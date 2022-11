Oroscopo di oggi 3 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 3 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 3 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

La Venere amichevole nella tua casa di risorse condivise può attirare persone generose nella tua vita. L'angolo di Venere rispetto al potente Plutone suggerisce che potresti avere un importante sostenitore nel tuo angolo. Potrebbero essere una persona influente del tuo posto di lavoro o una figura di spicco nella tua comunità. Se hai bisogno di chiedere un favore, cogli l'attimo. Trattare questa persona con il rispetto appropriato può renderla più favorevole alla tua causa. In una nota diversa, l'atmosfera tra te e il tuo interesse amoroso può essere super bollente. Questa è la notte perfetta per un appuntamento romantico. Se stai inseguendo qualcuno di nuovo, potrebbe trovare difficile resistere alla tua atmosfera seducente.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Una persona esperta e influente potrebbe essere un potente alleato. Il tuo sovrano, Venere, si sincronizza con il magistrale Plutone. Pertanto, questo è un momento opportuno per fare breccia con qualcuno che può offrire guida e supporto che ti porteranno sulla strada giusta con la tua carriera. Che si tratti di un atto di assistenza una tantum o di un tutoraggio a lungo termine, trarrai vantaggio dall'allinearti con qualcuno che è ben connesso e conosce i dettagli del tuo settore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

La passione tra te e il tuo partner può perdersi nel trambusto della tua vita frenetica. Fortunatamente, è probabile che la scintilla sia ancora lì. Mentre Venere nel seducente Scorpione si allinea con l'appassionato Plutone nella tua casa dell'intimità, la fiamma potrebbe riaccendersi. Assicurati che passare del tempo insieme faccia parte della tua routine quotidiana. Diventa creativo e sfrutta al massimo il tuo tempo da solo. Se single, questo è un ottimo giorno per migliorare il tuo gioco di bellezza e fitness. Quando ti senti sexy, anche le altre persone ti troveranno sexy. Anche se non stai cercando l'amore, rinfrescare il tuo look può aumentare la tua sicurezza e farti sentire più sicuro di te in tutto ciò che fai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti sentire una forte attrazione verso una persona magnetica che è nella tua orbita come Venere seducente e Plutone avvincente che si allineano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. È probabile che sia qualcuno che esercita influenza nel tuo mondo. In tal caso, un approccio diretto potrebbe non funzionare in questa situazione. Dovrai trovare un modo creativo per avvicinarti a loro. C'è una potenziale connessione amorosa? O è il loro potere e il loro status che ti attirano? Lascia che ti motivi a coltivare i tuoi punti di forza. La tua luce brillerà brillantemente come la loro quando possiedi i tuoi talenti. Se accoppiato, una conversazione sul tuo futuro può essere molto incoraggiante poiché Mercurio espressivo si sincronizza con Giunone impegnata.