Oroscopo di oggi 6 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 6 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

Oroscopo del giorno Ariete:

La luna piena nel Cancro in cerca di sicurezza e nel tuo regno domestico porta in primo piano i tuoi bisogni più immediati. Con Urano a bordo, sei incoraggiato ad adottare un approccio non convenzionale quando cerchi di garantire le necessità per te e per i tuoi cari. La sua opposizione a Mercurio suggerisce che potresti aver bisogno di convincere qualcuno dei meriti del tuo piano. Fortunatamente, c'è un'atmosfera d'amore tra te e la tua famiglia mentre Venere e Cerere si allineano. Un cuore a cuore durante una cena deliziosa può aiutarti a appianare le tue divergenze. Farai sentire gli altri curati e amati quando sei attento alle loro preoccupazioni.

Oroscopo del giorno Toro:

La luna piena in Cancro può portare al culmine un piano entusiasmante. Raggiungi tutte le parti coinvolte e fai ciò che è necessario per risolvere le questioni in sospeso. Se ciò comporta viaggi o comunicazioni, dovrai ricontrollare i dettagli, poiché Mercurio retrogrado potrebbe rovinare le cose. Mentre il tuo sovrano, Venere, si sincronizza con la badante Cerere nella tua casa di servizio, sarai ispirato a mettere in atto l'amore. Potrebbe essere necessario aiutare un amico o un familiare che sta attraversando un momento difficile. In alternativa, potresti essere ispirato a sostenere un'organizzazione di beneficenza. Un piccolo atto di gentilezza può fare una grande differenza nella vita di qualcuno. Non sottovalutare il valore di far sapere agli altri che ci tieni.

Oroscopo del giorno Gemelli:

La luna piena nel Cancro attento alla sicurezza e la tua casa dei beni possono segnalare il culmine di una questione importante che coinvolge denaro o beni. È probabile che ci siano dei pasticci a porte chiuse con l'anticonformista Urano nella foto. Rapporti discutibili potrebbero sollevare un sopracciglio, quindi è meglio tenerli per te. Venere nella tua zona di avventura si sincronizza con Cerere, rendendo stasera l'appuntamento notturno perfetto. Questa atmosfera amorevole pone le basi per una notte da ricordare. Una cena romantica in un posto nuovo potrebbe essere eccitante. Se sei single, tieni gli occhi aperti per qualcuno dolce e premuroso che è un po' diverso dal tuo solito tipo.

Oroscopo del giorno Cancro :

Con la luna piena nel tuo segno, ti sentirai potenziato ed entusiasta del tuo futuro. Con Urano progressivo a bordo, avrai il coraggio di raggiungere un sogno insolito. Vivi questa vita solo una volta, quindi perché non inseguire i tuoi desideri più sfrenati? Poiché la luna si oppone a Mercurio, non tutti firmeranno le tue idee, specialmente se quelle idee sono in conflitto con la loro agenda. Mantieni i tuoi piani sulla base della necessità di sapere. Mentre Venere e la nutrice Cerere si allineano, ti sentirai vicino ai tuoi cari. Desidererai ardentemente i comfort familiari che solo chi ti conosce meglio può offrirti. Una serata tranquilla a casa con una cena deliziosa può essere deliziosa.