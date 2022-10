Oroscopo della settimana dal 10 ottobre al 16 ottobre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 ottobre al 16 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 OTTOBRE AL 16 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : L'attenzione alle relazioni strette si intensificherà lunedì quando Mercurio si unirà a Venere e al sole in Bilancia nel regno della tua partnership. Senza dubbio penserai alle relazioni a lungo termine, che saranno anche un argomento caldo di conversazione. Anche problemi di impegno o uguaglianza potrebbero essere nella tua mente. Se sei da solo, potresti incontrare un degno ammiratore online o tramite un'introduzione. Tuttavia, il tuo sovrano di Marte si scontra con il nebuloso Nettuno all'inizio della settimana, il che potrebbe farti paura di agire su qualcosa che desideri. Questo fine settimana, un riflettore sul tuo regno domestico potrebbe ispirarti a ospitare una riunione di amici o familiari.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 OTTOBRE AL 16 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : L'attenzione sul tuo stile di vita, salute o equilibrio tra lavoro e vita privata si approfondirà lunedì dopo che Mercurio si unirà al tuo sovrano di Venere e al sole in Bilancia nel tuo regno del benessere fino al 28 ottobre. Questo è anche un ottimo momento per fare volontariato per un progetto che aiuta chi ha bisogno. Se stai cercando l'amore, il romanticismo può arrivare attraverso un messaggio che coinvolge una delle aree sopra menzionate. Tuttavia, Marte si scontra con Nettuno all'inizio della settimana, provocando una certa confusione sul denaro. Presta attenzione durante le transazioni finanziarie. Questo fine settimana, i riflettori sul tuo regno mentale aumenteranno il tuo fascino e/o la tua intelligenza.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 OTTOBRE AL 16 OTTOBRE 2022