Oroscopo lunedì 10 agosto: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Oroscopo di lunedì 10 agosto 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 10 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

Ariete

Panoramica generale: sarai pronto a mettere le mutande in una svolta quando le cose non vanno come vuoi. Può essere irritante quando qualcuno (forse un Capricorno) ostacola ciò che stai cercando di fare. Esercita la pazienza mentre esplori le tue opzioni.

Amore / Amicizia: il romantico Leo Sun che si allea con la devota Giunone nella tua casa di coppia lo rende un giorno di bandiera per appuntamenti e relazioni. Ti piace davvero l'idea di essere l'appuntamento o il compagno ideale. Ecco perché intensificherai il tuo gioco d'amore e darai tutto all'amore. Se il tuo interesse amoroso in genere non apprezza i tuoi sforzi, potresti essere con la persona sbagliata. Si consiglia ai single di cercare qualcuno che ci sia dentro per un impegno e non solo per divertirsi.

Carriera / Finanza: tieni presente che la tua atmosfera lunatica non causa un disaccordo con qualcuno di alto livello. Con l'allineamento Luna / Eris che allinea pianeti nell'autorevole Capricorno e nella tua zona di carriera, possono sorgere conflitti. Non intraprendere una battaglia se non hai quello che serve per vincere la guerra.

Crescita personale / spiritualità: con il chiacchierone Mercurio nella tua casa di autoespressione che sembra guaritore ferito Chirone nel tuo segno, sei obbligato a parlare dei tuoi problemi. Parlare francamente di ciò che sta accadendo può essere liberatorio. Non giocare al gioco della colpa o della vergogna. Il cambiamento diventa possibile quando possiedi la tua parte e prometti di fare le cose in modo diverso in futuro.

Toro

Panoramica generale: con la luna nel segno per tutto il giorno, sarai irrequieto e il tuo umore cambierà come il tempo. Non è quello che le persone (specialmente uno Scorpione) si aspettano da te; tuttavia, è un ottimo modo per farli indovinare.

Amore / Amicizia: con il chiacchierone Mercurio che fa quadrare Urano nel tuo segno, parlerai liberamente di questioni private. Rivelare un segreto di famiglia o d'infanzia potrebbe essere molto liberatorio; tuttavia, dovresti assicurarti di essere pronto a gestire le ripercussioni prima di far uscire il gatto dalla borsa. Ciò che sembra libertà per te potrebbe essere più sconvolgente per un membro della famiglia o un amico intimo. Non rivelare informazioni che compromettono la privacy di qualcuno o lo mettono a disagio.

Carriera / Finanza: con la luna che si fonde con Urano nel tuo segno, non si sa cosa farai o dirai. Una cosa è certa: non rimarrai fedele al programma. Va bene se lavori in modo indipendente. Liberarsi dalla tua solita routine può essere fonte di ispirazione e può far fluire i tuoi succhi creativi. Anche se qualcuno si aspetta che tu rispetti la linea, potrebbe essere una sorpresa. Non provocare troppe confusioni.

Crescita personale / spiritualità: qualcuno nella tua cerchia ristretta potrebbe aver bisogno di cure amorevoli. Prenditi un momento per controllare con i tuoi amici per scoprire cosa succede e se c'è qualcosa che puoi fare per aiutare.

Gemelli

Panoramica generale: potresti vivere una giornata emotivamente estenuante e mentalmente impegnativa, in particolare se un'improvvisa rivelazione ti coglie di sorpresa. Un Pesci compassionevole è la persona con cui connettersi se hai bisogno di qualcuno che ascolti pazientemente le tue preoccupazioni.

Amore / Amicizia: con la fedele Luna in Toro che si allinea con il nutrimento di Cerere, essere stravaccato è il tipo di cura di cui hai bisogno. Cerca la figura materna che prende la tua vibrazione irregolare con passo deciso. In superficie, le cose possono sembrare a posto, ma in fondo potresti elaborare emozioni turbolente. Ti sentirai al sicuro aprendoti a qualcuno di cui ti fidi.

Carriera / Finanza: stai facendo qualcosa; tuttavia, le tue idee potrebbero essere un po 'troppo lungimiranti per attirare coloro che si impegnano a mantenere lo status quo. Solo le menti più innovative capiranno quello che stai pensando, e anche loro potrebbero trovarti un po 'pazzo. Esci da questa tana del coniglio in cui ti trovi prima di entrare troppo in profondità.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione casuale potrebbe suscitare un ricordo sorprendente o portare alla luce un sogno insolito. Con Mercurio nel tuo settore della comunicazione che occupa Urano nella tua casa dell'inconscio, sei in sintonia con la corrente sotterranea della vita. Puoi percepire cosa c'è oltre il velo. La tua intuizione potrebbe essere uno shock per il sistema. Tuttavia, questo messaggio dal sistema di trasmissione di emergenza della tua psiche potrebbe illuminarti in qualche modo.

