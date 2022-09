Oroscopo di oggi 30 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 30 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 30 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una tripletta di influenze positive mentre l'allegra Luna del Sagittario transita nella tua nona casa di avventura, incoraggiandoti ad ampliare i tuoi orizzonti. La luna fa sestile a Venere in Bilancia, aumentando il tuo desiderio di connetterti con altri individui che la pensano allo stesso modo. Questo è seguito da un trigono tra la luna e il benevolo Giove, il tutto prima che sorga il sole. Metti il ​​tuo piede migliore in avanti e salta giù per la strada. Il tuo umore felice è contagioso e proprio ciò di cui uno Scorpione ha bisogno oggi.

Amore/Amicizia: Venere e il sole nella Bilancia orientata alla relazione evidenziano la tua settima casa di partnership, attivando la tua sicurezza, senso di benessere e desiderio di romanticismo. Fai il primo passo e organizza un appuntamento notturno da ricordare. La tua amata e la tua relazione ti ringrazieranno.

Carriera/Finanza: questo è uno di quei giorni che si svolge senza intoppi. Dal momento che Venere governa la tua seconda casa di denaro ed è molto atteso oggi, puoi aspettarti che i tuoi sentimenti di benessere e contentezza crescano e si espandano. Goditi l'atmosfera pacifica della giornata e sii grato per le benedizioni nella tua vita.

Crescita personale/spiritualità: sebbene tu possa essere tentato di lasciare che gli eventi esterni determinino il tuo stato interiore, questo ti metterà alla mercé di tutti e di tutto ciò che ti circonda. Invece, decidi come vuoi sentirti e costruisci la giornata attorno a quell'intenzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: questa è una giornata tranquilla, astrologicamente parlando. Fortunatamente, le influenze che fluiscono durante il giorno sono incredibilmente potenti. Le cose buone tendono ad arrivare in piccoli pacchetti! La Luna Scorpione si oppone ai tuoi pianeti natali del Toro, lavorando come una calamita per attirare in superficie le tue emozioni, passioni e intuizioni. Appoggiati a ciò che conta di più per te e scoprirai che le cose sono più facili da manifestare oggi, specialmente con il trigono tra l'ambizioso Marte e il pratico Saturno. Sei in movimento, nel migliore dei modi. Se vuoi invitare una Vergine insieme, potrebbero essere estremamente utili.

Amore/Amicizia: la tua settima casa di collaborazione è illuminata dall'emozionante Luna Scorpione. Il trigono tra la luna e Giunone in Pesci intenerisce il tuo cuore, invocando la tua empatia e sostegno per la tua amata. Il trigono tra la luna e Pallade migliora la tua comunicazione e autostima, aiutandoti a superare gli ostacoli che hai incontrato in precedenza.

Carriera/Finanza: Saturno orientato al business nell'inventivo Acquario attiva la tua decima casa di carriera e successo, trincerando Marte nel tuo settore monetario. Le idee per tutti i tipi di nuovi flussi di reddito e altre possibilità finanziarie fluiscono verso di te. Apri le braccia, prendile e tienile anche tu.

Crescita personale/Spiritualità: sei abile a superare qualsiasi sfida che l'Universo ti invia. Continua così: presto avrai le ali!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la giornata inizia con una luna edificante del Sagittario, che ti farà venire voglia di alzarti dal letto e saltare nel giorno. Questo prima ancora di considerare il sestile che la luna fa a Venere in Bilancia e il suo trigono a Giove che espande il cuore! Decidi in anticipo che questa sarà una giornata favolosa. Felicità e realizzazione ti inseguono; ti prenderanno prima ancora che tu sia fuori dalla porta. Trova il tempo per la creatività che il sole e Venere mettono in risalto nel tuo tema natale. Una corsa in un negozio d'arte, giardino o artigianato con un altro Gemelli metterà la ciliegina sulla torta.

Amore/Amicizia: La Luna del Sagittario illumina la tua settima casa di collaborazione, trinando Giove in Ariete nella tua undicesima casa di umanitarismo. Trovate una causa di cui sia voi che la persona amata siete appassionati e decidete, in coppia, di donare del tempo a quella causa. Se espandi il tuo cuore attraverso il servizio, ogni parte della tua vita ne trarrà beneficio.

Carriera/Finanza: Giunone in Pesci attiva la tua decima casa della carriera, in quadratura con la Luna del Sagittario. Non mettere le tue esigenze dietro le richieste di un lavoro o di una relazione. Se non ti poni una priorità, nessun altro può.

Crescita personale/spiritualità: mettere a tacere la tua attività ti consentirà di connetterti con il tuo Sé Superiore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il trigono della Luna Scorpione a Nettuno in Pesci manda i tuoi sensi da ragno in un buon senso. La tua intuizione è il tuo superpotere oggi e la tua creatività gli fa compagnia. La luna si scontra con Marte questa mattina, quindi se ti senti nervoso e fuori di testa quando ti svegli per la prima volta, questo è probabilmente il colpevole. Il tuo umore passerà se ti concedi spazio per la meditazione o un momento tranquillo prima di immergerti nella giornata. Presta particolare attenzione ai tuoi bisogni e al tuo benessere. Se il tuo pozzo si secca, nessuno ha acqua. Un Toro potrebbe attraversare un momento difficile; fidati di loro per capirlo, e lo faranno.

Amore/Amicizia: L'intenso Plutone fa la sua parte nella tua settima casa di unione, sestiliando la Luna Scorpione nel tuo settore romantico. Le scintille volano e la passione si accende. Pianifica di conseguenza. Tieni le candele pronte in modo da poter creare l'atmosfera. Trova il tempo per l'amore e sarà tempo per te.

Carriera/Finanza: Saturno e Vesta in Acquario attivano risorse condivise nella tua carta, quadrando la Luna Scorpione. Aspettati uno scontro tra titani quando hai a che fare con un conto cointestato o una proprietà condivisa. Non farti prendere in giro. I tuoi diritti e sentimenti contano tanto quanto quelli di chiunque altro. Stai in piedi e stai forte.

Crescita personale/Spiritualità: puoi festeggiare se vinci la battaglia, ma non gongolare.