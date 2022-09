Oroscopo di oggi 7 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 7 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 7 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il primo giorno di ritorno al lavoro dopo un lungo weekend di vacanza può essere difficile. Fortunatamente per te, la Luna Capricorno illumina il tuo settore professionale, aiutandoti a metterti al lavoro senza perdere un colpo. Il trigono mattutino della luna con Urano in Toro e il sestile con Nettuno in Pesci aumenta la tua ispirazione e intuizione. Questo potrebbe tornare utile quando si affrontano i problemi che si verificano oggi sulla scrivania. L'influenza fondata e esperta di affari della Luna Capricorno ti aiuta a trionfare sul lavoro. Ispirerai un Toro a prendere una pagina dal tuo libro.

Amore/Amicizia: Cerere mette in evidenza il tuo settore dell'amore e della passione, scontrandosi con la luna oggi. Questo può generare ansia o paura del rifiuto. Se la tua relazione ha bisogno di lavoro, usa queste emozioni come avvertimento per darti da fare. Se tutto va bene nella terra del romanticismo, fai un respiro profondo e scrollala di dosso.

Carriera/Finanza: la congiunzione tra la Luna Capricorno e Plutone nel tuo settore di carriera approfondisce la tua determinazione ad avere successo e raggiungere. Questo va bene, ma non calpestare nessun altro per arrivare dove vuoi andare. Potresti essere tentato, ma il karma ricambierà sempre il favore.

Crescita personale/spiritualità: il dolore ci costringe a fare i cambiamenti che sapevamo di dover fare molto prima che iniziasse il dolore. Cambia ora in modo da non dover affrontare il dolore in seguito.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'ottimismo unito a un approccio organizzato ti aiuterà a navigare durante il giorno mentre la Luna dell'Acquario si allinea con l'entusiasmo di Giove e il multitasking Mercurio. Elaborare un piano e portare a termine i tuoi compiti sarà una strategia efficiente.

Amore/Amicizia: quando si tratta della tua vita amorosa, la tua atmosfera dovrebbe dire: "Ho questo". Mentre il terroso Sole della Vergine nel tuo settore degli appuntamenti e delle storie d'amore si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo segno, faresti bene a credere in te stesso. Non puoi sempre sederti in disparte, aspettando che qualcun altro faccia una mossa. Mettiti in gioco e vai per quello che vuoi. Sei una persona incredibile che ha molto da offrire. Mostra loro quello che hai!

Carriera/Finanza: un incidente finanziario potrebbe innescare le tue insicurezze mentre lo sconsiderato Marte nella tua casa dei beni si scontra con Eris scontenta. Potresti inciampare facendo una mossa impulsiva o acquistando qualcosa che non ti serve. Potresti scoprire una discrepanza in una transazione finanziaria e biasimarti per non averla rilevata prima. Non pagherà per arrabbiarsi. Fai il possibile per risolvere il problema, lascialo andare e vai avanti.

Crescita personale/spiritualità: un'amicizia potrebbe ostacolare il tuo stile se qualcuno si aspetta troppo da te. Potresti volere un po' di spazio mentre il Sole della Vergine si oppone alla devota Giunone. Esprimi gentilmente il tuo bisogno di indipendenza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna del Capricorno terrosa, radicata e molto pratica ti aiuta a iniziare bene il primo giorno dopo il lungo weekend di vacanza. Il suo trigono mattutino con l'inventivo Urano in Toro e un sestile con il sensibile Nettuno in Pesci migliorano la tua intuizione e inventiva. Fai buon uso di questi superpoteri. Se ti fidi del tuo istinto e lasci guidare il tuo cuore, ti ritroverai con ampie opportunità di aiutare gli altri e fare la differenza nel mondo di oggi. Unisci le forze con un Ariete e sarai inarrestabile.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra la Luna Capricorno e Plutone nella tua ottava casa di intimità sottolinea il tuo bisogno e il desiderio di sicurezza. Questo è un transito intenso che può farti concentrare troppo sulla tua relazione. Fai un respiro profondo e un passo indietro. Dai alla tua amata un po' di respiro. Soffocare l'amore non è mai una buona cosa.

Carriera/Finanza: Nettuno in Pesci attiva la tua decima casa della carriera, sestiliando la Luna del Capricorno. La tua creatività e immaginazione sono epiche oggi. Sei in grado di incanalare la tua ispirazione negli affari pratici, manifestando facilmente obiettivi e portando avanti i tuoi progetti. Fidati del tuo istinto. Sono fuori scala in termini di precisione.

Crescita personale/Spiritualità: mantenere il proprio potere personale ti consente di mettere da parte la tua abitudine di indovinare te stesso. Questo può essere un enorme sollievo!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: Troverai facile avere una faccia felice mentre la luna nell'Acquario distaccato si allinea con l'ottimista Giove. Se un problema minaccia di interrompere la tua tranquillità, parlarne potrebbe aiutarti a risolvere la situazione mentre la luna si sincronizza con l'espressivo Mercurio.

Amore/Amicizia: non è nel tuo interesse dedicare tutta la tua attenzione a una persona. Poiché il sole nella Vergine sensibile si allinea con i nodi della luna, è una buona idea diffondere l'amore in giro. Inizia dedicando più tempo agli amici e alle attività di gruppo. Più persone hai nella tua vita, meno sarai ossessionato dagli appuntamenti e dalle relazioni. Non ti pentirai di aver stretto legami più forti e di aver aperto la tua cerchia a persone nuove ed eccitanti.

Carriera/Finanza: le conversazioni con i superiori e le persone importanti possono essere complicate. Potresti non sentirti o sembrare molto sicuro mentre il sole nell'autoironica Vergine e il tuo settore delle comunicazioni si scontrano con l'insicuro Chirone nella tua casa della carriera. Se non hai niente di carino da dire su te stesso o sulle tue capacità, è meglio dire il meno possibile. Aspetta finché non ti senti più sicuro di te stesso prima di suonare il tuo clacson.

Crescita personale/Spiritualità: il risentimento e la rabbia non riconosciuti nei confronti di una figura autoritaria possono raggiungere il punto di ebollizione quando l'ardente Marte nel tuo regno subconscio si scontra con Eris scontenta. Padroneggia la tua rabbia prima che ti possieda e ti suggerisca la mossa sbagliata.