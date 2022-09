Oroscopo di oggi 27 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 27 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 27 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le relazioni, in particolare con figure autorevoli, possono essere difficili mentre la luna è ovviamente vuota nella tua zona di partnership per la maggior parte della giornata. Alcune persone (come uno Scorpione e un Capricorno) saranno più difficili di altre. Pazienza, Ariete.

Amore/Amicizia: inveirete contro il trattamento ingiusto mentre la luna nella compagna Bilancia e la vostra zona di unione si oppone alla scontenta Eris nel vostro segno e si scontra con l'ossessivo Plutone. Qualcuno ha sbagliato? O semplicemente non hanno fatto le cose come volevi?

Carriera/Finanza: c'è un mistero che devi risolvere? Mentre il curioso Mercurio e l'ossessivo Plutone si allineano nelle tue zone di lavoro, scaverai in profondità nella tua ricerca di risposte. Questo è un giorno eccellente per affrontare progetti che richiedono ricerche e indagini approfondite. Saprai quali domande porre per sbloccare le informazioni di cui hai bisogno. Le conversazioni con colleghi e superiori possono essere fruttuose, a patto di non essere troppo ficcanaso. Sii rispettoso e attento ai confini.

Crescita personale/Spiritualità: oggi è uno dei giorni più potenti dell'anno per ottenere il tuo punto di vista e convincere le persone a prenderti sul serio. Il tuo sovrano, Marte, si sincronizza con l'autorevole Saturno, dandoti il ​​coraggio di usare la tua voce. Questo è un momento potente per collaborare a un progetto. C'è forza nei numeri, quindi perché lottare da soli? Con persone che la pensano allo stesso modo a bordo, puoi realizzare qualcosa di straordinario.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nell'indecisa Bilancia e la tua zona di lavoro per la maggior parte della giornata, piccoli incidenti e ritardi possono farti inciampare. Non pagherà essere troppo attaccati al tuo modo di fare le cose. Anche se è difficile, cerca di fare le cose secondo le regole.

Amore/Amicizia: poiché il curioso Mercurio nella tua zona di vita amorosa si sincronizza con il sondare Plutone, potresti essere motivato a scavare nel passato di qualcuno. Un tuffo nei loro account sui social media potrebbe essere presente nei tuoi piani. Se la tua ricerca non riesce a fornire le risposte che cerchi, una chiamata con un sensitivo fidato può aiutarti a riempire gli spazi vuoti. Una volta che ti sentirai sicuro che tutto andrà bene, ti sentirai abbastanza a tuo agio da abbassare la guardia e farli entrare nel tuo mondo.

Carriera/Finanza: oggi è uno dei giorni più potenti dell'anno per il successo professionale e il guadagno finanziario. Poiché un potente allineamento tra l'audace Marte e l'autorevole Saturno influisce sulla carriera e sulle finanze, potresti raggiungere una pietra miliare o portare a compimento un progetto importante. Ora è il momento perfetto per piantare semi che forniranno sicurezza a lungo termine. Dovrai essere rapido e deciso. Tuttavia, i tuoi sforzi potrebbero richiedere ancora del tempo per maturare e dare frutti. Agisci pensando al futuro.

Crescita personale/Spiritualità: la rabbia e il risentimento repressi possono peggiorare quando la Luna Bilancia si oppone a Eris reattiva e quadra l'ossessivo Plutone. Riconosci i tuoi sentimenti e vai avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un piccolo malinteso con il tuo interesse amoroso o figlio (se ne hai uno) potrebbe sorgere con la luna vuota ovviamente per la maggior parte della giornata. Non pagherà per controllare. Non cercare di costringere gli altri a fare le cose a modo tuo. Se stai combattendo una battaglia persa, lasciala andare.

Amore/Amicizia: un mistero familiare o d'infanzia potrebbe essere presente nelle conversazioni di oggi. Mentre il tuo sovrano, il curioso Mercurio, si sincronizza con l'investigatore Plutone nella tua casa dei segreti, potresti esortare un membro della famiglia a rivelare informazioni sul passato. Questa è una curiosità oziosa? O queste informazioni possono aiutarti in modo pratico? Quello che impari potrebbe alterare drasticamente la tua visione di una persona o di una situazione, quindi assicurati di poter gestire la verità. Una volta aperto, non si chiude il vaso di Pandora.

Carriera/Finanza: la tua ambizione prenderà il sopravvento quando Marte nel tuo segno si allineerà con il laborioso Saturno. Con Saturno nel regno delle regole e delle leggi, dovrai fare le cose secondo le regole. Impara a giocare con il sistema e alla fine potrai creare le tue regole. Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno se vuoi impressionare il mondo con le tue conoscenze e portare i tuoi piani al livello successivo.

Crescita personale/Spiritualità: il futuro che desideri potrebbe sembrare fuori portata poiché la luna si oppone a Eris e quadra Plutone. Invece di stressarti, rilassati e guarda cosa ha in serbo l'Universo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le relazioni strette possono effettivamente essere troppo strette per il comfort mentre la socievole Luna della Bilancia è ovviamente nulla per la maggior parte della giornata. Potrebbe esserci una guerra di volontà tra te e un interesse amoroso, un familiare o un compagno di stanza. Sapere quando mantenere la propria posizione e quando andarsene.

Amore/Amicizia: una discussione approfondita può aiutarti a capire cosa sta succedendo nella tua vita amorosa. Poiché Mercurio retrogrado si sincronizza con il sondaggio di Plutone nella tua zona di partnership, vorrai andare fino in fondo. Se una relazione ha bisogno di una revisione, prova ad affrontare i problemi difficili e fai domande che normalmente eviteresti. In alcuni casi, potresti aver bisogno dell'assistenza di un terapeuta o di un mediatore per affrontare le parti più impegnative di questo processo. Potrebbero essere utili anche le informazioni di un sensitivo fidato.

Carriera/Finanza: la determinazione ostinata può aiutarti a fare progressi con una questione finanziaria poiché Marte guidato nel tuo regno dietro le quinte si sincronizza con il diligente Saturno nella tua casa di risorse condivise. Sarai più produttivo se lavori in silenzio dietro le quinte e non attiri l'attenzione sulle tue attività. Con il giusto sforzo, potresti stabilizzare questioni che riguardano prestiti, debiti, alimenti o fondi condivisi.

Crescita personale/Spiritualità: non ricevere la convalida che ritieni di meritare può farti impazzire poiché la Luna Bilancia si oppone a Eris reattivo e quadra il prepotente Plutone. Preparati a co-firmare te stesso.