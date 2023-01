Oroscopo di oggi 9 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 9 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 9 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti avere dei dubbi su una persona cara mentre Venere nel tuo settore sociale si scontra con il losco Nettuno. Tuttavia, qualsiasi riserva che hai sarà messa nel dimenticatoio dopo che Venere si sarà allineata con il tuo sovrano, Marte, nella tua casa di comunicazione. Una conversazione con la persona in questione può essere immensamente rassicurante e può mettere a tacere i conflitti del passato. Conoscere qualcuno di nuovo può essere molto eccitante. Potresti incontrare persone interessanti quando sei in giro con i tuoi amici. Mentre la luna è nel giocoso Leone, il tuo senso dell'umorismo ti farà risaltare, attirando persone divertenti nella tua orbita.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti chiederti se un obiettivo a cui miri non è realistico poiché il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore professionale si scontra con il disilluso Nettuno. È intelligente mettere in discussione i tuoi obiettivi, ma non lasciare che i dubbi offuschino il tuo giudizio. La tua paura sarà sostituita dalla fede mentre Venere e Marte si allineano. Con questa atmosfera incoraggiante in gioco, troverai un modo per agire secondo i tuoi desideri. Qualcuno che vuole vederti avere successo può aprire la porta a una nuova opportunità. Non essere timido nel chiedere ciò di cui hai bisogno. Con la loro intuizione, ti sentirai sicuro di fare una mossa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti preoccuparti di come le persone nella tua cerchia professionale ti percepiscono quando Venere attenta all'immagine si scontra con il disilluso Nettuno nella tua zona di carriera. A meno che non ci sia qualcosa in te che è totalmente fuori marchio, è improbabile che qualcuno se ne accorga. Invece di farti prendere dall'ottica, reindirizza la tua attenzione alle tue capacità e lascia che il tuo talento parli da solo. Ti sentirai più sicuro di come ti imbatti e di cosa puoi fare mentre Venere si sincronizza con l'intraprendente Marte nel tuo segno. Se in precedenza non sei riuscito a impressionare gli altri, probabilmente riuscirai a fare colpo in questo giro. Questo è il momento perfetto per sostenere un piano audace. Porta in tavola qualcosa di nuovo ed eccitante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Non entrare in uno status in cui dubiti della tua desiderabilità. Non puoi fare a meno di chiederti se sei ricercato mentre Venere nella tua casa dell'intimità si scontra con il disilluso Nettuno. I tuoi dubbi saranno rapidamente dissipati mentre Venere si allinea con il sexy Marte nel tuo regno dietro le quinte. Alcune persone preferiranno la tranquilla sensualità che trasudi rispetto a un tipo di sessualità più schietto. Un appuntamento con il tuo interesse amoroso può essere molto eccitante. Cancella il tuo programma e fai piani speciali, pronto! Se speri di incontrare qualcuno di nuovo, mettiti in gioco. C'è qualcosa in te che fa venire voglia alle persone di scoprire di cosa si tratta.