Oroscopo della settimana dal 10 febbraio 2025 al 16 febbraio 2025 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 febbraio al 16 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Un campanello d'allarme che riguarda il tuo potere di guadagno potrebbe essere all'orizzonte. Urano che transita nel tuo regno finanziario è un campanello d'allarme di per sé, ma l'aspetto con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario all'inizio della settimana potrebbe innescare un momento di illuminazione sui soldi. L'incoscienza può essere il rovescio della medaglia. Inoltre, Urano che si scontra con la Luna Piena nella tua quinta casa amante del divertimento significa che lo stesso potrebbe applicarsi alla tua vita amorosa, quindi fai attenzione a non andare agli estremi quando si tratta del tuo cuore. Inoltre questa settimana, Mercurio che transita nei Pesci venerdì (fino al 2 marzo) ti farà pensare al tuo passato e risveglierà la tua intuizione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Toro : L'intensa energia di Urano nel tuo segno può provocare un cambiamento dinamico nel tuo modo di pensare o scuotere il tuo equilibrio, o entrambe le cose. Il pianeta del caos che si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario all'inizio della settimana potrebbe farti riconsiderare uno dei tuoi obiettivi. Forse un'intuizione improvvisa ti spingerà a cambiare prospettiva sul tuo lavoro. Inoltre, lo stesso potrebbe applicarsi alla tua vita domestica quando Urano si scontra con la Luna Piena in Leone mercoledì. Inoltre questa settimana, Mercurio che transita nei Pesci nel tuo regno comunitario venerdì (fino al 2 marzo) ispirerà uno scambio di idee con i tuoi amici e i gruppi a cui appartieni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Urano che prende il centro della scena nel tuo regno inconscio potrebbe portare un'intuizione inaspettata. Molto probabilmente, il pianeta dell'illuminazione che si scontra con una congiunzione sole-Mercurio in Acquario all'inizio della settimana demolirà una limitazione autoimposta che ti tiene bloccato. Stai attento ai messaggi psichici che forniscono una guida. Inoltre, Urano che guarda la Luna Piena in Leone nel tuo regno mentale mercoledì può anche innescare un'intuizione improvvisa. La mancanza di una prospettiva equilibrata può essere il lato negativo. Inoltre questa settimana, Mercurio che transita in Pesci nel tuo regno pubblico venerdì (fino al 2 marzo) ispirerà idee sulla tua direzione professionale, mentre il networking potrebbe indirizzarti verso un'opportunità.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Urano potrebbe sfidare una convinzione che ti tiene prigioniero. Il pianeta del cambiamento che si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario all'inizio della settimana può rivelare un modo di pensare che ti tiene bloccato. Sii aperto a un'intuizione improvvisa che illumina ciò che devi liberare. Inoltre, Urano che mercoledì forma un aspetto con la Luna Piena in Leone nel tuo regno di beni potrebbe scuotere il tuo senso di sicurezza, ma può anche portare una visione più illuminata del tuo potere di guadagno.Inoltre questa settimana, acquisire conoscenze che nutrono la tua anima sarà il dono di Mercurio che transita in Pesci venerdì, fino al 2 marzo.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Aspettati un'intuizione improvvisa su una partnership questa settimana. Urano che si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario all'inizio della settimana potrebbe scuotere il tuo atteggiamento verso impegno, matrimonio o uguaglianza. Una conversazione con la tua dolce metà o con il tuo amico più caro potrebbe essere l'innesco. Inoltre, un cambiamento nella tua vita personale potrebbe essere in fermento quando Urano si scontra con la Luna Piena nel tuo segno mercoledì. Questa influenza può essere illuminante o snervante, o entrambe le cose. C'è una parte della tua vita che è bloccata in un solco, Leone? Inoltre questa settimana, Mercurio che transita in Pesci nel tuo regno di trasformazione venerdì (fino al 2 marzo) ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Urano al centro della scena potrebbe farti uscire dalla tua solita routine. Il pianeta del caos che si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario all'inizio della settimana potrebbe scatenare la tua irrequietezza con noiosi compiti banali. Rispettare il tuo programma sarà difficile, in ogni caso, quindi perché non aggiungere qualche attività interessante alla tua agenda? Inoltre, Urano che mercoledì forma un aspetto con la Luna Piena in Leone nel tuo regno inconscio potrebbe risvegliare un bisogno nascosto di ribellarti. Di cosa hai bisogno per liberarti, Vergine? Inoltre questa settimana, questioni di coppia come matrimonio, impegno, uguaglianza o condivisione saranno nella tua mente dopo che Mercurio transiterà in Pesci venerdì (fino al 2 marzo).

