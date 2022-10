Oroscopo di oggi 25 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 25 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 25 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti esserti sentito isolato dagli amici o trovato le interazioni di gruppo difficili durante il lungo retrogrado di Saturno. Ora che il pianeta ha stazionato direttamente nella tua casa della comunità, potresti scoprire di avere un apprezzamento più profondo per i tuoi amici e per la lealtà dei tuoi amici. Non tutti sono destinati a svolgere un ruolo nel tuo futuro. Le relazioni sopravvissute a questo periodo possono possedere una resistenza che può durare una vita. Le connessioni che non sono sopravvissute non dovevano esserlo. È meglio investire in poche persone che ti danno le spalle piuttosto che sprecare energie per chi non riuscirà a portare a termine una sfida.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Un'eclissi solare parziale in Scorpione determinato e la tua casa di partnership segnala sia una fine che un nuovo inizio nella tua vita relazionale. Con Venere a bordo, bramerai l'amore che senti di esserti stato negato. All'ombra di un'eclissi, non è facile vedere l'intera immagine. Pertanto, non prendere grandi decisioni in base a come ti senti oggi. Sognare il futuro può offuscare la tua visione nel presente mentre Mercurio mentale e il fantasioso Nettuno si scontrano. Fai le scelte giuste ora per manifestare il futuro che desideri. Rallenta, presta attenzione a ciò che sta accadendo e fai un passo alla volta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un'eclissi solare parziale nello Scorpione guidato e nel tuo settore lavorativo segnala sia la fine di un capitolo che l'inizio di qualcosa di nuovo. All'ombra di un'eclissi, può essere difficile capire con cosa hai a che fare e come è probabile che le cose andranno a finire. Con Venere nella foto, i tuoi desideri potrebbero essere soddisfatti. Ciò potrebbe comportare un ottimo incarico, una posizione eccitante, più soldi o orari migliori. Considera questa la fase del seme piuttosto che il raccolto. Avrai bisogno di sapere dove e quando aprire nuove strade. Possono rivelare cosa ti stai perdendo, aiutandoti a pianificare i tuoi prossimi passi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Un'eclissi solare parziale nell'appassionato Scorpione e nel regno del romanticismo, della ricreazione e della creatività può segnalare un rinnovamento in queste aree della tua vita. Con Venere a bordo, sarai ispirato a seguire la tua beatitudine. Sfortunatamente, questo potrebbe non essere così facile come sembra quando sei all'ombra di un'eclissi. Di solito c'è qualcosa di nascosto che non riesci a capire. Con Mercurio mentale in contrasto con il fantasioso Nettuno, è facile farsi prendere in una grande fantasia e inseguire qualcosa (o qualcuno) che non è del tutto reale. Prima di fare una grande commedia romantica, siediti e guarda come si svolgono le cose. C'è di più nella storia di quanto tu possa vedere da dove ti trovi ora.