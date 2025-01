Oroscopo della settimana dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 gennaio al 19 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : La tua vita domestica può darti energia o irritarti intorno al periodo della Luna Piena altamente carica in Cancro di lunedì. Inoltre, l'intensità aumenterà a metà settimana quando il sole si opporrà al tuo irascibile governatore Marte. Rilassati, Ariete! Fortunatamente, l'obiettività metterà le cose in prospettiva dopo che il sole entrerà in Acquario domenica. Connettersi con gli amici e partecipare ad attività di gruppo sarà il tuo obiettivo durante le prossime quattro settimane. Nel frattempo, i ricordi di precedenti relazioni emergeranno questo fine settimana quando Venere si fonderà con Saturno in Pesci. Potresti sentire il peso della responsabilità che comporta un impegno. Potrebbe essere coinvolta una vita passata.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Toro : La necessità di esprimerti salirà alle stelle intorno al momento della Luna Piena in Cancro nel tuo regno delle comunicazioni lunedì. Inoltre, il sole che si oppone al militante Marte a metà settimana scatenerà il tuo zelo o la tua rabbia, il che potrebbe sorprendere alcune persone abituate alla tua natura equilibrata. Questo fine settimana, un amico maturo potrebbe fungere da modello per una relazione di successo o offrirti buoni consigli sulla tua vita amorosa mentre il tuo governatore Venere si fonde con Saturno in Pesci. Infine, il sole che entra in Acquario domenica volgerà la tua attenzione verso i tuoi obiettivi di carriera durante le prossime quattro settimane. Pubblicizzare le tue capacità porterà opportunità ora.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : I tuoi sentimenti riguardo al denaro ti scuoteranno o ti motiveranno intorno al periodo della Luna Piena in Cancro di lunedì. L'impulso di buttarti in un'opportunità finanziaria senza verificare i fatti può essere il lato negativo dell'irrefrenabile Marte che entra in scena a metà settimana. Questo fine settimana, Venere che si fonde con Saturno in Pesci nel tuo regno pubblico supporta l'impegno in un progetto creativo e/o la collaborazione con un collega creativo per raggiungere un obiettivo. Assicurati solo che questa persona non limiti la tua visione di ciò che stai cercando di ottenere. Infine, il sole che entra in Acquario domenica metterà in evidenza attività che ampliano la tua conoscenza o spiritualità durante le prossime quattro settimane.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Preparati per un giro selvaggio intorno al periodo della Luna Piena nel tuo segno lunedì. Le tue emozioni potrebbero oscillare agli estremi, specialmente quando Marte entra in scena a metà settimana. Il lato positivo è che può farti uscire dall'inerzia se la procrastinazione è un problema. Questo fine settimana, cercare un mentore spirituale o un modello di ruolo può fornire intuizioni sull'amore mentre Venere si fonde con Saturno in Pesci. Potresti anche ottenere una comprensione più profonda delle lezioni che hai imparato da certe relazioni. Infine, il sole che entra in Acquario domenica ispirerà la guarigione attraverso il rilascio di un'emozione, un'abitudine o cose materiali durante le prossime quattro settimane.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Leone : La Luna Piena in Cancro nel tuo regno inconscio di lunedì può risvegliare sentimenti sul tuo passato per tutta la settimana. Inoltre, l'ingresso di Marte intensificherà quei sentimenti. Meditazione, esercizio fisico o comunione con la natura possono aiutarti a rimanere centrato. Questo fine settimana, Venere che si fonde con Saturno in Pesci nel tuo regno di guarigione può innescare resistenza all'apertura del tuo cuore. Forse la colpa è della paura di essere ferito. Infine, il sole che entra in Acquario domenica volgerà la tua attenzione alle questioni di coppia durante le prossime quattro settimane. Questo è un momento eccellente per avviare attività condivise con il tuo compagno o amico più caro o per fare squadra con un collega su un progetto.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Avrai voglia di relazioni amichevoli intorno al periodo della Luna Piena in Cancro nel tuo regno sociale lunedì. Un vivace incontro di amici ti solleverebbe il morale. Tuttavia, un amico invadente potrebbe mettere alla prova la tua pazienza o i tuoi limiti quando il sole si oppone all'audace Marte verso la metà della settimana. Questo fine settimana, Venere che si fonde con Saturno in Pesci nel tuo regno di coppia potrebbe farti pensare all'impegno o alla longevità in una relazione intima. Forse stai pensando di portare la tua relazione attuale al livello successivo. Infine, il sole che entra in Acquario domenica riguarda il diventare sani e organizzati durante le prossime quattro settimane.