Oroscopo di oggi 14 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 14 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 14 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

È nella tua natura essere avventuroso e provare cose nuove. Quando il Sole Sagittario nella tua zona di crescita si scontra con il disilluso Nettuno, un attacco di insicurezza potrebbe renderti riluttante ad agire secondo i tuoi desideri. Sei preoccupato che qualcuno possa pensare che non sai cosa stai facendo? Non sei mai stato uno che lascia che siano gli altri a dettare le tue mosse. Tuttavia, è intelligente fidarsi del proprio istinto se non ci si sente sicuri di quello che si sta per fare. La mancanza di sostegno da parte di un amico o di un interesse amoroso può essere scoraggiante poiché Venere si scontra con l'inflessibile Saturno. Oggi dovrai fare affidamento sul tuo istinto e gestire le cose a modo tuo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti avere i tuoi dubbi su un'amicizia mentre il sole nel volubile Sagittario quadra il losco Nettuno nella tua casa della comunità. Prima di giocare al gioco della colpa e della vergogna, chiediti se potresti aver recitato una parte. Ti aspetti troppo dagli altri? Puoi essere molto esigente poiché il tuo sovrano, Venere, si scontra con l'esigente Saturno. Potresti aver idolatrato qualcuno invece di vederlo per quello che è veramente. In alternativa, forse la tua unica colpa è che hai stretto amicizia con una mela marcia. Fidati del tuo istinto se i segni indicano che qualcuno è marcio fino al midollo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Alcune persone (come un partner o un caro amico) possono avere una notevole influenza sulle tue scelte professionali. Potrebbero farti confondere sulla tua direzione mentre il sole nel fiducioso Sagittario si scontra con il losco Nettuno nella tua zona di carriera. Alcune persone potrebbero non capire i tuoi obiettivi o supportare le tue ambizioni. Pertanto, dovresti prendere consigli con le pinze. La persona in questione probabilmente ha buone intenzioni, ma potrebbe avere la propria agenda. Non lasciare che le tue aspirazioni relazionali dettino le tue mosse di carriera. Se lo fai, potresti fare delle scelte che alla fine non ti si addicono. Pensa oltre il momento e considera ciò che servirà ai tuoi interessi a lungo termine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Un problema legato al lavoro potrebbe essere difficile da affrontare se non si dispone di tutti i fatti. Il sole nel disordinato Sagittario si scontra con il confuso Nettuno nella tua casa di lavoro, fornendo informazioni errate. Anche una cosiddetta figura autoritaria potrebbe non avere idea di cosa stiano parlando. Non prendere decisioni importanti sulla base dei dati che hai attualmente. Portare avanti un incarico non importante potrebbe non essere saggio. Sarà più facile accedere alle informazioni di cui hai bisogno nei giorni a venire. Venere nella tua zona di partnership è in contrasto con Saturno inflessibile, segnalando un singhiozzo in una relazione. Potrebbe sembrare la fine del mondo quando le cose non vanno per il verso giusto, ma questo è solo un piccolo inconveniente.