Cancro

Panoramica generale: ricorda solo che va bene cambiare idea. Con questioni grandi e piccole, potrebbe esserci un'urgenza improvvisa di andare in una direzione diversa da quella inizialmente prevista. Se sei sconcertato dal tuo cambiamento di cuore, un Pesci potrebbe avere intuizioni utili.

Amore / Amicizia: sarai nella tua zona di comfort quando ti connetti con un amico eccentrico che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale. Con la cura di Cerere che aspira alla luna nel fedele Toro e nella tua casa di amicizia, è fondamentale che tu ti senta amato, accettato e compreso. È anche un ottimo momento per entrare in comunione con un gruppo di anime che la pensano allo stesso modo che condividono i tuoi interessi. È gratificante sapere che c'è un posto a cui appartieni.

Carriera / Finanza: con il mercante di ruote Mercury nella tua zona finanziaria, sei sicuro di avere alcune idee interessanti sul denaro; tuttavia, uno scontro con Urano imprevedibile nella tua casa di piani futuri ti consiglia di non presumere che i piani che fai oggi si svolgeranno nel modo in cui li vedi. La lunga permanenza di Urano in questa zona può alterare drasticamente il tuo futuro. Quindi, non dovresti fare affidamento sul tuo scenario rimanendo lo stesso. Questa non è necessariamente una cosa negativa. Potrebbero essere in serbo sviluppi entusiasmanti.

Crescita personale / spiritualità: ciò che nutre il tuo cuore e la tua mente potrebbe essere molto diverso da ciò che hai immaginato. Questo perché ti evolvi continuamente. Fai attenzione ai desideri e agli interessi nuovi e diversi che emergono.

Leone

Panoramica generale: con la luna in cima alla tua classifica, l'artista che è in te brama attenzione. Se non stai attento, potresti attirarlo per tutte le ragioni sbagliate. Una persona influente (forse un Toro) potrebbe non essere impressionata dalle tue pazze buffonate.

Amore / amicizia: un amico o il tuo partner potrebbe trovare esasperante fare progetti con te perché continui a cambiare idea su ciò che sei dell'umore giusto per fare. Con la luna e Urano che quadrano il volubile Mercurio nel tuo segno, puoi essere molto irregolare. A nessuno piace che la propria giornata venga messa sottosopra da te. Se non riesci a portare a termine ciò che ti impegni, rifiuta gli inviti e trascorri la serata da solo.

Carriera / Finanza: con il chiacchierone Mercurio nel tuo segno che quadrata da shock-jock Urano, inizierai un putiferio quando vocalizzi qualcosa che probabilmente dovresti tenere per te. Potresti pensare di sembrare piuttosto intelligente, soprattutto se sei fuori per farti una risata; tuttavia, qualcuno in una posizione di autorità potrebbe non trovarlo così divertente. Alcuni spettacoli dovrebbero essere riservati ad amici e familiari. Al lavoro, è saggio considerare le conseguenze delle tue parole prima di dire qualcosa di provocatorio.

Crescita personale / spiritualità: tutti i segni indicano che potresti trarre beneficio dalla cura emotiva di te stesso. La terrosa Luna in Toro aggrappata al nutrimento Cerere può aiutarti a entrare in contatto con le tue esigenze. Prenditi un momento per sintonizzarti.

Vergine

Panoramica generale: potrebbero arrivare vibrazioni intense. Non puoi fare a meno di essere influenzato quando qualcuno intorno a te si sente fortemente a riguardo. Non lasciare che inneschi la tua rabbia o paura. Potrebbe essere intelligente evitare un Ariete che ha le mutande in una svolta.

Amore / amicizia: i problemi di intimità emotiva o sessuale possono essere difficili da affrontare. Il comunicatore Mercury che si allinea con il guaritore ferito Chirone potrebbe ispirarti a condividere qualcosa che in genere tieni per te. Se non puoi parlare al tuo interesse amoroso, parla con un terapista o un amico fidato. Il feedback che ricevi può aiutarti a trovare una soluzione a un problema o ottenere la chiusura di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: con il Sole Leone nella tua dodicesima casa nascosta che aspira alla devota Giunone nella tua zona monetaria, lavorerai instancabilmente dietro le quinte per assicurarti che i tuoi cari abbiano ciò di cui hanno bisogno. Non stai facendo in modo che qualcuno pensi che tu sia un buon fornitore o una brava persona. Lo fai perché prenderti cura delle persone importanti nella tua vita ti fa sentire bene. Tuttavia, non dovresti negarti un po 'di piacere. Quando qualcuno vuole coccolarti, sii un destinatario grato.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto ci provi, non puoi tenere a freno le emozioni esplosive. Non importa quali potrebbero essere le conseguenze, è meglio possedere ciò che senti.

