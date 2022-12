Oroscopo di oggi 19 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 19 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 19 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti fissarti sulla tua immagine e chiederti se alcuni individui ti trovano attraente mentre l'affascinante Venere quadra l'insicuro Chirone nel tuo segno. Non importa quanto sei fantastico (e quanto le persone ti dicano che sembri straordinario), farai un grosso problema per le imperfezioni più insignificanti. Qualcuno della tua squadra te lo direbbe se non apparissi al meglio. Concentrati su ciò che ti piace di te stesso anziché su ciò di cui sei infelice. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce. Potrebbe essere necessario affrontare un problema frontalmente mentre Marte e Chirone si allineano. Una conversazione può diventare imbarazzante, ma sarà un sollievo chiarire le cose. Cerca di non essere sulla difensiva o polemico.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre il tuo sovrano, Venere, quadra l'insicuro Chirone, può essere difficile credere nell'amore, specialmente quando ti attieni alle tue regole ma finisci per rimanere deluso. Avere confini non ti farà vincere un premio. Tuttavia, ti darà il rispetto di te stesso e l'amor proprio che meriti. Le persone in genere ti trattano nel modo in cui pensi di meritare di essere trattato. Resisti finché non attiri qualcuno che ti ama e ti rispetta tanto quanto lo fai tu. Marte nel tuo settore finanziario si sincronizza con Chirone, incoraggiandoti a costruire un gruzzolo che possa proteggerti dalle difficoltà. Non aspettare che si verifichi un disastro per rimettere insieme le tue finanze. Cogli l'attimo!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti chiederti se i tuoi amici si preoccupano davvero di te mentre Venere affettuosa quadra l'insicuro Chirone nel tuo settore sociale. La mancanza di attenzione di qualcuno può farti dubitare che tu ottenga da un'amicizia tanto quanto ci hai messo. Il comportamento di un amico nei tuoi confronti è cambiato o è sempre stato negligente? Prima di giocare al gioco della colpa e della vergogna, controlla il tuo comportamento. Se è una vera amicizia, trova un modo per risolvere le cose. Allo stesso modo, potresti chiederti se il tuo interesse amoroso ti trova attraente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Essere eccessivamente preoccupati per ciò che pensa il mondo è destinato a mettere un freno alla tua vita amorosa. Potresti dare troppo credito all'opinione pubblica poiché Venere nella tua zona di partnership quadra l'insicuro Chirone nella tua casa della reputazione. Non mettere lo status e la credibilità sociale su una connessione da cuore a cuore. L'amore dovrebbe avere voce in capitolo nelle tue scelte di relazione. Marte retrogrado si sincronizza con Chirone, rendendo questo un momento opportuno per riparare la tua immagine e trasformare il modo in cui gli altri ti vedono. Se hai bisogno di controllare i danni nella tua vita personale o professionale, lavoraci tranquillamente dietro le quinte. Assumersi la responsabilità dei propri errori può farti guadagnare il rispetto che desideri.