Oroscopo di oggi 19 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 19 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 19 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una congiunzione tra il tuo pianeta dominante, l'ardente Marte e la luna in Toro. Probabilmente non avrai bisogno di una sveglia per svegliarti stamattina. Questo transito ti riempie di vigore e più energia di quanto tu possa sapere cosa fare. Sfortunatamente, dovrai fare i conti con una miccia corta, quindi tieni gli occhi aperti. Sarebbe un peccato sprecare la buona energia e il potere che questo transito genera discutendo con qualcuno. Se hai bisogno di un'allegra distrazione da una situazione frustrante, tagga un Sagittario. Portano sempre un rivestimento d'argento.

Amore/Amicizia: Giove ottimista e dal cuore aperto in Ariete mette in risalto la tua prima casa, riempiendoti di audace fiducia. Questa mattina la luna si sposta nei vivaci Gemelli, in sestile con Giove. Questo solleva il tuo umore e ti chiama a socializzare, rendendo questo un meraviglioso appuntamento notturno. Hai ancora tempo se non hai niente in programma!

Carriera/Finanza: la congiunzione tra la Luna in Toro e Marte nel tuo settore monetario può renderti finanziariamente impulsivo. Mentre Plutone attiva la tua decima casa di carriera e successo e si scontra con il Sole Leone, il tuo bisogno di riconoscimento e ammirazione è acceso. Questo potrebbe presagire problemi, quindi mantieni un forte controllo sul tuo ego e non fare nulla di avventato.

Crescita personale/Spiritualità: una singola sconfitta non significa che hai perso la battaglia. Metti in pausa, raggruppa e riprova.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai piacevolmente disinibito quando la luna incontra il Nodo Nord e il jolly Urano nel tuo segno. Una Vergine sarà intrattenuta dalle tue buffonate, mentre un Acquario potrebbe essere lanciato per un giro. A volte, è bene far indovinare le persone.

Amore/Amicizia: poiché Venere nel tuo regno domestico si sincronizza con Giove di buon auspicio, stasera è una delle notti più promettenti dell'anno per intrattenere a casa. Una serata romantica con il proprio partner potrebbe diventare un sogno che si avvera. Perché non preparare una cena deliziosa e godersi del tempo di qualità insieme? Se single, una riunione intima di amici potrebbe essere dolce. Chiedi ai tuoi ospiti di portare con te un solo amico. Incontrare qualcuno che è stato controllato dalla tua squadra assicura che ci sia fiducia fin dall'inizio.

Carriera/Finanza: Quando si pianifica un appuntamento o un'attività divertente, non pagherà per un centesimo. Potresti fare il pignolo o confonderti sulle spese mentre Mercurio mentale nella tua zona ricreativa si scontra con il metodico Pallade nella tua casa dei guadagni. Non rovinare il divertimento agli altri, in particolare al tuo interesse amoroso o ai bambini. Se puoi permetterti il ​​costo, fai il pony senza lamentarti. Se non puoi, opta per un'alternativa economica.

Crescita personale/Spiritualità: quando Mercurio e Saturno si scontrano, potresti essere alle prese con come esprimere la tua creatività e condividere i tuoi doni unici. Sarai fedele alla tua visione o la modificherai per adattarla allo status quo?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la giornata inizia in modo audace con una congiunzione tra l'ardente Marte e la Luna del Toro, generando abbondanti quantità di energia. Questo transito avviene nella tua dodicesima casa dei sogni, quindi potresti non dormire tanto quanto vorresti. Non preoccuparti. Con questo transito avrai ancora un sacco di energia per affrontare la giornata. Quando la luna entrerà in Gemelli e nella tua prima casa di te questa mattina, ci sarà una primavera nel tuo passo, specialmente con il sestile all'ottimista Giove. Puoi condividere parte della tua energia e allegria con un Cancro emotivo e cambiare la sua giornata in meglio.

Amore/Amicizia: i tuoi amici sono oggi al centro della scena mentre il benevolo Giove nella tua undicesima casa fa sestile alla luna dei Gemelli. Questo è un transito molto sociale. Raduna la tua banda di allegri creatori e pianifica qualcosa di divertente da fare in gruppo questa sera. Tutti potrebbero usare un po' di divertimento e baldoria in questo momento.

Carriera/Finanza: poiché la Luna Gemelli piazza Vesta in Pesci nella tua decima casa di carriera, successo e successo, puoi facilmente mettere la tua vita professionale prima delle tue esigenze personali. Questo sarà un problema se diventa un'abitudine, quindi sii consapevole delle altre aree della tua vita. Assicurati di prenderti cura di loro diligentemente e regolarmente.

Crescita personale/spiritualità: prenditi del tempo libero. Ne hai bisogno e te lo meriti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la congiunzione mattutina tra la Luna del Toro e l'ardente Marte nella tua undicesima casa di gruppi, amicizia e umanitarismo fa iniziare la giornata in modo solido e possibilmente combustibile. Potresti sentire da un amico bloccato in un conflitto o avere un compagno che si rivolge a te in modo aggressivo. Fortunatamente, in questo tipo di situazioni, puoi scegliere come rispondere. Anche se non sei obbligato a impegnarti con loro, a un certo punto vorrai ristabilire la pace nella tua relazione. Uno Scorpione tende a serbare rancore. Sappi che questo è un problema da parte loro, non tuo.

Amore/Amicizia: Plutone mette in evidenza la tua settima casa di unione, scontrandosi con il Sole Leone. Potresti scoprire che la persona amata è particolarmente esigente con questo transito in gioco, o che sta diventando più egoista ed egocentrica. Potresti iniziare a inclinarti anche in quella direzione. In ogni caso, questo può essere difficile da navigare. La comunicazione onesta può aiutarti in questo.

Carriera/Finanza: Giove generoso in Ariete attiva la tua decima casa di carriera e successo, in sestile con la Luna Gemelli. Un vantaggio professionale o un'opportunità a cui non puoi resistere potrebbe arrivare oggi sulla tua scrivania. Se si apre una porta, attraversala senza indugio.

Crescita personale/spiritualità: può essere difficile per te chiedere aiuto, ma ciò non significa che non dovresti. Chiedi e ti sarà dato.