. Quando questa energia frenetica raggiunge il suo apice, possono sorgere frustrazione e rabbia. Prova a incanalare in un compito piuttosto che arrabbiarti per le cose che non stanno andando per il verso giusto. Ci possono essere tensioni con i colleghi. Cerca modi per arrivare sulla stessa pagina piuttosto che lavorare per scopi trasversali.

Crescita personale/spiritualità: Cerere che diventa retrogrado nella tua seconda casa materialistica ti spinge a immergerti profondamente nei modi in cui usi lo shopping per calmarti. C'è una linea sottile tra la cura di sé e la pazzia. Da che parte stai?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: al mattino presto, potresti pensare che nessuno apprezzi i tuoi doni unici. Non lasciare che il vuoto della luna nella tua casa di auto-espressione ti faccia iniziare la giornata in modo difficile. Rivolgiti a uno Scorpione se hai bisogno di essere rassicurato sulle tue capacità.

Amore/Amicizia: oggi Venere entra nel Sagittario entusiasta e nella tua casa di unione. Fino al 5 novembre, le relazioni serie come il matrimonio e le unioni domestiche saranno probabilmente più felici e più armoniose del solito. È un ottimo momento per fidanzarsi o sposarsi. È anche un momento propizio per trasformare una storia d'amore casuale in un accordo più esclusivo. Se sei single, questa energia non ti garantisce di trovare il tuo compagno ideale. Tuttavia, le condizioni planetarie sono perfette per incontrare una persona pronta all'impegno.

Carriera/Finanza: Pallade nel tuo settore professionale segnala che sei determinato a raggiungere i tuoi obiettivi di carriera. Chi ha tempo per prendersi cura di sé quando ci sono montagne da scalare? La quadratura di Pallade che nutre Cerere nel tuo segno ti avverte che potresti non arrivare in vetta se non riesci a soddisfare le tue esigenze personali. Riposo, esercizio fisico e alimentazione adeguati sono fondamentali. Anche il collegamento con i propri cari è essenziale per il tuo benessere generale.

Crescita personale/spiritualità: comprendere i propri bisogni è più facile a dirsi che a farsi. Soprattutto se si opera con il pilota automatico. Siate attenti ai desideri del vostro corpo, mente e spirito.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con il romanticismo e lo svago, è intelligente non avere aspettative sugli altri. Le cose possono andare storte se ti aspetti che gli altri (in particolare Toro e Acquario) ti intrattengano. Preparati a divertirti da solo. Gli hobby e le attività da solista possono essere gratificanti.

Amore/Amicizia: Mercurio retrogrado che torna al suo aspetto recente con l'asteroide Giunone può far rivivere le conversazioni con il tuo partner o la tua famiglia su questioni pratiche. Potrebbe essere necessario sistemare le faccende domestiche e superare piccole difficoltà. Discutere di faccende domestiche e questioni familiari non è molto sexy. Tuttavia, è essenziale per mantenere una relazione sana. Se sei single e stai conoscendo un potenziale partner, verifica di essere compatibile in modo pratico. Avrai bisogno di qualcosa su cui fare affidamento quando la luna di miele sarà finita.

Carriera/Finanza: non sarai terribilmente fantasioso mentre Mercurio mentale si scontra con il Nodo Sud nella tua zona di lavoro. Invece di pensare fuori dagli schemi, rimarrai fedele a ciò che è provato e vero. Non prenderne l'abitudine.

Crescita personale/spiritualità: per giorni, il Sole della Bilancia e il guerriero Marte sono stati in stretto contatto nel tuo regno domestico. Questa atmosfera infuocata può riportare alla luce vecchi problemi e portare alla luce le ferite dell'infanzia. Riconoscere la tua rabbia è essenziale per la guarigione. Non hai bisogno di giustificare i tuoi sentimenti. Tiralo fuori se necessario, quindi preparati a lasciarlo andare e andare avanti.