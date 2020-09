Oroscopo di oggi 8 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 8 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 8 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: puoi rilassarti mentre la luna lascia il duro Toro ed entra nei versatili Gemelli. Ti sentirai a tuo agio nel prestare la tua attenzione a una varietà di attività e accoglierai il feedback degli altri. Un Leone che è sulla tua lunghezza d'onda potrebbe avere qualcosa con cui contribuire.

Amore / Amicizia: Con il curioso Mercurio in contrasto con la custodia di Cerere, potresti chiederti se sia prudente indagare sui problemi personali del tuo partner e tentare di offrire assistenza. Essere troppo coinvolti può essere fastidioso. Inoltre, non è intelligente creare un precedente che dice che li salverai sempre quando sono in un pasticcio; tuttavia, se non ti fai avanti, potresti sembrare indifferente. Fagli sapere che sei lì se hanno bisogno di te. E se lo fanno, puoi quindi determinare il modo migliore per aiutare.

Carriera / Finanza: partirai di corsa mentre la laboriosa Luna in Toro e l'ambizioso Saturno si allineano nelle tue zone di denaro e carriera. Non c'è niente come avere un obiettivo in mente per farti alzare e andare. Sarai più produttivo nella prima parte della giornata, quindi è il momento in cui dovresti dedicare tempo alle attività che richiedono concentrazione, determinazione e duro lavoro. Il tuo sforzo sarà impressionante.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione a tarda notte con qualcuno a cui tieni può essere molto edificante. Ti sentirai profondamente connesso con le tue persone preferite quando la Luna Gemelli e Venere si allineano. Perché non incontrare amici e familiari?

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi innervosirti con la luna in Ariete e nel tuo regno dietro le quinte. Tuttavia, potresti non essere sicuro di cosa si tratti davvero. Un Leone della tua cerchia ristretta potrebbe essere in grado di aiutarti a risolvere i tuoi sentimenti e gestire uno stato d'animo indisciplinato.

Amore / Amicizia: con Venere in Cancro sentimentale e il tuo settore della comunicazione, le tue parole possono suonare molto dolci; tuttavia, uno scontro con Marte ostile suggerisce che uccidere qualcuno con gentilezza potrebbe far parte del tuo piano. Se sei arrabbiato, c'è solo così tanto tempo che puoi nascondere i tuoi sentimenti. In un modo o nell'altro, la verità verrà fuori. Potrebbe non essere fino a quando non ti sarai esaurito nello sforzo di essere civile che ti renderai conto di quanto sei irritato.

Carriera / Finanza: lavorare fuori dalla tua timoneria può essere scomodo per il toro amante delle abitudini. Con la Luna in Ariete che si fonde con Chirone ferito nel tuo regno subconscio, l'insicurezza può rendere difficile procedere. C'è solo un modo per aumentare la tua fiducia. È tentando di eseguire un'attività che non sei sicuro di sapere come fare. Fai un passo alla volta e chiedi assistenza quando ne hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: sarai nella zona quando impari qualcosa di nuovo o ti applichi a un hobby o un'attività astuta grazie all'allineamento sole / Pallade. Perdere te stesso in un progetto può essere gratificante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti essere all'oscuro di alcune questioni. Invece di lottare con esso, entra in armonia con l'incertezza. Non puoi sempre evocare chiarezza su richiesta. Abbi fiducia nel fatto che saprai quello che devi sapere quando ne avrai bisogno.

Amore / Amicizia: una connessione con qualcuno a cui sei vicino può essere intensa mentre la Luna in Toro si allinea con Saturno. Se ti controllano, ha un effetto. Se non sono così presenti come vorresti che fossero, sei ugualmente infastidito. Invece di cercare di influenzare la situazione, arrenditi a ciò che è e poi chiedi di capire la lezione che la tua relazione dovrebbe insegnarti.

Carriera / Finanza: Piacere ai vertici ed esprimere i tuoi doni unici potrebbe sembrare in contrasto quando Mercurio si scontra con Cerere che si prende cura degli astri nella tua zona di carriera. Se hai un capo bisognoso a cui devi provvedere, i tuoi talenti potrebbero non essere pienamente utilizzati e potrebbero perdersi nel miscuglio. È una situazione delicata. Quindi, dovrai procedere con cautela mentre gli indizi su cosa puoi fare. Convincere qualcuno che le tue capacità ne trarranno beneficio potrebbe renderlo vantaggioso per tutti.

