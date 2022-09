Oroscopo di oggi 1 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 1 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 1 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti rimanere bloccato nelle tue emozioni mentre la luna nel meditabondo Scorpione si fonde con il nodo sud. Potresti non avere una scelta su ciò che scatena determinati sentimenti, ma puoi scegliere ciò che ti concedi. Abbraccia l'arte di lasciarsi andare.

Amore/Amicizia: potresti saltare alla conclusione sbagliata sui sentimenti di qualcuno mentre la Luna Scorpione nella tua zona di intimità si scontra con Marte e Giove. Come si sentono oggi potrebbe essere molto diverso da come si sentivano in passato. Di conseguenza, potresti interpretare male le loro intenzioni. Pertanto, anche se pensi di sapere come si sentono, potresti trarre vantaggio dal porre domande. Scoprirai qualcosa che devi sapere.

Carriera/Finanza: parlerai di un grande gioco mentre il tuo sovrano, Marte, nel tuo settore delle comunicazioni si connette con l'ottimista Giove nel tuo segno. Prima di esagerare, assicurati di poter sostenere le tue parole con l'azione. Oggi è un giorno eccellente per implementare un piano entusiasmante, ma sii realistico su ciò che puoi ottenere. Potresti realizzare un'impresa incredibile se ti sei preparato a sufficienza.

Crescita personale/Spiritualità: la tua spavalderia è leggendaria. Sembra che tu sia nato per correre dei rischi. Quando la luna incontra il Nodo Nord e il lungimirante Urano, ti consigliamo di fidarti del tuo ingegno e di spingerti più in là di quanto pensi di poter andare.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non puoi vivere con gli altri e non puoi vivere senza di loro mentre la luna è in Scorpione e nella tua casa di partnership. Fai attenzione a non rafforzare i modelli negativi su come tu e alcune persone vi relazionate. Forse è ora di cambiare.

Amore/Amicizia: ti sentirai come un passeggero su un treno in corsa se permetti a qualcun altro di comandare mentre la luna nell'emotivo Scorpione si scontra con lo sconsiderato Marte e l'estremista Giove. Se non difendi te stesso, potresti finire in un posto in cui non vorresti essere. Perché lasciare che qualcun altro detti il ​​corso di una relazione? È tempo di fidarti di te stesso e di far valere i tuoi interessi, non importa quanto pazzi possano essere.

Carriera/Finanza: l'ottimismo finanziario potrebbe indurre a una grande pazzia mentre l'impulsivo Marte nella tua casa delle risorse si sincronizza con il promettente Giove. Ti meriti di goderti i frutti del tuo lavoro, ma non spendere soldi che devi ancora guadagnare. Concediti una piccola indulgenza mentre aspetti che la tua nave arrivi. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità possono indicare quale dovrebbe essere la tua prossima mossa finanziaria. Soppesalo rispetto ai fatti e alle cifre e agisci di conseguenza.

Crescita personale/Spiritualità: prendersi cura di una persona cara potrebbe richiedere uno sforzo maggiore di quello che vorresti come Cerere, la badante dei quadrati lunari. In alternativa, potresti sentirti trascurato. Sii gentile con te stesso e gli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: varrà la pena fare il possibile mentre la Luna Scorpione attraversa la tua zona di produttività. Con l'imprevedibile Urano nella foto, dovrai essere flessibile e seguire il flusso. Prova ad appoggiarti al cambiamento invece di resistergli. Fidati del processo.

Amore/Amicizia: le tue abilità da cheerleader saranno al punto quando Marte nel tuo segno si sincronizzerà con l'entusiasta Giove nella tua zona comunitaria. Gli amici possono contare su di te per presentarti per loro e offrire incoraggiamento. Puoi dare il buon esempio essendo coraggioso e inseguendo i tuoi sogni. Questo potrebbe motivare un amico a essere audace e correre un rischio. Le tue capacità di leadership risplenderanno quando ti occuperai di un'attività di gruppo. Mostrerai a tutti come fare le cose.

Carriera/Finanza: potresti non andare da nessuna parte velocemente poiché la luna nello Scorpione guidato e la tua zona di lavoro si scontrano con Giove e Marte. Non puoi aspettarti un risultato diverso se continui a fare le cose allo stesso modo. La crescita avviene oltre i confini della tua zona di comfort. Preparati ad avventurarti in un territorio sconosciuto e provare qualcosa di nuovo. Fare un grande salto può essere scoraggiante. Invece, fai piccoli passi in una direzione eccitante.

Crescita personale/Spiritualità: con Vesta ossessiva e Saturno disciplinato retrogrado nella tua zona di apprendimento superiore, questo è un momento eccellente per padroneggiare un argomento di interesse. Continua così e potresti diventare un esperto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: puoi ottenere informazioni su te stesso e sulle persone a te più vicine mentre la Luna della Bilancia accende un grande trigono con Pallade percettiva e Vesta focalizzata. Capire come ti senti tu e gli altri può aiutarti a migliorare le relazioni, specialmente con i segni d'aria.

Amore/Amicizia: le persone a cui sei più vicino (come il tuo partner e i membri della tua famiglia) possono darti sui nervi quando la Luna Bilancia nel tuo regno domestico controlla Plutone e si oppone al risentito Eris. Con questa atmosfera tagliente in gioco, non si può dire cosa potrebbe scatenare qualcuno. Se qualcuno ha voglia di combattere, stai alla larga. Non hai bisogno dello stress o del dramma.

Carriera/Finanza: non sarai timido nell'inseguire i soldi e le opportunità a cui credi di avere diritto come attrattore Venere nella tua casa dei guadagni si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo settore professionale. Quando la tua atmosfera dice che meriti il ​​meglio, le persone spesso ti trattano di conseguenza. Se non lo fanno, sarai pronto a combattere per quello che vuoi. Può essere difficile per gli altri negare un avversario così affascinante e formidabile.

Crescita personale/spiritualità: l'insoddisfazione per la tua realtà attuale potrebbe spingerti a sognare destinazioni fantastiche mentre Venere e il fantasioso Nettuno si scontrano. Il desiderio di un ambiente diverso può segnalare che è ora di abbellire il tuo spazio. Non vorrai essere un posto qualsiasi, ma a casa quando i tuoi scavi offrono il comfort, l'armonia e la bellezza che desideri.