Bilancia

Panoramica generale: l'armonia che cerchi così spesso potrebbe essere difficile da trovare. Oggi potrebbe rappresentare una vera prova della tua capacità di mantenere il tuo centro nel caos. Fai attenzione a una persona instabile (forse un testardo Toro) che porta instabilità nel tuo mondo.

Amore / amicizia: una conversazione con un amico potrebbe rivelare qualcosa di scioccante. È difficile sapere cosa aspettarsi quando Mercurio loquace quadra l'imprevedibile Urano. Se le informazioni riguardano te, il tuo amico o una terza parte, è meglio mantenere ciò che è condiviso tra di voi. Meglio ancora, fai attenzione a non dire qualcosa di cui ti pentirai. Se è già disponibile, puoi controllare i danni non consentendo alla conversazione di procedere oltre. Si spera che il valore dello shock diminuisca nel tempo.

Carriera / Finanza: la pianificazione per il tuo futuro finanziario dovrebbe essere affrontata con cautela. Soprattutto se le tue trattative coinvolgono una banca o il denaro di altre persone. Con una congiunzione Luna / Urano nella tua casa di risorse condivise che si scontrano con il volubile Mercurio, è improbabile che le cose vadano come volevi. Potrebbe essere saggio aspettare che le condizioni siano più stabili prima di fare la tua prossima mossa.

Crescita personale / spiritualità: la terrosa Luna in Toro che si allinea con il nutrimento di Cerere nella tua zona di benessere è un promemoria che la salute emotiva, fisica e mentale sono tutte collegate. Quando uno è sbilanciato, lo stress sorge nelle altre aree. Adottare tutte le misure necessarie per promuovere il benessere generale.

Scorpione

Panoramica generale: la tua determinazione a fare le cose è ammirevole; tuttavia, non dovrebbe andare a scapito del tuo benessere o della tua tranquillità. Se qualcuno (come un Ariete esigente) si aspetta troppo da te, potrebbe essere necessario rifiutare la sua richiesta.

Amore / amicizia: quando ti occupi di una persona bisognosa, non sei intenzionato ad attirare l'attenzione; tuttavia, è probabile che il Leone Sole in cima alla tua carta, in aspetto devoto a Giunone, faccia luce sulle tue buone azioni. Non lasciare che ti distragga dal realizzare ciò che hai deciso di fare. Le tue azioni possono costituire un potente esempio che ispira gli altri ad aiutare quando e dove possono. Continua ad essere il cambiamento che vuoi vedere nel tuo mondo.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercury e il mentore Chirone che danno energia alle tue zone di lavoro, sarai un efficace risolutore di problemi. La tua capacità di affinare il problema e trovare una soluzione sarà piuttosto impressionante. Eccellerai anche nell'essere la persona di riferimento che gestisce tutte le comunicazioni e le informazioni per un lavoro complicato. Se diventa un po 'peloso, sii paziente e cerca di non perdere la calma.

Crescita personale / spiritualità: con una volatile congiunzione luna / Eris che quadrano i pianeti nell'esigente Capricorno e nel tuo regno mentale, lo stress può avere il suo pedaggio. Controlla te stesso durante il giorno e assicurati di dare alla tua mente e al tuo corpo le cure di cui ha bisogno.

Sagittario

Panoramica generale: le parole, sia verbali che scritte, possono essere fonte di problemi. Tieni gli occhi aperti per qualcosa che non torna del tutto. Le cose possono diventare piuttosto bizzarre quando qualcuno (forse un Toro) parla in fretta. Sappi che c'è di più nella storia.

Amore / amicizia: più qualcuno si spiega, più complicata diventa la sua storia. Se sei tu a raccontare una storia, fai attenzione a non esagerare. Non è così credibile come pensi. Se sei l'ascoltatore, è naturale che tu abbia delle domande; tuttavia, chiederglielo non farà che aumentare la tua confusione. Forse dovresti lasciarti il dubbio per un altro giorno?

Carriera / Finanza: se stai lavorando a un compito complicato, è intelligente mantenere le cose semplici. Con il ben informato Mercurio che fa quadrare il dirompente Urano nella tua casa di lavoro, colpi di scena e svolte inaspettati potrebbero rendere difficile mettere in azione ciò che sai. Quindi, questo non è il momento per rendere le cose più elaborate di quanto dovrebbero essere. I problemi del computer e altre difficoltà tecniche potrebbero essere la causa. Anche il supporto tecnico potrebbe avere difficoltà a capirlo. Assicurati di eseguire il backup del tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: con la laboriosa Luna in Toro che si rivolge a Cerere nel tuo regno domestico, prendersi cura dei propri cari e occuparsi di compiti semplici può essere profondamente soddisfacente. È il modo perfetto per rilassarsi dopo una giornata impegnativa.

