Oroscopo di oggi 3 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 3 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 3 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua vita sociale promette di essere super dolce con Venere in Acquario e il regno che governa l'amicizia e la comunità. Fino al 26 gennaio, i tuoi amici desidereranno ardentemente la tua compagnia. Sarai uno dei preferiti nell'elenco degli inviti di tutti. Le attività di gruppo saranno gratificanti. Questo è un momento eccellente per essere coinvolto con un club o un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi. Con questa atmosfera amichevole in gioco, ti divertirai a conoscere nuove persone. Dovrai essere consapevole di ciò che dici mentre la luna si fonde con il tuo sovrano, Marte, nella tua casa di comunicazione. Quando ti senti forte per qualcosa, a volte parli senza pensare. Non tutte le opinioni devono essere espresse.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La tua popolarità nella tua cerchia professionale è in aumento ora che il tuo sovrano, Venere, è in Acquario e nella tua casa di carriera. Fino al 26 gennaio, alcuni individui faranno di tutto per aiutarti ad andare avanti se ciò significa che possono frequentare la tua orbita, mentre altri potrebbero cercare di approfittare del tuo status e attaccare il loro carro alla tua stella. Questo è un momento eccellente per socializzare con i colleghi e stabilire connessioni professionali vitali. Non avrai sempre un profilo così alto, quindi usalo a tuo vantaggio finché puoi. È meglio evitare mosse finanziarie affrettate mentre la volubile Luna Gemelli si fonde con Marte retrogrado. Prenditi il ​​​​tuo tempo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La conversazione scorrerà liberamente tra te e il tuo partner mentre il loquace Mercurio e la devota Giunone si allineano. Potresti essere ispirato a parlare di sesso, denaro o altri argomenti che di solito eviti. Anche se non dovrebbero esserlo, questi argomenti sono spesso difficili da discutere. I livelli di intimità aumentano e la fiducia cresce quando puoi parlare onestamente delle cose che contano. Per i single, una conversazione profonda potrebbe avvicinarti a qualcuno che stai per conoscere. Potresti scoprire che c'è molto di più in loro di quanto pensassi. Ciò che impari può rassicurarti e aiutarti a ottenere il massimo dalle tue relazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il tuo sex appeal aumenta con la seducente Venere nella tua casa dell'intimità. I tuoi accresciuti poteri di attrazione potrebbero portare un amore più grande e incontri sessuali più soddisfacenti fino al 26 gennaio. Potresti anche essere benedetto con denaro, regali e favori. Connettersi con le persone in modo significativo può aprire i loro cuori così come i loro portafogli. Non guardare in bocca un cavallo da regalo. Invece, sii un gentile destinatario di qualunque cosa ti capiti. Raccogliere una vecchia ferita può renderti scontroso mentre la Luna Gemelli si fonde con Marte retrogrado. Non puoi cambiare il passato. Tuttavia, puoi fare del tuo meglio per lasciar andare qualcosa che ti rende infelice.