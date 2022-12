Oroscopo di oggi 30 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 30 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 30 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

L'espressivo Mercurio si sincronizza con Giove dalla mentalità impegnata nel tuo regno dietro le quinte, ispirandoti a vocalizzare ciò che vuoi dal tuo partner. Non c'è da vergognarsi nel chiedere ciò che desideri. Se accoppiato, questo è un momento opportuno per valutare se il tuo partner soddisfa adeguatamente i tuoi desideri. A meno che tu non parli, potrebbero non rendersi conto che manca qualcosa. Se single, parlare di una perdita romantica può essere catartico e può fornire la chiusura di cui hai bisogno. La luna nel tuo segno segnala che è ora di dare la priorità ai tuoi bisogni emotivi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Discutere di un problema di relazione con un amico può prepararti ad avere una conversazione attesa da tempo con il tuo partner. Sotto l'attuale allineamento Mercurio-Giunone, un amico potrebbe essere un'efficace cassa di risonanza per le tue preoccupazioni relazionali. Tuttavia, dovrai trovare il coraggio di parlare apertamente con il tuo interesse amoroso quando sarà il momento giusto. Potresti sentire che l'atmosfera con un amico sembra più una relazione che un'amicizia. Forse c'è qualcosa di cui voi due dovete discutere? Potrebbe esserci molto di più nella storia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

La conversazione scorrerà liberamente tra te e il tuo partner mentre il loquace Mercurio e la devota Giunone si allineano. Potresti essere ispirato a parlare di sesso, denaro o altri argomenti che di solito eviti. Anche se non dovrebbero esserlo, questi argomenti sono spesso difficili da discutere. I livelli di intimità aumentano e la fiducia cresce quando puoi parlare onestamente delle cose che contano. Per i single, una conversazione profonda potrebbe avvicinarti a qualcuno che stai per conoscere. Potresti scoprire che c'è molto di più in loro di quanto pensassi. Ciò che impari può rassicurarti e aiutarti a ottenere il massimo dalle tue relazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti essere ispirato a discutere dei tuoi sogni di relazione mentre il chiacchierone Mercurio nella tua casa di collaborazione si sincronizza con Giunone dalla mentalità impegnata. Questo è un momento opportuno per discutere di una vacanza romantica con il tuo partner o fare importanti progetti di vita. Potresti ricevere una chiamata o un messaggio da qualcuno di tuo interesse che vive lontano. Sei disposto ad andare lontano per amore? Se hai una connessione cuore a cuore con qualcuno, lascia che le cose si svolgano. Giunone nella tua nona casa mondana suggerisce che potresti trovare l'amore con qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diverso. Forse è il momento di aprire il tuo cuore e provare qualcosa di completamente nuovo.