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Questa settimana potresti avere qualche follia che riguarda la tua vita amorosa, l'arte o le attività sociali. Urano che si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario all'inizio della settimana potrebbe renderti irrequieto e farti provare qualcosa di insolito con la tua dolce metà o un progetto creativo. Potresti persino incontrare un ammiratore da cui normalmente non saresti attratto. Inoltre, un amico o una situazione sociale potrebbero coglierti di sorpresa quando Urano si scontra con la Luna Piena in Leone nel tuo regno comunitario mercoledì. Su una nota più calma, Mercurio che transita in Pesci venerdì (fino al 2 marzo) ispirerà pensieri sulla cura di sé e sulla cura degli altri.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Le interruzioni di Urano potrebbero farti deragliare questa settimana. Il pianeta del caos che si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario può scatenare una reazione estrema da parte tua all'inizio della settimana, molto probabilmente coinvolgendo il tuo partner o la vita domestica. Ma non è tutto... Urano che guarda la Luna Piena in Leone mercoledì potrebbe preparare il terreno per uno scontro con l'autorità o l'impulso di fare qualcosa di radicale al lavoro. Fortunatamente, parlare di romanticismo o bellezza o pianificare un'attività divertente ripristinerà la tua tranquillità dopo che Mercurio transiterà in Pesci venerdì (fino al 2 marzo). Se sei single, potresti incontrare un ammiratore intelligente tramite un'introduzione, una lezione o un viaggio.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Concentrarsi sugli aspetti pratici sarà quasi impossibile all'inizio della settimana, poiché il caotico Urano si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario nel tuo regno mentale. Può anche risvegliare il tuo ribelle interiore, quindi chiunque provi a dirti cosa fare riceverà una reazione di parole da parte tua. Assicurati solo che la tua ribellione non porti a uno scontro con la legge quando Urano si scontra con la Luna Piena in Leone mercoledì. D'altra parte, queste influenze possono accendere la tua ingegnosità mentale, rendendo questa un'eccellente opportunità per la scrittura creativa. Inoltre questa settimana, Mercurio in transito nei Pesci venerdì (fino al 2 marzo) ispirerà pensieri e conversazioni sulla tua vita domestica.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Urano potrebbe scuotere la tua zona di comfort all'inizio della settimana. È allora che il pianeta del caos si scontrerà con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario nel tuo regno di beni, sfidandoti a fare qualcosa di avventato quando si tratta di soldi. Forse vuoi semplicemente divertirti di più nella tua vita, nel qual caso dovresti prenderti del tempo per ciò che ti dà piacere. Cerca solo di non lasciarti trasportare da una frenesia di spese. Inoltre, Urano che si scontra con la Luna Piena in Leone mercoledì potrebbe innescare un momento di illuminazione sull'intimità. Inoltre questa settimana, Mercurio che transita in Pesci nel tuo regno mentale venerdì (fino al 2 marzo) risveglierà la tua curiosità e la tua autoespressione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Il tuo governatore Urano è al centro della scena questa settimana. Il pianeta del caos che si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio nel tuo segno potrebbe lanciare una palla curva nella tua vita quotidiana all'inizio della settimana. Forse sei annoiato di occuparti di cose banali e hai bisogno di un drastico cambiamento di routine. Inoltre, Urano che mercoledì forma un aspetto con la Luna Piena in Leone nel tuo regno di coppia suggerisce che parole o azioni radicali da parte tua influenzeranno una relazione intima. Inoltre questa settimana, Mercurio che transita in Pesci nel tuo regno di beni venerdì (fino al 2 marzo) può ispirare un'idea che aumenta il tuo potere di guadagno. Anche il networking con i tuoi contatti può essere redditizio.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Il tuo anticonformista interiore potrebbe prendere il comando all'inizio della settimana quando Urano radicale nel tuo regno mentale si scontra con una congiunzione Sole-Mercurio in Acquario nel tuo regno inconscio. A cosa ti stai ribellando, Pesci? Forse la colpa è di una limitazione autoimposta, nel qual caso è tempo di liberarti dalle catene che ti legano. Inoltre, Urano che mercoledì forma un aspetto con la Luna Piena in Leone sconvolgerà sicuramente la tua routine rendendo difficile concentrarti sui compiti quotidiani. Più avanti, Mercurio che transita nel tuo segno venerdì (fino al 2 marzo) rafforzerà le tue idee, conversazioni ed espressione di te stesso, soprattutto se ascolti il ​​tuo intuito.

