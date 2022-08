Oroscopo di oggi 29 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 29 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 29 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi è uno di quei giorni d'oro in cui ti senti come se non potessi fare a meno di vincere in tutto ciò che ti capita. La Luna Bilancia accende il tuo lato sociale, mentre il trigono con il tuo pianeta dominante, Marte in Gemelli nella tua terza casa di comunicazione, fornisce carburante favoloso per tutti i tipi di conversazioni. Se hai avuto un'intuizione, dalle priorità oggi. Sei incredibilmente persuasivo. Assicurati solo di prendere fiato di tanto in tanto e lascia che gli altri contribuiscano alla conversazione. Un Acquario ha un'opportunità per te a cui è difficile resistere.

Amore/Amicizia: il romanticismo bussa alla tua porta di casa mentre la Luna della Bilancia entra nella tua settima casa di unione questa mattina presto. Questo porta un'energia gentile e amorevole che rende facile connettersi con la persona amata. La congiunzione tra la luna e Mercurio porta la comunicazione e la connessione a un livello completamente nuovo. Divertiti!

Carriera/Finanza: l'opposizione della Luna in Bilancia a Giove in Ariete può farti sentire prospero e abbondante, una grande consapevolezza in cui vivere. Può anche incoraggiarti a spendere soldi che non hai. Resisti a questa tentazione e starai bene.

Crescita personale/Spiritualità: alla fine di qualcosa che hai superato c'è un nuovo inizio. Consenti a te stesso di soffrire, poi lascia andare ed entra nel tuo futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna in Bilancia nella tua casa della salute e del benessere ti invita a concentrarti sul tuo stile di vita e sulle tue abitudini. La congiunzione della luna con Mercurio può aiutarti a connetterti con persone, luoghi e cose che ti aiuteranno a migliorare il tuo gioco di cura di te stesso. In effetti, questo transito può rendere divertente perseguire uno stile di vita più sano. Potresti scoprire una nuova passione e volerla condividere con gli altri. Se stai cercando un allenatore di salute o un personal trainer, un Sagittario può motivarti senza sopraffarti.

Amore/Amicizia: Mercurio governa il tuo settore dell'amore, della passione e del romanticismo. La sua congiunzione con la Luna Bilancia orientata alla relazione potenzia il potere del linguaggio oggi, rendendolo uno strumento che puoi utilizzare per corteggiare facilmente la tua amata. Lasciati esprimere liberamente come ti senti. Questo avrà un impatto sul tuo partner in modi meravigliosi.

Carriera/Finanza: Marte impulsivo in Gemelli attiva la tua seconda casa di denaro, incrociando la luna in Bilancia. Potresti pensare che tutto ciò che tocchi si trasformi in oro, ma ciò non significa che devi spenderlo tutto oggi. Resisti a prendere parte alla terapia al dettaglio o a spendere oltre le tue possibilità. Va bene risparmiare per una giornata piovosa.

Crescita personale/spiritualità: quando sei in tuo potere, il mondo intorno a te sembra rallentare. Avrai l'intuizione di affrontare qualunque cosa si presenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: va bene se trovi quasi impossibile stare fermo oggi. Il trigono tra Marte in Gemelli nella tua prima casa di te stesso e la Luna Bilancia ti riempie di così tanta energia ed entusiasmo che potresti faticare a trovare abbastanza sbocchi. Tuttavia, se qualcuno è all'altezza della sfida, sei tu! La luna illumina l'espressione creativa nel tuo tema natale e la congiunzione tra la luna e Mercurio ti implora praticamente di connetterti con gli altri e di usare il linguaggio in qualsiasi progetto creativo che affronti oggi. Un Acquario vorrebbe far parte di qualsiasi cosa tu faccia.

Amore/Amicizia: la Luna Bilancia orientata alla relazione congiunge Mercurio nella tua quinta casa, invocando passione, amore e romanticismo. Oggi è il giorno ideale per avere una conversazione che desideravi avere con la persona amata. Se sei single e hai pensato di aggiornare le tue app di appuntamenti, fallo. Potresti trovare qualcuno che ti ispiri a scorrere verso destra.

Carriera/Finanza: la luna governa la tua seconda casa di denaro. Il trigono tra Marte e la Luna della Bilancia può aiutarti a migliorare la tua coscienza di prosperità e ad affrontare alcune questioni che avresti voluto affrontare. Questo transito può anche potenziarti finanziariamente.

Crescita personale/Spiritualità: prendersi cura delle proprie finanze è come prendersi cura di un giardino che ami.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: gli spiriti sono alti e la comunicazione è vivace questa mattina poiché la Luna della Bilancia si unisce a Mercurio nella tua quarta casa di casa e famiglia. Se avevi intenzione di tenere una riunione di famiglia o se sai che devi discutere di qualcosa con le persone con cui vivi, questo è il giorno ideale per farlo. La luna oggi trina Marte in Gemelli, dando un po' di slancio al tuo passo. Potrebbe anche indurti a esagerare o impegnarti troppo. Ricomponilo di una tacca. Un Capricorno vorrebbe trascorrere del tempo di qualità con te.

Amore/Amicizia: dire alle persone che ami quanto le ami non va mai fuori stagione. Con le capacità di comunicazione evidenziate oggi, è importante raggiungere i propri cari. Già che ci sei, prova la poesia o mostra i tuoi sentimenti attraverso un'altra forma d'arte. Corri un rischio e prova qualcosa di nuovo.

Carriera/Finanza: Cerere in Leone attiva il tuo settore monetario, scontrandosi con la luna. Questo sottolinea un conflitto tra i tuoi bisogni personali e quelli della tua famiglia. Queste cose non devono escludersi a vicenda. Trova un modo per occuparti di entrambi e smetti di trascurarti.

Crescita personale/spiritualità: se sei sempre alla ricerca, non ti dai mai la possibilità di rallentare. Divertiti e celebra ciò che hai trovato. Rilassati, rilassati e goditi la tua vita meravigliosa.