Oroscopo di oggi 4 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 4 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 4 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Potrebbe essere difficile regolare la tua rabbia, in particolare per un problema di lavoro, mentre Mercurio espressivo è in contrasto con Eris reattivo nel tuo segno. Prima di perdere la pazienza, controlla di avere i fatti chiari. Non lasciare che il sentito dire ti spinga a parlare a sproposito. Allo stesso modo, assicurati di conoscere tutti i dettagli prima di agitarti per un problema di benessere. La luna nell'Acquario equilibrato e nel settore della tua comunità suggerisce che i consigli di una persona intelligente nella tua cerchia potrebbero essere utili. Quando la luna si allinea con la socievole Venere, sarai meno preoccupato per i problemi personali e più interessato a stabilire connessioni significative con gli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

C'è qualcosa per cui dovresti essere arrabbiato? O la rabbia e il risentimento che provi sono più un problema personale che devi risolvere da solo? Potresti affrontare queste domande mentre Mercurio mentale si scontra con Eris reattiva nel tuo regno subconscio. Potresti sentirti un po' permaloso, in particolare quando si tratta dei tuoi figli o della tua vita amorosa. Non lasciare che uno stato d'animo nervoso susciti problemi tra te e una persona cara. Tutto sarà dimenticato quando la luna dell'Acquario, fresca come un cetriolo, si sincronizzerà con il tuo sovrano, Venere. Quando tieni veramente a qualcuno, non puoi rimanere arrabbiato con lui a lungo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può essere incredibilmente frustrante quando non riesci a capire come manifestare il futuro che desideri. Potresti arrabbiarti per tutte le opportunità che ti sono state negate o per le possibilità che ti sono sfuggite quando il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con Eris risentita nella tua casa di piani a lungo termine. Quello che è fatto è fatto e non puoi cambiare il passato. Tuttavia, intraprendere azioni costruttive ora può dare forma a ciò che si svilupperà nei mesi e negli anni a venire. Invece di essere consumato dal rimpianto, lascia che la rabbia ti motivi a portare avanti le cose. La luna in Acquario si allinea con il fortunato Giove, indicandoti una porta aperta. Stai attento a nuovi percorsi e possibilità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Non mancano frustrazioni professionali e battute d'arresto con Eris risentita nella tua casa di carriera. Quando Eris si scontra con l'espressivo Mercurio nella tua casa di comunicazione, potresti essere tentato di declamare e delirare per qualcosa che non è di tuo gradimento. Attento, Cancro. Sarai etichettato come una testa calda se esplodi per ogni piccola ingiustizia che incontri. I tuoi pensieri non sempre meritano di essere intrattenuti. Se capovolgi il copione e ti concentri sul positivo, potresti trovare qualcosa di cui essere entusiasta poiché la luna nel fantasioso Acquario si allinea con il promettente Giove nel tuo settore professionale. Il futuro potrebbe essere molto più luminoso di quanto pensi.