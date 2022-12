Oroscopo di oggi 1 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 1 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 1 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Può essere difficile mantenere la fede mentre il volubile Mercurio si scontra con il disilluso Nettuno. Le tue convinzioni potrebbero non sempre fornire conforto in questi tempi incerti, ma non lasciare che un blip sul tuo radar spirituale causi angoscia. È saggio chiedersi se le idee in cui si investe soddisfino adeguatamente le proprie esigenze. Diffida di un insegnante le cui parole non suonano vere per te. Non aver paura di sfidare le loro opinioni. Man mano che Venere e Saturno responsabile si allineano, avrai fiducia nelle tue relazioni. Indipendentemente dal fatto che la connessione sia platonica, romantica o professionale, ti assicurerai che tu e l'altra persona comprendiate le regole del fidanzamento e vi impegniate reciprocamente per un'unione di successo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Non è bello raccontare storie che non sono le tue. Mentre il chiacchierone Mercurio nella tua casa dei segreti quadra Nettuno impreciso, la divulgazione di informazioni sensibili potrebbe dare inizio a una brutta voce. Potresti pensare che sia giusto parlare con un amico, ma non ci si può fidare di tutti per mantenere i segreti. Che siano vere o false, quando le informazioni private diventano pubbliche, potrebbero essere dannose per qualcuno. Allo stesso modo, non prendere a cuore il sentito dire. Poiché la socievole Venere si sincronizza con l'autorevole Saturno nella tua zona di carriera, incassare una relazione professionale potrebbe essere vantaggioso. Potresti imparare una cosa o due da un vecchio professionista. La loro guida potrebbe essere preziosa in questo momento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una conversazione sulla tua vita amorosa potrebbe lasciarti con più domande che risposte mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con il disilluso Nettuno. Potresti dubitare che tu e il tuo interesse amoroso siate d'accordo su come stanno le cose. Mettere tutto allo scoperto va bene, ma può essere difficile arrivare alla verità. Quando Venere si allineerà con Saturno che fa riflettere questa sera, non sarai pronto per il divertimento e i giochi. Ti consigliamo di determinare se la tua relazione può andare lontano. Allo stesso modo, se single, vorrai scoprire se vale la pena investire in un interesse amoroso. Sii sincero riguardo ai tuoi desideri e chiarisci le tue intenzioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il tuo modo di fare le cose potrebbe non essere corretto, specialmente se stai gestendo un'attività con molte parti in movimento. Mentre l'abile Mercurio nella tua metodica sesta casa si scontra con il disorientante Nettuno, potresti trovarti fuori dalla tua profondità. Potresti avere le informazioni sbagliate o la direttiva potrebbe non essere chiara. Anche un esperto potrebbe non essere sicuro di come dovrebbero funzionare le cose. Premi pausa e scopri cosa devi sapere prima di procedere oltre. Altrimenti, potresti ritrovarti con un gran casino tra le mani. Possono individuare qualcosa che ti manca.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Leone :

Il flirt non è quello che sembra quando il chiacchierone Mercurio si scontra con l'ingannevole Nettuno. Qualcuno (forse tu) potrebbe fare false promesse o dire cose che portano gli altri fuori strada. Se qualcuno ti lusinga, prendilo con le pinze. È probabile che diranno quello che pensano tu voglia sentire. Non lasciare che il tuo desiderio di romanticismo distorca la tua percezione della realtà. È una storia diversa se hai a che fare con una persona matura che ha una comprovata esperienza. Una relazione casuale potrebbe salire di livello a qualcosa di più serio mentre Venere si allinea con il saldo Saturno questa sera. Se single, potresti incontrare qualcuno che è pronto per l'impegno, quindi tieni gli occhi aperti per un individuo gentile e responsabile.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Vergine:

È una bugia o semplicemente un errore di comunicazione? Mentre l'espressivo Mercurio quadra l'ingannevole Nettuno, potresti chiederti se qualcuno sta dicendo la verità. Fidati del tuo istinto se quello che dicono non torna. Tuttavia, non dovresti saltare alla peggiore conclusione possibile fino a quando tutti i fatti non saranno chiari. È improbabile che la verità venga rivelata oggi, quindi non varrà la pena insistere sul problema. Dovrai aspettare e vedere cosa si svolge. Se accoppiato, ti concentrerai su questioni pratiche mentre Venere e Saturno responsabile si allineano. Ciò potrebbe comportare l'affrontare le preoccupazioni familiari o aiutarsi a vicenda con questioni di lavoro. Se sei single, guarda oltre il romanticismo e contempla le qualità che il tuo partner deve avere se vuoi creare sicurezza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Bilancia :

Il tuo sovrano, Venere, nella tua zona di comunicazione si sincronizza con Saturno che fa riflettere, scatenando una seria conversazione sull'amore. Tu o il tuo partner potreste mettere le carte in tavola nel tentativo di determinare dove stanno le cose. Se single, adotterai un approccio più maturo al romanticismo. Prima di investire emotivamente in qualcuno, vorrai sapere che è responsabile e pronto per l'impegno. Un cuore a cuore potrebbe essere rivelatore se entrambe le parti sono oneste. Può essere difficile distinguere i fatti dalla fantasia poiché l'espressivo Mercurio si scontra con il fantasioso Nettuno. Dire a qualcuno quello che pensi che voglia sentire è un no-no.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Scorpione :

Le trattative finanziarie dovranno essere gestite con cura. Mentre il mutevole Mercurio nella tua zona di guadagni quadra il fantasioso Nettuno, qualcuno (forse tu) potrebbe fare una promessa che non può assolutamente mantenere. Potrebbe essere un errore onesto, o potrebbe essere un vero e proprio inganno. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Probabilmente non otterrai il valore dei tuoi soldi con questa influenza losca in gioco. Venere si sincronizza con la stabilizzazione di Saturno nel tuo regno domestico, portando a compimento una preoccupazione legata alla casa. Ciò potrebbe comportare la firma di un contratto di locazione, l'ottenimento di un mutuo o l'investimento in miglioramenti domestici. Attento, Scorpione. Prenditi del tempo per leggere tra le righe. Non tutto è come sembra.