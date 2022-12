Oroscopo di oggi 15 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 15 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai determinato a scuotere le cose mentre il Sole Sagittario si sincronizza con l'impavido Eris nel tuo segno. Quando sei così disinibito, non si sa cosa dirai o farai. Il tuo coraggio e il tuo spirito avventuroso ti renderanno qualcuno a cui prestare attenzione. Osservare le tue mosse teatrali è una cosa, ma avvicinarsi a te è una questione completamente diversa. A tutti piace il bagliore del fuoco, ma nessuno vuole avvicinarsi abbastanza da scottarsi. Oggi, solo i tipi più sicuri e coraggiosi saranno in grado di relazionarsi. La pratica Luna Vergine accende un grande trigono con Mercurio strategico e il Nodo Nord, rendendo questo il giorno perfetto per la carriera e la pianificazione finanziaria.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Le tue capacità comunicative saranno perfette mentre la luna nell'intellettuale Vergine accende un grande trigono con l'astuto Mercurio nella tua zona di saggezza e il Nodo Nord nel tuo segno. Questo allineamento di supporto promette di risvegliare lo stratega e il negoziatore dentro di te. Diventerai anche un eccellente studente o insegnante. L'unico avvertimento è che per avere successo in queste aree, devi fidarti delle tue conoscenze e credere in te stesso. Sottomettersi sempre all'autorità altrui è una cattiva abitudine. È ora che inizi a prendere più sul serio i tuoi talenti. Sarai coraggioso e resiliente mentre un trigono sole-Eris ti sostiene. Forse sei pronto a fare una mossa audace?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le questioni relative a prestiti, debiti, alimenti, eredità e fondi condivisi possono essere gestite nel solito modo. Tuttavia, potresti trarre vantaggio dal guardare sotto la superficie e immergerti in profondità in una preoccupazione finanziaria mentre la strategica Luna Vergine accende un grande trigono con Mercurio nella tua casa di risorse condivise e il Nodo Nord. Uno sguardo approfondito potrebbe rivelare opzioni che normalmente non noteresti. Fatti consigliare da qualcuno che è finanziariamente esperto. Quando sei armato di informazioni privilegiate, puoi trasformare le cose a tuo favore. È nel tuo interesse fare il possibile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Conosci le persone che ami così come pensi? La Luna Vergine invita un grande trigono con Mercurio loquace e il Nodo Nord nelle tue zone relazionali, rendendo questo un momento opportuno per conoscerli meglio. Non c'è niente come dare a qualcuno la tua completa attenzione. Una conversazione approfondita potrebbe rispondere a domande che non sapevi di avere. Fare il possibile per entrare in contatto con nuove persone ripagherà. Potresti incontrare un potenziale partner o un nuovo migliore amico. Sarai una dinamo al lavoro mentre il sole nell'entusiasta Sagittario si allinea con l'impavido Eris. Questo è un giorno opportuno per affrontare un incarico arduo.