Crescita personale / spiritualità: avrai molto da dire quando la luna si sposta nel tuo segno e si allinea con Venere. È la serata perfetta per esprimere la tua gratitudine a qualcuno che è sempre lì per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le cose sembrano accadere molto rapidamente mentre la luna è in impetuoso Ariete. Prima che tu te ne accorga, hai fatto o detto qualcosa a cui non hai avuto il tempo di pensare. Un Leone non lo terrà contro di te. In effetti, potrebbero essere ispirati.

Amore / Amicizia: sei un leone o un agnello? Con Venere nel tuo segno che si scontra con Marte, potresti dare a qualcuno un'idea sbagliata su chi sei e cosa stai cercando. Se sei un tipo sensibile, possiedi quello. Non hai bisogno di giocare duro se non sei quello che sei. Se sei un personaggio vivace, non fare il mansueto. Se non sei autentico, alla fine verrai scoperto e potresti lasciare qualcuno disilluso.

Carriera / Finanza: con una formazione sole / Pallade che influisce sulla comunicazione, farai del tuo meglio il brainstorming quando fai squadra con un collega. Potresti trovare più facile organizzare i tuoi pensieri e pianificare una strategia per portare a termine le cose quando lavori con un partner. Le tue conoscenze e risorse combinate possono rendere un compito impegnativo molto più facile da completare. Avere qualcuno a disposizione per riempire gli spazi vuoti può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: lasciare che il mondo veda chi sei può innescare la vulnerabilità mentre la Luna in Ariete incontra Chirone ferito nella parte superiore della tua carta. Ci sono cose che non puoi nascondere e altre che puoi scegliere di non rivelare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: dover sopportare il controllo degli altri può essere estenuante. Puoi rilassarti stasera quando la luna passa dalla tua carriera e dal settore della reputazione alla tua casa di amicizia. Una conversazione con i tuoi Gemelli preferiti può aiutarti a rilassarti.

Amore / Amicizia: con Cerere nella tua casa di intimità, guardi al sesso per nutrimento e conforto. Con Mercurio e Cerere espressivi in ​​contrasto, potresti trovare difficile comunicare i tuoi desideri al tuo interesse amoroso. Ci sono molti motivi per cui potresti sentirti a disagio nel sollevare l'argomento. Più sei a disagio, più è difficile parlare chiaramente. Forse dovresti provare un approccio più pratico? Per i single, capire i tuoi desideri può essere la chiave per attirare il partner che desideri.

Carriera / Finanza: con la tenace Luna in Toro e l'ambizioso Saturno che si allineano nelle tue zone di lavoro, sei fuori per fare una buona impressione. Con determinazione e una solida etica del lavoro, c'è ben poco che non puoi fare. Rendi la tua missione quella di partire alla grande con un'attività ad alta intensità di lavoro. Sarai al meglio nelle prime ore del giorno, quindi risparmia piccoli lavori per dopo.

Crescita personale / spiritualità: a volte sei l'ultima persona a riconoscere le tue buone qualità. Festeggia qualcosa che ti fa sentire bene con te stesso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è egoista affermare i propri interessi? O sei troppo mite e mite se fai un passo indietro? Potrebbe volerci un po 'per capire come ballare con un Ariete. Ascolta il tuo cuore e segui il ritmo che ti sembra naturale.

Amore / Amicizia: la tua vita sociale diventa vivace mentre l'affettuosa Venere fa quadrare l'assertivo Marte. La tensione sessuale tra te e qualcuno nella tua cerchia può essere così palpabile che tutti si chiedono cosa succede. Sei abbastanza coraggioso da andare oltre e vedere cosa succede? Se tu e un amico siete in competizione per l'affetto di qualcuno, l'atmosfera tra voi potrebbe essere inquieta. Parlarne da adulti invece di fingere che non stia succedendo niente potrebbe essere la strada da percorrere.

Carriera / Finanza: con il sole nel segno che aspira allo stratega Pallade, avrai la sicurezza di correre un rischio calcolato. Ad alcuni potrebbe sembrare che tu stia lanciando i dadi alla cieca quando, in verità, hai impiegato del tempo per comprendere tutte le variabili. Con le giuste informazioni, vedi cose che altre persone perdono. Fidati del tuo istinto e del tuo know-how. La visione che porti può cambiare le regole del gioco.

Crescita personale / spiritualità: ti senti subito ferito e amareggiato mentre la Luna in Ariete e Chirone ferito si allineano. Stai attento ai tuoi fattori scatenanti e ricorda che sei il padrone dei tuoi stati d'animo. Prendere le cose sul personale è una scelta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: intense emozioni e una visione miope lasciano il posto a una prospettiva più ampia mentre la luna si fa strada fuori dalla tua cupa ottava casa e nella tua ampia nona. Questo cambiamento può rendere molto più facile capire da dove proviene un Gemelli.

