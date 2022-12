Oroscopo di oggi 21 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 21 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 21 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Buon solstizio d'inverno! Oggi, il sole entra nel Capricorno in cerca di status e nel tuo settore professionale. Lavorerai tremendamente duramente per raggiungere il tuo prossimo traguardo professionale fino al 20 gennaio. Questo è il periodo più potente dell'anno per rendere le persone consapevoli di chi sei e cosa fai. Approfitta delle opportunità per assumere un ruolo più visibile nella tua cerchia e comunità professionale. Le connessioni che crei possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi nell'anno a venire. Non molto può abbatterti con un allineamento Sole-Giove in gioco. Sei sicuro che le cose andranno per il verso giusto. Le vibrazioni positive non faranno accadere le cose a meno che tu non le sostenga con l'azione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Buon solstizio d'inverno! Oggi il sole entra nell'ambizioso Capricorno e nella tua casa di istruzione superiore. Fino al 20 gennaio, cercherai di migliorare le tue conoscenze e diventare un esperto. Potresti tornare a scuola, seguire una formazione professionale o iniziare un corso di studio indipendente. Anche il conseguimento della certificazione o della licenza professionale potrebbe rientrare nei tuoi piani. Sono favoriti gli studi accademici, le attività spirituali, i piani editoriali, il lavoro di marketing e gli affari internazionali. La tua fede potrebbe essere mal riposta mentre il sole si scontra con Giove ottimista, specialmente se credi che le speranze e le preghiere da sole risolveranno un problema. Le tue preghiere saranno più efficaci una volta che avrai intrapreso un'azione costruttiva per affrontare il problema.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Buon solstizio d'inverno! Oggi il sole entra nel Capricorno e nella tua casa di intimità emotiva e sessuale. Fino al 20 gennaio, desidererai connessioni significative che ti facciano sentire veramente vivo. Hai bisogno di qualcuno nella tua vita a cui poter essere vicino e con cui condividere i tuoi segreti e desideri più intimi, indipendentemente dal fatto che la relazione sia romantica o platonica. Se hai intenzione di aprirti, sarà sufficiente solo la persona più matura e risoluta. Se accoppiato, la tua vita sessuale sarà soddisfacente se riesci a gestire la vulnerabilità che si presenta. Sognerai in grande mentre il sole e Giove si allineano. Se non stai attento, un obiettivo di grandi dimensioni potrebbe essere destinato a fallire prima ancora di iniziare. Sii realista.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Buon solstizio d'inverno! Oggi il sole entra nel Capricorno terrestre e nella tua zona di collaborazione. Fino al 20 gennaio, sarai il meglio di te stesso quando sarai con qualcuno che condivide con te un legame speciale. Questo è un momento eccellente per le relazioni. Il matrimonio, il fidanzamento e altri miglioramenti delle relazioni sono favoriti. Se single, sii proattivo nella ricerca di un partner. Potresti incontrare qualcuno che è maturo e pronto per l'impegno. Il sole quadra Giove, tentandoti di esagerare le tue credenziali e farti sembrare più importante o realizzato di quello che sei. I falsari alla fine saranno smascherati. Se sei intelligente come pensi, non avrai bisogno di abbellire i tuoi risultati per avere un bell'aspetto.