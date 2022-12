Oroscopo di oggi 28 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 28 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 28 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Qualcosa in te attira le persone nella tua orbita, ma il tuo fascino può essere difficile da identificare. Un ammiratore potrebbe essere determinato a capirti mentre la mistica Luna dei Pesci attiva un allineamento tra Venere nel tuo settore pubblico e Nettuno e Giunone nella tua dodicesima casa nascosta. Un piccolo mistero può fare molto per mantenere qualcuno interessato, quindi non avere fretta di rivelare tutti i tuoi segreti. Potresti fare un voto nascosto al tuo interesse amoroso. Hai un motivo legittimo per tenere le cose al ribasso? O qualcuno ha qualcosa da nascondere?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti spifferare pensieri che di solito tieni per te mentre il loquace quadrato di Mercurio scontenta Eris. Sei destinato a fare ondate se dici qualcosa che è fuori luogo. Anche tu potresti essere scioccato nello scoprire come ti senti. Possedere i tuoi sentimenti può essere liberatorio, ma non rivelarli alla persona sbagliata. Le opinioni controverse dovrebbero essere condivise solo con un confidente fidato. Sei tutto in affari con Saturno nel tuo settore professionale. Mentre Saturno si sincronizza con Venere, le persone non vedranno la passione dietro quello che fai. Fai del tuo meglio quando sei impegnato in un progetto che ami. Se non ti senti ispirato, trova qualcosa che ti possa entusiasmare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

C'è un tempo per mettere in discussione le motivazioni di qualcuno e un tempo per seguire il flusso. Venere nella tua zona di intimità si sincronizza con il meraviglioso Nettuno e la devota Giunone, creando uno dei giorni più romantici dell'anno. Perché rovinare un momento speciale discutendo problemi e abbattendo l'atmosfera? Non devi ignorare le tue lotte, ma scegli attentamente il momento del confronto. Godersi una serata speciale insieme può rendere più facile risolvere un problema quando è il momento giusto. Se single, sarai incredibilmente affascinante. Potresti incontrare qualcuno che ti vede come il pacchetto completo. Dai la priorità all'uscita e all'incontro con nuove persone.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti decidere di chiamare qualcuno mentre l'espressivo Mercurio si scontra con Eris scontenta. Potrebbe essere una brutta faccenda, specialmente se si svolge in pubblico. Attento, Cancro. Non puoi ritrattare le tue parole una volta che sono là fuori. Puoi prendere più mosche con il miele che con l'aceto. Fai un respiro profondo e trova un modo più appropriato per affrontare un risentimento. Poiché l'affabile Venere si sincronizza con l'inflessibile Saturno, un piccolo fascino può fare molto per convincere qualcuno a essere gradevole. Fai appello alla loro natura migliore invece di invitarli a combattere.