Amore / Amicizia: quando la luna nei Gemelli loquaci si allinea con Venere nella tua casa di amicizia, ti consigliamo di entrare in contatto con un amico. Una riunione a tarda notte o una chat video possono essere molto gratificanti. Ottenere un feedback su una questione di carriera cruciale potrebbe aiutarti a decidere in che direzione vuoi andare da qui.

Carriera / Finanza: prometterai troppo o non sarai impegnato poiché Mercurio nel tuo segno si scontra con Cerere che si prende cura degli astri nella tua zona di lavoro. Probabilmente è intelligente indagare su cosa comporta un'attività prima di accettare di assumerla o decidere di rifiutarla. Potrebbe essere molto più difficile o, forse, più semplice di quanto pensi. Essere indeciso o fare le chiacchiere una volta che ti sei impegnato può essere altrettanto esasperante per i colleghi. Fai del tuo meglio per prendere una decisione ferma e mantenerla.

Crescita personale / spiritualità: le tue radici sono profonde. Con la tenace Luna in Toro che si allinea con il costante Saturno nella tua casa e nella tua zona familiare, non si può negare l'effetto che la tua educazione ha su di te. Abbraccia i punti di forza che hai ereditato da coloro che sono venuti prima di te rifiutando di essere definito dai loro difetti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non vedrai l'ora di esplorare i tuoi sentimenti per qualcuno di speciale mentre la luna passa dal Toro ai curiosi Gemelli. Dovrai anche sapere come si sentono veramente per te. Un Sagittario perspicace che guarda dall'esterno può avere alcune astute osservazioni da offrire.

Amore / amicizia: se non ottieni ciò che desideri da una storia d'amore, potrebbe essere perché il tuo interesse amoroso non comprende i tuoi bisogni. Con Mercurio nella tua dodicesima casa segreta in contrasto con Cerere nella tua zona di vita amorosa, non sei esattamente chiaro su ciò di cui hai bisogno per sentirti nutrito. Il tuo appuntamento o il tuo partner potrebbero chiedersi se comprendi i tuoi desideri. Sì, anche se potresti trovare difficile aprirti. Cosa ti trattiene davvero?

Carriera / Finanza: con la tenace Luna in Toro che aspira a Saturno risoluto nel tuo regno mentale, sarai nel tuo elemento quando lavori a un incarico che richiede un'intensa concentrazione, pazienza e perseveranza. Sarai ancora più produttivo quando farai squadra con un collega che è sulla tua lunghezza d'onda e ha la stessa etica del lavoro che fai tu. È un momento eccellente per la ricerca, lo studio e la scrittura.

Crescita personale / spiritualità: "Le acque tranquille scorrono in profondità" è un modo accurato per descriverti. La tua passione ha così tanti strati che c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare su te stesso. Preparati per l'ennesima rivelazione su ciò che ti spinge.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: dopo una giornata impegnativa trascorsa a cancellare gli elementi dalla tua lista di cose da fare, cercherai la compagnia di qualcuno che è disposto ad aiutarti a portare il tuo carico. Potresti trovare quello che stai cercando in un Gemelli capace che ti pensa con molto affetto.

Amore / Amicizia: il chiacchierone Mercurio che si allinea con Cerere nel tuo regno domestico può ispirarti a parlare di casa e famiglia. Ciò che riveli può sembrare idilliaco, spingendo il tuo ascoltatore a fare domande. Potrebbe sembrare che tu stia idolatrando il passato o creando un'immagine rosea del tuo futuro. Forse la persona che stai davvero cercando di vendere sulla tua storia sei tu. Entrare in armonia con ciò che è reale è la chiave per coltivare la casa e la vita familiare che desideri.

Carriera / Finanza: Con la produttiva Luna in Toro che si allinea con il sensibile Saturno nella tua casa dei guadagni, capisci il valore del buon lavoro vecchio stile. Sarai super concentrato, quindi è un giorno eccellente per affrontare un progetto ad alta intensità di lavoro. Non si tratta di catturare l'attenzione di tutti ed essere riconosciuto per quello che fai. Si tratta di portare a termine un compito e raccogliere i premi guadagnati duramente.

Crescita personale / spiritualità: ami quando qualcuno ti trasforma in qualcosa di nuovo. La Luna Gemelli che si allinea con Venere nella tua casa della saggezza suggerisce che la passione di qualcuno potrebbe trasferirsi su di te e ispirarti a fare un tuffo profondo in un argomento di interesse.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna in Toro nella tua giocosa quinta casa per tutto il giorno, darai un senso di divertimento a tutto ciò che fai. Sei determinato a divertirti, qualunque cosa accada. Nemmeno uno Scorpione minaccioso può rovinare il tuo buon umore.

