Oroscopo di oggi 28 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 28 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 28 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le relazioni, in particolare con figure autorevoli, possono essere difficili mentre la luna è ovviamente vuota nella tua zona di partnership per la maggior parte della giornata. Alcune persone (come uno Scorpione e un Capricorno) saranno più difficili di altre. Pazienza, Ariete.

Amore/Amicizia: inveirete contro il trattamento ingiusto mentre la luna nella compagna Bilancia e la vostra zona di unione si oppone alla scontenta Eris nel vostro segno e si scontra con l'ossessivo Plutone. Qualcuno ha sbagliato? O semplicemente non hanno fatto le cose come volevi?

Carriera/Finanza: c'è un mistero che devi risolvere? Mentre il curioso Mercurio e l'ossessivo Plutone si allineano nelle tue zone di lavoro, scaverai in profondità nella tua ricerca di risposte. Questo è un giorno eccellente per affrontare progetti che richiedono ricerche e indagini approfondite. Saprai quali domande porre per sbloccare le informazioni di cui hai bisogno. Le conversazioni con colleghi e superiori possono essere fruttuose, a patto di non essere troppo ficcanaso. Sii rispettoso e attento ai confini.

Crescita personale/Spiritualità: oggi è uno dei giorni più potenti dell'anno per ottenere il tuo punto di vista e convincere le persone a prenderti sul serio. Il tuo sovrano, Marte, si sincronizza con l'autorevole Saturno, dandoti il ​​coraggio di usare la tua voce. Questo è un momento potente per collaborare a un progetto. C'è forza nei numeri, quindi perché lottare da soli? Con persone che la pensano allo stesso modo a bordo, puoi realizzare qualcosa di straordinario.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: questa è una giornata tranquilla, astrologicamente parlando. Fortunatamente, le influenze che fluiscono durante il giorno sono incredibilmente potenti. Le cose buone tendono ad arrivare in piccoli pacchetti! La Luna Scorpione si oppone ai tuoi pianeti natali del Toro, lavorando come una calamita per attirare in superficie le tue emozioni, passioni e intuizioni. Appoggiati a ciò che conta di più per te e scoprirai che le cose sono più facili da manifestare oggi, specialmente con il trigono tra l'ambizioso Marte e il pratico Saturno. Sei in movimento, nel migliore dei modi. Se vuoi invitare una Vergine insieme, potrebbero essere estremamente utili.

Amore/Amicizia: la tua settima casa di collaborazione è illuminata dall'emozionante Luna Scorpione. Il trigono tra la luna e Giunone in Pesci intenerisce il tuo cuore, invocando la tua empatia e sostegno per la tua amata. Il trigono tra la luna e Pallade migliora la tua comunicazione e autostima, aiutandoti a superare gli ostacoli che hai incontrato in precedenza.

Carriera/Finanza: Saturno orientato al business nell'inventivo Acquario attiva la tua decima casa di carriera e successo, trincerando Marte nel tuo settore monetario. Le idee per tutti i tipi di nuovi flussi di reddito e altre possibilità finanziarie fluiscono verso di te. Apri le braccia, prendile e tienile anche tu.

Crescita personale/Spiritualità: sei abile a superare qualsiasi sfida che l'Universo ti invia. Continua così: presto avrai le ali!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con il potente Marte in Gemelli nella tua prima casa e il costante Saturno in Acquario, la tua autostima è alle stelle, così come la tua ambizione. Nella tua carta, Saturno illumina l'espansione, l'avventura e le forme di istruzione superiori, tutte cose che fanno al caso tuo. Questo transito ti dà il carburante di cui hai bisogno per perseguire i sogni e gli obiettivi che stavi considerando. Rilassati in modo da non esaurirti prima di arrivare dove vuoi andare. Un Leone sarà un ottimo consigliere.

Amore/Amicizia: Chirone in Ariete è retrogrado nella tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo, scontrandosi con la luna. Oggi possono emergere ricordi repressi ed emozioni forti, che potrebbero influenzare una relazione importante con un amico. Piuttosto che biasimarli, riconosci che questo vecchio dolore sta emergendo in modo da poterlo guarire. Appoggiati a questo in modo da non doverlo rivivere di nuovo.

Carriera/Finanza: L'appassionata Luna Scorpione attiva il tuo settore lavorativo, trinando Pallade in Cancro nella tua zona monetaria e Giunone in Pesci nella tua decima casa di carriera e successo. Hai tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungere la vetta della tua vita professionale. Fiducia, intuizione, potere, empatia e abilità sono gli strumenti del tuo arsenale. Metterli a frutto.

Crescita personale/Spiritualità: sogna in grande e stabilisci un'intenzione audace, quindi fai il primo passo in quella direzione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: La Luna Scorpione si armonizza con la tua energia del Cancro e trina Pallade in Cancro nella tua prima casa. Sei pieno di passione e fiducia e avrai un maggiore desiderio da raggiungere. Questo ti darà potere e gioverà a chi ti circonda. Oggi sei chiamato a prendere posizione per chi appare svantaggiato e sei particolarmente affezionato agli sfavoriti. Ricorda solo che fai del tuo meglio quando ci tieni, ma non quando sei intrappolato in un'ondata di emozioni. La compassione distaccata è tua amica. Un Capricorno può dimostrarlo per te se hai difficoltà a capire.

Amore/Amicizia: il trigono tra Giunone in Pesci e la Luna Scorpione nella tua quinta casa di amore e romanticismo aumenta la tua empatia e sensibilità verso la persona amata. Sei in grado di intuire i loro bisogni, ma ciò non significa che dovresti. È meglio incoraggiarli ad esprimersi chiaramente. Non dovresti lavorare più duramente per capirli di quanto facciano loro per capire se stessi.

Carriera/Finanza: il trigono tra Saturno orientato al business nel tuo settore delle risorse condivise e l'ambizioso Marte evidenzia oggi la collaborazione e l'intuizione, mostrandoti un percorso verso il successo. A volte può essere più facile fare le cose da soli, ma questa volta starai meglio se fai spazio al lavoro di squadra.

Crescita personale/spiritualità: va bene essere delusi, ma non lasciare che ti fermi. Raggruppati e trova un altro modo per superare questa sfida.