Capricorno

Panoramica generale: con la Luna in Toro nella tua giocosa quinta casa per tutto il giorno, vuoi solo divertirti un po '. Non c'è niente di sbagliato in questo. Anche se il mezzo con cui prendi i tuoi calci potrebbe essere discutibile, soprattutto per un Leone critico.

Amore / Amicizia: con il curioso Mercurio che fa quadrare Urano nelle tue zone amorose, una conversazione potrebbe diventare rischiosa. Assicurati che il tuo ascoltatore sia a suo agio con i dialoghi audaci prima di raccontare la tua storia. Altrimenti, le tue parole potrebbero essere una svolta per qualcuno che stai cercando di accendere. Evita di discutere di relazioni passate, soprattutto se la storia è troppo fuori luogo. Non ha senso dare a una persona uno shock non necessario.

Carriera / Finanza: non sei il tipo che corre rischi finanziari folli, specialmente con i tuoi soldi. Tuttavia, se stai giocando con i fondi di qualcun altro, come il tuo partner o un alleato in affari, potresti sentirti a tuo agio nel correre il rischio. Un allineamento instabile tra la Luna in Toro, Urano irregolare e Mercurio volubile suggerisce che il tuo capriccio potrebbe essere costoso. Faresti meglio a consultare l'altra parte prima di fare una mossa discutibile.

Crescita personale / spiritualità: con la fedele Luna in Toro che aspira a nutrire Cerere nella tua zona di comunicazione, le tue parole rivelano quanto ci tieni. Si spera che tu sia gentile con te stesso come lo sei con gli altri. Te lo meriti.

Acquario

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno, desidererai ardentemente i comfort familiari e la compagnia delle tue persone preferite; tuttavia, la vita potrebbe non essere calma e rilassante sul fronte interno. Soprattutto se c'è un turbolento Toro in giro.

Amore / amicizia: una conversazione con qualcuno vicino a te, come il tuo partner o un membro della famiglia, potrebbe portare alla luce informazioni sorprendenti. Con il curioso Mercurio nella tua casa di partenariato che fa quadrare Urano, fare la domanda sbagliata (o forse quella giusta) potrebbe produrre una risposta che ti fa impazzire. Non fare una domanda ambigua se non sei preparato ad ascoltare l'intera storia. Allo stesso modo, dovresti invocare il quinto se non sei pronto per affrontare una questione complicata.

Carriera / Finanza: Con la luna nel laborioso Toro che afferma il custode Cerere nella tua zona finanziaria, sei estremamente orgoglioso di essere in grado di prenderti cura di te stesso e delle persone che ami. Anche se non sei il capofamiglia principale, è comunque bello fare la tua parte. Uno sviluppo inaspettato può richiedere un'azione rapida e rapidi movimenti di denaro. Non preoccuparti. Hai quello che serve per tenere a freno il forte quando le cose diventano pazze.

Crescita personale / spiritualità: la vita familiare può essere una sorpresa dopo l'altra. Tuttavia, non puoi essere cullato da ogni piccola cosa che accade. La tua sanità mentale può dipendere dalla tua capacità di affrontare gli sviluppi inaspettati con calma.

Pesci

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore delle comunicazioni per tutto il giorno, ti consigliamo di rimanere aggiornato con amici e familiari. Quindi puoi aspettarti una raffica di chiamate, e-mail e messaggi di testo. Qualcuno (forse un Toro) potrebbe avere una storia piuttosto succosa da condividere,

Amore / amicizia: una persona premurosa che ti riceve può offrire le parole rassicuranti e il conforto di cui hai bisogno. Con la sensibile Luna in Toro che aspira a nutrire Cerere nel tuo segno, i consigli dati e ricevuti colpiranno una nota compassionevole. Allo stesso tempo, la tua conversazione potrebbe fornire una notizia piuttosto scioccante. Potrebbe essere la scossa di cui qualcuno ha bisogno per stare vicino alle persone che si prendono cura di loro.

Carriera / Finanza: una conversazione sul tuo lavoro o una chat con un collega potrebbe impazzire. Con Mercurio nella tua zona di lavoro che si scontra con l'imprevedibile Urano nella tua casa di comunicazione, dovrai adottare una politica "ciò che si discute tra di noi, resta tra di noi" in modo che entrambi sentiate di condividere in uno spazio sicuro. Può essere molto liberatorio aprirsi e discutere liberamente i propri problemi di lavoro. Tieni presente che potrebbe essere rivelato un grande shock. Riesci a gestire la verità?

Crescita personale / spiritualità: c'è sempre di più nella storia. Se non stai attento, ti mancherà la foresta per gli alberi. Prima di ossessionarti per i dettagli, prenditi un momento per considerare il quadro più ampio.