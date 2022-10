Oroscopo di oggi 12 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 12 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 12 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

C'è un'atmosfera spigolosa nell'aria quando il tuo sovrano, Marte, piazza Nettuno disilluso. Tuttavia, non dovresti lasciare che la paura e la paranoia chiamino i colpi. Se lo fai, potresti leggere troppo nelle cose e causarti un'ansia inutile. Peggio ancora, potresti fare un'accusa infondata contro qualcuno. Attieniti a ciò che puoi verificare invece di agire per sentito dire e sospetto. L'impulso a dire cose che non intendi persisterà poiché il loquace Mercurio si oppone all'entusiasmo di Giove nel tuo segno. Dire "sì" potrebbe essere il tuo modo per evitare una situazione imbarazzante quando qualcuno ti fa una grande richiesta. Immagina quanto sarà imbarazzante se non riesci a seguire. Se non sei sicuro di poterlo fare, dì invece "no" o "forse".

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti fare uno sforzo impressionante sul posto di lavoro, a patto che il desiderio di ribellarti non pregiudichi i tuoi sforzi. Mentre il cooperativo Sole della Bilancia e il diligente Saturno danno energia alle tue zone di lavoro, puoi portare un'enorme concentrazione e determinazione in un compito impegnativo. Se ti alleni e ti accontenti del lungo periodo, mostrerai al mondo ciò che la disciplina e il duro lavoro possono portare a termine. Le prospettive sono promettenti fintanto che il disgregatore in te non va controcorrente. Anche se il sole è in contrasto con l'irregolare Urano, potresti avere un irrefrenabile bisogno di fare le cose a modo tuo. Perché essere inutilmente rialzista? A volte, è intelligente attenersi al copione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Fai attenzione a non fare di un appuntamento la tua fonte di intrattenimento per tutti. Questa è una richiesta che nemmeno la persona più attenta e divertente può esaudire. Come intitolato Venere si oppone a Chirone ferito sull'asse della tua vita amorosa e della tua vita sociale, qualcuno potrebbe finire deluso se la serata non sarà all'altezza delle sue aspettative. Lo stesso vale per gli amici. Le grandi aspettative sono destinate a rovinare il vostro tempo insieme. Forse sei un po' annoiato dalla solita folla? Quando il tuo sovrano, il comunicatore Mercurio, rientra nell'amichevole Bilancia, ti divertirai a conoscere nuove persone. Perché non socializzare o aggiornare il tuo profilo di appuntamenti e iniziare a scorrere?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre Marte guidato nel tuo regno dietro le quinte si scontra con Nettuno disorientante nella tua casa di espansione, può essere difficile incanalare la tua energia in un'azione mirata. Il percorso da percorrere potrebbe non essere cristallino e le tue circostanze potrebbero impedirti di andare dove vuoi. Per ora, potrebbe essere meglio non fare nulla che rischiare di fare la mossa sbagliata. Una conversazione con una figura influente può aumentare la tua confusione, poiché potrebbero sembrare entusiasti di ciò che vuoi fare. Con il loquace Mercurio che si oppone all'ottimista Giove, una promessa oltraggiosa potrebbe portarti fuori strada. Assicurati di avere la prova del sostegno di qualcuno prima di prenderlo in parola.