Amore / Amicizia: il tuo sex appeal avrà sicuramente una spinta, con la sensuale Venere nella tua zona di intimità fino al 2 ottobre. La tua scena di boudoir potrebbe essere molto bollente nelle prossime settimane. Fai un inventario dei tuoi indumenti intimi e butta via le tue vecchie mutandine logore. Potresti essere in ritardo per un aggiornamento del guardaroba. Anche se è solo per la tua soddisfazione, ti sentirai più desiderabile quando indossi qualcosa che ti mette dell'umore giusto. Quando ti senti sexy, è probabile che anche le altre persone ti trovino sexy.

Carriera / Finanza: con Venere in magnanimo Leone e la tua casa di risorse condivise, beneficerai della gentilezza di amici e sconosciuti. Fino al 2 ottobre, il tuo interesse amoroso, un alleato in affari o un cliente importante potrebbe essere eccezionalmente generoso. Queste sono le persone a cui rivolgersi per denaro, opportunità e privilegi speciali che cerchi. Le persone a cui piaci e godono della tua compagnia saranno più generose del solito.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole in Vergine che attraversa la tua casa di esplorazione, stai tutto per ampliare i tuoi orizzonti. Dove puoi andare? Come puoi crescere? Stai alla ricerca di un'opportunità per sperimentare qualcosa di nuovo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: tutto sembra un problema di vita o di morte quando il sole attraversa la tua casa di trasformazione. Non lasciare che un Ariete ti spaventi con uno scenario peggiore. In effetti, dovresti stare alla larga da chiunque ami trasmettere il destino e l'oscurità.

Amore / amicizia: potrebbe esserci uno scontro tra ciò che qualcuno dice e ciò che fa quando Venere e Marte si scontrano. Di conseguenza, può scatenare un disaccordo. In alternativa, potresti incrociare i fili, facendo saltare qualcuno (forse tu) alla conclusione sbagliata. Prova a parlare delle cose prima di dare per scontato il peggio. La tensione sessuale è palpabile. Se gestisci le cose nel modo giusto, il tuo piccolo gesto potrebbe aprirti nuove opportunità.

Carriera / Finanza: sarai visto come la voce dell'autorità? O solo qualcuno che fa molto rumore? Con il comunicatore Mercurio in contrasto con il guerriero Marte, potresti trovare difficile decidere quanto dovresti essere assertivo. Se hai qualcosa di prezioso da aggiungere al dialogo, parlane con tutti i mezzi; tuttavia, se la tua voce si limita ad aumentare il caos, è una buona idea tenere i tuoi pensieri per te.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi pensieri possono essere pieni di ansia mentre la Luna in Ariete e Chirone ferito si allineano. La buona notizia è che non devi credere a tutto ciò che pensi. Se devi essere ossessionato, lascia che si tratti di qualcosa di potenziante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: quando la luna si trasforma in vivaci Gemelli, porta un po 'di trambusto nella tua giornata. Ti godrai le interazioni vivaci e il flusso di comunicazione ininterrotto che ti viene incontro. Recuperare il ritardo con un Leone sarà piacevole.

Amore / amicizia: il custode è spesso l'ultima persona a ricevere il nutrimento di cui ha bisogno. Con l'espressivo Mercurio che si scontra con Cerere nel tuo segno, è difficile esprimere le tue esigenze. Potresti preoccuparti di sembrare bisognoso o potresti non dire abbastanza per avvisare qualcuno delle tue preoccupazioni. Non analizzarlo troppo. Parla dal tuo cuore e lascia che il tuo partner, la tua famiglia o il tuo amico sappiano come possono supportarti. A loro importa molto di più di quanto pensi.

Carriera / Finanza: nelle prime ore, quando la pratica Luna in Toro si allinea con il disciplinato Saturno, i tuoi pensieri potrebbero concentrarsi sulla pianificazione per il futuro. È un momento opportuno per controllare i tuoi progressi su un obiettivo a lungo termine. Una conversazione con qualcuno che sa a cosa stai mirando può fornire informazioni e feedback utili. È bello essere flessibili e rimanere aperti a nuove informazioni mentre lavori per realizzare il tuo sogno.

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna Gemelli contatta Venere nella tua zona benessere, sarai desideroso di trovare modi per coccolarti. Se possibile, prenota un appuntamento presso il tuo centro benessere preferito. Anche un trattamento di bellezza a domicilio potrebbe darti una spinta.