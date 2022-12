Oroscopo di oggi 16 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 16 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 16 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Tendi ad attirare molta attenzione quando Venere è in cima alla tua carta. Un aspetto armonioso di Vesta nella tua dodicesima casa esoterica suggerisce che il tuo fascino potrebbe essere difficile da definire. La tua indipendenza e dedizione alla tua visione unica possono renderti un oggetto di fascino. C'è qualcosa di misterioso e profondamente spirituale in te che fa desiderare alle persone di scoprire di cosa si tratta. Pertanto, coloro che sono attratti dalla tua orbita potrebbero non essere necessariamente alla ricerca di romanticismo. Sanno solo che vogliono starti vicino, anche se non sono del tutto sicuri del perché.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Non avrai paura di distinguerti come quello intelligente nella tua cerchia sociale mentre Venere nella tua casa di istruzione superiore si sincronizza con Vesta. Invece di far sentire gli altri minacciati dalla tua conoscenza, condividerai generosamente ciò che sai. Ti divertirai a coinvolgere le persone in nuove idee e ottenere il loro feedback sui tuoi pensieri. L'amore potrebbe sbocciare tra te e un compagno di studio o qualcuno sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. Sarà divertente scegliere il loro cervello e scoprire cosa sanno. L'ultimo quarto di luna nella tua zona di intimità può indurti ad accelerare le cose, ma è meglio andare piano e mantenere le cose giocose per ora.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Darai il tuo pieno supporto ai superiori mentre l'amichevole Venere si sincronizza con Vesta dedicata nel tuo settore professionale. Non c'è niente di sbagliato nel coltivare una connessione transazionale se soddisferà le tue esigenze. Venere nella tua casa di risorse condivise suggerisce che la fortuna ti arriverà attraverso le persone a cui piaci. Pertanto, una relazione amichevole con un supervisore o una figura influente potrebbe avere i suoi vantaggi. Oggi potresti anche beneficiare dell'aiuto di un genitore o di una persona importante nella tua comunità. Sarai determinato a soddisfare le tue esigenze mentre la Luna della Vergine si allinea con Plutone. Tuttavia, poiché la luna si oppone all'eccessivo Giove, potresti chiedere troppo. Tieni sotto controllo le tue aspettative.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

C'è di più da amare oltre alla chimica fisica. Sarai più attratto dal cervello che dalla bellezza o dai muscoli mentre Venere nella tua casa di collaborazione si sincronizza con Vesta nella tua zona di saggezza. Se accoppiato, una conversazione stimolante con il tuo interesse amoroso può essere un'enorme eccitazione. Ti divertirai a scoprire come funziona la loro mente. Potresti innamorarti di un insegnante, mentore o guida spirituale, ma non confondere la sua personalità con la conoscenza che trasmette. La gratitudine che provi per qualcuno che risveglia la tua saggezza innata può sembrare amore, ma non ha nulla a che fare con il romanticismo.