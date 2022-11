Oroscopo di oggi 8 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 8 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 8 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Le questioni finanziarie potrebbero capovolgersi quando l'eclissi lunare totale in Toro e la tua casa delle risorse si allinea con i nodi, Mercurio, Venere, Saturno e Urano. Puoi sospendere i piani per il futuro mentre risolvi un problema del passato. A causa delle circostanze, potrebbe essere necessario abbandonare le vecchie strategie e gestire gli affari in un modo radicalmente diverso. Dovrai negoziare con gli altri (come un coniuge, un partner d'affari o un alleato professionale) ed essere attento alle loro preoccupazioni. Anche i termini di un accordo con un istituto finanziario o un'altra fonte esterna potrebbero essere soggetti a modifiche.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Un'eclissi lunare totale nel tuo segno fa presagire un momento di enorme potere. Sfortunatamente, potresti sentirti un passeggero su un treno in corsa piuttosto che la persona al volante. La luna si fonde con il Nodo Nord e si ribella Urano nel tuo segno e quadra l'autoritario Saturno, segnalando che sfiderai l'autorità e ti libererai da una situazione che minaccia la tua indipendenza o individualità. Questo è destinato a creare problemi con un'altra persona, come un genitore, un interesse amoroso o un supervisore. Non puoi ignorare del tutto i desideri degli altri mentre la luna si oppone ai pianeti nella tua zona di collaborazione. Tuttavia, potresti essere disposto a tagliare i legami con qualcuno che non sostiene la tua richiesta di libertà.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

C'è un rombo nella giungla del tuo subconscio con un'eclissi lunare totale in Toro. Quando la luna incontra il Nodo Nord e il ribelle Urano, hai un vago ma opprimente bisogno di liberarti. Il cauto Saturno suggerisce che non sarà facile muoversi in una direzione nuova e sconosciuta. Dovrai superare le tue insicurezze e trovare un modo per giustificare un cambiamento inaspettato. Con un'opposizione ai pianeti nella tua casa di lavoro, qualcosa che una volta ti ha portato la felicità potrebbe non soddisfarti. Questo improvviso malcontento potrebbe essere difficile da individuare. Non lasciarti sopraffare da un'inaspettata voglia di fuggire. Aspetta che la polvere si sia depositata prima di pianificare la tua prossima mossa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Un'avventura casuale si complica quando l'amore di Venere e Saturno che fa riflettere si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e intimità. Qualcuno potrebbe essere sottoposto a un controllo della realtà quando il suo atteggiamento nei confronti dell'amore e del sesso è troppo giovanile. Una volta che sei intimamente coinvolto, sei in un territorio delicato. I sentimenti possono farsi male. Un incontro sessuale dovrebbe essere trattato con la cura e il rispetto che merita. Se hai giocato veloce e sciolto con il cuore di qualcuno, sii adulto e smetti di giocare. Se il tuo interesse amoroso ignora i tuoi sentimenti, abbi abbastanza amor proprio da difendere te stesso e chiedere che ti trattino con rispetto.