Oroscopo di oggi 30 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 30 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 30 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi è uno di quei giorni d'oro in cui ti senti come se non potessi fare a meno di vincere in tutto ciò che ti capita. La Luna Bilancia accende il tuo lato sociale, mentre il trigono con il tuo pianeta dominante, Marte in Gemelli nella tua terza casa di comunicazione, fornisce carburante favoloso per tutti i tipi di conversazioni. Se hai avuto un'intuizione, dalle priorità oggi. Sei incredibilmente persuasivo. Assicurati solo di prendere fiato di tanto in tanto e lascia che gli altri contribuiscano alla conversazione. Un Acquario ha un'opportunità per te a cui è difficile resistere.

Amore/Amicizia: il romanticismo bussa alla tua porta di casa mentre la Luna della Bilancia entra nella tua settima casa di unione questa mattina presto. Questo porta un'energia gentile e amorevole che rende facile connettersi con la persona amata. La congiunzione tra la luna e Mercurio porta la comunicazione e la connessione a un livello completamente nuovo. Divertiti!

Carriera/Finanza: l'opposizione della Luna in Bilancia a Giove in Ariete può farti sentire prospero e abbondante, una grande consapevolezza in cui vivere. Può anche incoraggiarti a spendere soldi che non hai. Resisti a questa tentazione e starai bene.

Crescita personale/Spiritualità: alla fine di qualcosa che hai superato c'è un nuovo inizio. Consenti a te stesso di soffrire, poi lascia andare ed entra nel tuo futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: capire come finanziare attività divertenti come appuntamenti, vacanze, feste e hobby può avere un ruolo nei tuoi piani. Dovrai assicurarti di avere ciò di cui hai bisogno per finanziare progetti divertenti. I consigli di una Bilancia possono essere utili.

Amore/Amicizia: puoi riporre la tua fede nell'amore senza essere sciocco? Potresti cimentarti con questo mentre il sole nella cauta Vergine e la tua zona romantica si scontrano con il promettente Giove. Non puoi sempre essere tutto triste e triste. Il pessimismo non è un bell'aspetto. Non fa male credere che forze benevole possano cospirare a tuo favore. Con Giove di buon auspicio che agisce dietro le quinte, non sai mai chi potrebbe essere dalla tua parte.

Carriera/Finanza: potresti non sentirti all'altezza dei compiti di oggi poiché la Luna Bilancia nella tua casa di lavoro si oppone a Chirone frammentato. Forse sei stanco, stressato o semplicemente non dell'umore? In tal caso, concentrati sui compiti di routine che puoi completare con facilità. Realizzare piccole cose può aumentare il morale e prepararti ad affrontare progetti più complicati. Nonostante le difficoltà mattutine, è probabile che la giornata finisca con una nota positiva.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentirti combattuto tra i tuoi obblighi nei confronti della tua famiglia e i tuoi impegni con i tuoi amici o la comunità mentre nutri Cerere e la devota Giunone sono in contrasto. Fai ciò che ti sembra giusto senza sentirti in colpa per questo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai investito nell'apprendimento, nella crescita e nella coltivazione dei tuoi doni unici mentre la Luna della Bilancia accende un grande trigono con Pallade intelligente e Vesta concentrata. Un tuffo nei tuoi interessi può essere gratificante. Bilancia e Acquario saranno sulla tua lunghezza d'onda.

Amore/Amicizia: essere innamorati può innescare vulnerabilità quando Venere e Nettuno si scontrano, soprattutto se pensi che le persone stiano aspettando di vedere se la tua relazione fallisce. Sicuramente, non lascerai che questo ti impedisca di dare il massimo a una storia d'amore. Se single, non dovresti permettere che la paura di farti male ti impedisca di dare via il tuo cuore. Essere vulnerabili è il prezzo da pagare per sperimentare l'amore. E se risultasse esattamente come desideri?

Carriera/Finanza: è meglio non fare affidamento sugli altri per l'assistenza finanziaria e le risorse poiché la luna in quadrati indecisi della Bilancia controlla Plutone e si oppone a Eris scontenta. Un partner (in amore o in affari), un istituto finanziario o una fonte esterna potrebbero non collaborare e rispettare i tuoi accordi. Flettere la tua indipendenza finanziaria è il modo migliore per mantenere il controllo sui tuoi affari. Fai quello che puoi per soddisfare le tue esigenze.

Crescita personale/Spiritualità: dimostrerai di essere più di un amico di nome poiché l'affettuosa Venere si sincronizza con la guerriera Eris nella tua zona della comunità. Puoi contare su di te per difendere e proteggere un amico. La tua lealtà è un potente esempio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: puoi ottenere informazioni su te stesso e sulle persone a te più vicine mentre la Luna della Bilancia accende un grande trigono con Pallade percettiva e Vesta focalizzata. Capire come ti senti tu e gli altri può aiutarti a migliorare le relazioni, specialmente con i segni d'aria.

Amore/Amicizia: le persone a cui sei più vicino (come il tuo partner e i membri della tua famiglia) possono darti sui nervi quando la Luna Bilancia nel tuo regno domestico controlla Plutone e si oppone al risentito Eris. Con questa atmosfera tagliente in gioco, non si può dire cosa potrebbe scatenare qualcuno. Se qualcuno ha voglia di combattere, stai alla larga. Non hai bisogno dello stress o del dramma.

Carriera/Finanza: non sarai timido nell'inseguire i soldi e le opportunità a cui credi di avere diritto come attrattore Venere nella tua casa dei guadagni si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo settore professionale. Quando la tua atmosfera dice che meriti il ​​meglio, le persone spesso ti trattano di conseguenza. Se non lo fanno, sarai pronto a combattere per quello che vuoi. Può essere difficile per gli altri negare un avversario così affascinante e formidabile.

Crescita personale/spiritualità: l'insoddisfazione per la tua realtà attuale potrebbe spingerti a sognare destinazioni fantastiche mentre Venere e il fantasioso Nettuno si scontrano. Il desiderio di un ambiente diverso può segnalare che è ora di abbellire il tuo spazio. Non vorrai essere un posto qualsiasi, ma a casa quando i tuoi scavi offrono il comfort, l'armonia e la bellezza che desideri.