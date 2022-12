Oroscopo di oggi 20 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 20 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 20 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

La luna nello Scorpione emotivo si scontra con Saturno restrittivo, facendoti preoccupare per il futuro. Fortunatamente, la nuvola scura sopra la tua testa è solo uno stato d'animo passeggero. Puoi aspettarti di vedere un enorme aumento della tua fiducia e spavalderia quando Giove più grande della vita rientra nel tuo segno. Sarai incredibilmente ottimista e ispirato a fare grandi cose fino a metà maggio 2023. Viaggiare verso destinazioni lontane, perseguire un'istruzione superiore o immergersi in una pratica spirituale potrebbero rientrare nei tuoi piani. Mentre Giove è nel tuo segno, ascolta ciò di cui il tuo corpo ha bisogno e fai attenzione a non esagerare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Una maggiore compassione per te stesso e per coloro che stanno soffrendo sarà uno dei tanti doni che riceverai mentre il benevolo Giove rientra in Ariete e nella tua dodicesima casa esoterica. La guarigione emotiva e l'armonia con il tuo lato oscuro saranno i tratti distintivi della tua crescita fino a metà maggio 2023. Il tuo straordinario ottimismo e la fede che l'Universo sta cospirando per tuo conto coloreranno la tua prospettiva e ti eleveranno. Le benedizioni arriveranno quando meno te le aspetti. La tua empatia sarà risvegliata mentre la Luna dello Scorpione forma un grande trigono con il simpatico Nettuno e la coraggiosa Pallade, rendendo facile lasciar andare un risentimento. La pace arriverà quando perdonerai e dimenticherai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Puoi smettere di deprimerti e sentirti triste per la tua vita sociale. Le cose promettono di essere super eccitanti mentre Giove entusiasta rientra in Ariete e nella tua casa della comunità. Avrai un'abbondanza di opportunità per incontrare persone intriganti di ogni estrazione sociale fino a metà maggio 2023. Puoi aspettarti molti eventi divertenti e interessanti attività di gruppo. Le tue amicizie saranno immensamente soddisfacenti e ti divertirai ad accogliere nuove persone nella tua cerchia. Ti sentirai ottimista riguardo al lavoro e al denaro mentre la luna nello Scorpione guidato accende un grande trigono acquoso con Nettuno creativo e Pallade strategica. Un piano fantasioso può avvicinarti di un passo ai tuoi obiettivi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Oggi Giove rientra nell'intraprendente Ariete e nel tuo settore professionale, alimentando il tuo desiderio di guadagnare consensi e successo nel campo prescelto. Fino a metà maggio 2023, ti impegnerai ad ampliare i tuoi orizzonti ed estendere la tua influenza. Se sei disposto a correre un rischio o due, potresti finalmente raggiungere un traguardo importante. Espanditi, ma non mettere troppa carne al fuoco. Restringi la tua attenzione a qualcosa a cui puoi attenerti che porterà le ricompense che cerchi. Questo è un momento eccellente per trovare un nuovo lavoro o cambiare la traiettoria della tua carriera. Potresti scoprire di avere più opportunità del solito.