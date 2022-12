Oroscopo di oggi 22 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 22 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 22 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

L'eccitazione è nell'aria mentre l'attrattore Venere nel tuo settore professionale si sincronizza con il creatore di cambiamenti Urano. Le persone sono ricettive alle idee nuove e innovative, soprattutto quando le proponi. Spesso hai il dito sul polso di ciò che è bello. In quanto tali, i colleghi spesso fanno affidamento su di te per essere sempre all'avanguardia. Non aver paura di sfidare lo status quo. Trarrai vantaggio dall'introdurre l'ingegnosità in un vecchio modo di fare le cose. Mercurio si sincronizza con Giunone, ispirandoti ad essere onesto su ciò che vuoi da una relazione romantica. Non c'è da vergognarsi nel chiedere ciò che desideri.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Il trigono Venere-Urano di oggi porta entusiasmo nella tua vita amorosa, ispirandoti a provare qualcosa di nuovo. Ciò potrebbe comportare una fuga improvvisa con il tuo partner o una relazione amorosa a distanza. Potresti innamorarti di una persona seducente di un altro paese, cultura o prefisso. La ramificazione può creare nuove possibilità di relazione. Se accoppiato, discutere di problemi romantici con un amico può prepararti a parlare con il tuo partner. Sotto l'attuale allineamento Mercurio-Giunone, un amico potrebbe essere un'efficace cassa di risonanza per le tue preoccupazioni. Tuttavia, dovrai trovare il coraggio di parlare apertamente con il tuo interesse amoroso quando sarà il momento giusto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

È emozionante quando entri in contatto con qualcuno che ti eccita. Potresti sentire una carica emotiva esaltante con un amico che ti capisce come l'attrattore Venere e il rivoluzionario Urano allineati. Se c'è una scintilla, fai qualcosa per attizzare il fuoco. Non capita tutti i giorni di provare una passione e un'eccitazione che ti fanno sentire veramente vivo. Se single, avvia la tua app di appuntamenti preferita e aggiorna il tuo profilo. La conversazione scorre liberamente mentre il chiacchierone Mercurio e la devota Giunone si allineano. Potresti essere ispirato a parlare apertamente di sesso e denaro con il tuo partner. L'intimità sale di livello e la fiducia cresce quando parli dal cuore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

L'eccitazione è all'orizzonte mentre Venere affettuosa e il jolly Urano si allineano. Oggi potrebbe portare una sorpresa che rinvigorisce la tua vita sociale. Un'attività insolita (online, forse) potrebbe farti conoscere una persona unica e intrigante. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe esprimere il suo affetto per te in modo inaspettato. Sii aperto a sperimentare l'amore e il piacere in modi diversi da quelli a cui sei abituato. Le cose belle accadono quando mantieni il cuore e la mente aperti. Potresti discutere dei tuoi sogni di relazione mentre il loquace Mercurio si sincronizza con Giunone dalla mentalità impegnata. Questo è un momento opportuno per fare progetti importanti. Sentire un interesse amoroso lontano potrebbe essere rassicurante.