Oroscopo di oggi 23 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 23 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 23 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova nell'ambizioso Capricorno può ispirarti a rivalutare i tuoi obiettivi professionali. Rivolgere la tua attenzione verso qualcosa di nuovo può essere eccitante. Mentre la luna quadra il benevolo Giove e la premurosa Cerere, mirerai a qualcosa che possa aiutarti a soddisfare i bisogni di tutti. Mettere gli occhi su un obiettivo che controllerà tutte le tue caselle può finire con la frustrazione. Sii realistico su ciò che è possibile. Il guaritore ferito Chirone è di stanza direttamente nel tuo segno, evidenziando i tuoi teneri luoghi. Appoggiarsi può generare amore per se stessi, aiutandoti a esprimere vulnerabilità nei confronti degli altri. A poco a poco, questo creerà spazio affinché le persone possano conoscere il vero te e abbracciarti per come sei.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai ispirato a esplorare nuovi orizzonti con la Luna Nuova Capricorno nella tua ampia nona casa. La luna quadra Cerere e Giove, consigliandoti di considerare cosa comporta prima di impegnarti in una nuova avventura. Le ore necessarie per far decollare un progetto potrebbero aumentare il tuo stress. Fai piccoli passi in una nuova direzione piuttosto che fare un salto da gigante. Dovrai concederti lo spazio per convivere pacificamente con le tue insicurezze mentre il guaritore ferito Chirone staziona direttamente nel tuo regno subconscio. Non importa quanto tu sia messo insieme, una ferita non rimarginata o non riconosciuta può ancora fermarti sulle tue tracce. Inizia ad esplorare delicatamente il tuo passato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova nel Capricorno terrestre segnala un reset per le relazioni intime. Desidererai connessioni più profonde mentre la luna si quadra nutrendo Cerere e Giove sovradimensionato. Questo può essere un ordine difficile da soddisfare, quindi sii consapevole delle tue aspettative. Non tutti sono disposti a tuffarsi dal profondo. Non diventare troppo forte e troppo veloce. L'amicizia è complicata mentre Chirone frammentato è retrogrado nella tua casa di comunità. Otterrai una migliore comprensione del motivo per cui alcune amicizie ti fanno sentire vulnerabile o insicuro ora che la cometa è di stanza diretta. Anche se le tue insicurezze potrebbero non scomparire del tutto, puoi iniziare a elaborare strategie che ti aiuteranno a coltivare connessioni più potenti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Nuova nel fermo Capricorno e la tua zona di partnership segnalano un reset per le relazioni. Mentre la luna quadra alimenta Cerere e Giove sovradimensionato, non aspettarti che il tuo partner (attuale o futuro) soddisfi ogni tua esigenza. L'indipendenza può essere incredibilmente sexy. Mostra al tuo interesse amoroso che sei in grado di prenderti cura di te stesso. Come stazioni di Chirone ferite dirette nel tuo settore professionale, potresti voler esprimere esteriormente la tua vulnerabilità. Ciò potrebbe comportare l'apertura dei tuoi difetti e il riconoscimento dei tuoi errori. C'è un enorme potere nel dimostrare la volontà di cambiare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Leone :

La Luna Nuova nel disciplinato Capricorno e la tua casa di lavoro segnalano un reset per la tua vita lavorativa. Un nuovo inizio può essere rinfrescante, a patto che tu non ti entri troppo in testa. La luna si quadra alimentando Cerere e Giove ottimista, avvertendoti di non vantarti di ciò che farai in futuro o affermare che sarai in grado di soddisfare i bisogni di tutti. È meglio promettere poco e consegnare troppo piuttosto che aumentare le aspettative di tutti. Sebbene tu sia coraggioso per natura, potresti dubitare della tua avventurosità mentre le insicure stazioni di Chirone si dirigono verso di te. Potresti non essere disposto a correre dei rischi come lo eri una volta. Non c'è niente di sbagliato nell'essere cauti e fare piccoli passi in una nuova direzione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Vergine:

La Luna Nuova nel diligente Capricorno e la tua zona romantica segnano un nuovo inizio per la tua vita amorosa. Non ci sono limiti a quanto lontano andrai nella ricerca dell'amore mentre la luna quadra nutrendo Cerere e l'entusiasta Giove. Soffocare il tuo partner con vistose dimostrazioni di affetto e regali stravaganti può essere più una svolta che un'eccitazione. L'insicurezza può farti esagerare. A volte, meno è meglio. Potresti sentirti particolarmente vulnerabile mentre Chirone ferito si dirige direttamente nella tua casa dell'intimità. Ci vuole tempo per coltivare la fiducia con il tuo interesse amoroso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Bilancia :

La Luna Nuova nel Capricorno con i piedi per terra e il tuo regno domestico segnalano un ripristino per la tua vita domestica e familiare. Questo è il giorno perfetto per impostare nuove intenzioni. Non sopravvalutare le tue capacità. Potresti fare promesse oltraggiose ai tuoi cari mentre la luna quadra l'entusiasta Giove e la premurosa Cerere nel tuo segno. Piaceri semplici e piccoli miglioramenti possono essere appaganti quanto uno schema esagerato. Che tu sia single o in coppia, potresti sentirti soffocato dal tuo stato sentimentale. Chirone ferito diretto nella tua zona di partnership rende difficile ignorare i tuoi problemi. Riconoscere che non esiste una relazione perfetta può aiutarti a moderare le tue aspettative. Ottieni il massimo da quello che hai.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con la Luna Nuova in Capricorno e il regno che governa il tuo ambiente immediato, avrai la possibilità di ripristinare le relazioni con coloro che svolgono un ruolo nella tua vita quotidiana. È tempo di voltare pagina con vicini, fratelli e amici vicini. Potresti sopravvalutare quanto tempo dedicherai a queste relazioni mentre la luna si quadra a nutrire Cerere e l'entusiasta Giove. È sempre meglio dire di meno e fare di più. Le difficoltà sul lavoro diventano difficili da ignorare poiché Chirone si dirige nel tuo settore lavorativo. Riconosci i punti in cui le tue capacità non sono all'altezza e escogita un piano per apportare miglioramenti.