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : La Luna Piena in Cancro di lunedì darà energia al tuo bisogno di riconoscimento. Infatti, il sole che si oppone all'assertivo Marte a metà settimana potrebbe spingerti a portare a termine un progetto, ma accendere un fuoco sotto le persone coinvolte potrebbe innescare una certa resistenza. Questo fine settimana, Venere che si fonde con Saturno in Pesci potrebbe ispirare un atto di gentilezza da parte tua per qualcuno a te vicino. Tuttavia, potresti dover rinunciare o posticipare un'attività che aspettavi con ansia. Infine, il sole che entra in Acquario domenica farà emergere il tuo romantico o artista interiore durante le prossime quattro settimane. Principalmente, si tratta di seguire il tuo cuore.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : La Luna Piena in Cancro di lunedì attiverà il tuo bisogno di esplorare il tuo mondo interiore o esteriore attraverso viaggi, istruzione o crescita spirituale. Potrebbe anche far luce sul tuo futuro attraverso un presentimento o un sogno, quindi fai attenzione alla tua guida interiore. Questo fine settimana, Venere che si fonde con Saturno in Pesci nella tua quinta casa amante del divertimento potrebbe gettare un'atmosfera seria sul romanticismo. Penserai di più all'impegno (o alla limitazione) che a una spensierata scappatella tra le lenzuola. Seguire il tuo cuore potrebbe essere la tua migliore opzione. Infine, il sole che entra in Acquario domenica volgerà la tua attenzione verso la tua famiglia o proprietà durante le prossime quattro settimane.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Il desiderio potrebbe essere al centro dell'attenzione per tutta la settimana a causa della Luna Piena in Cancro, specialmente quando il sexy Marte entra in scena a metà settimana. Tuttavia, potrebbe anche suscitare un'emozione che ha bisogno di guarigione o rilascio, quindi fai attenzione al tuo mondo interiore. Un sensitivo dell'amore può offrire ulteriori spunti. Questo fine settimana, rivolgerti a un anziano della tua famiglia potrebbe fornire una guida in una questione vicina al tuo cuore mentre Venere si fonde con Saturno in Pesci nel tuo regno domestico. Infine, il sole che entra in Acquario nel tuo regno mentale domenica aprirà la tua mente a nuove prospettive durante le prossime quattro settimane. Questo è un momento eccellente per seguire i tuoi interessi ed esprimere le tue idee.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : La Luna Piena in Cancro nel regno della tua coppia di lunedì darà energia alla tua relazione più intima (o ai tuoi sentimenti sulla coppia). Le emozioni saranno forti e potrebbero innescare un problema o una questione (o un'opportunità) che coinvolge la condivisione, l'impegno o l'intimità. Quest'ultima potrebbe essere al centro dell'attenzione quando Marte entrerà in scena a metà settimana. Questo fine settimana, Venere che si fonde con Saturno in Pesci ti farà pensare all'amore, soprattutto quando si tratta di impegno o longevità. Rivolgiti a un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta nel cuore. Infine, il sole che entra in Acquario domenica aumenterà il tuo potere di guadagno durante le prossime quattro settimane. Avere fiducia in te stesso potrebbe essere la chiave per manifestare le opportunità.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Il multitasking potrebbe sfuggire al controllo intorno al periodo della Luna Piena in Cancro di lunedì. Sarai particolarmente tentato di prenderti troppe responsabilità quando Marte intraprendente entrerà in scena a metà settimana. Ciò vale anche per il tuo regime di fitness. Questo fine settimana, la tua creatività o le tue capacità di networking possono aumentare il tuo reddito mentre Venere si fonde con Saturno in Pesci nel tuo regno di risorse. Rivolgiti a un sensitivo del denaro per illuminare un percorso verso la prosperità. Infine, il sole che entra nel tuo segno domenica porterà un nuovo ciclo personale durante le prossime quattro settimane. Cosa c'è nella tua lista dei desideri, Acquario? È tempo di fare qualche passo per realizzare i tuoi sogni.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 19 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : La Luna Piena in Cancro di lunedì potrebbe portare il romanticismo nella stratosfera questa settimana, ma potrebbe sembrare più un giro sulle montagne russe che un lancio di razzo. In altre parole, preparati sia agli alti che ai bassi, soprattutto quando l'impetuoso Marte entrerà in scena a metà settimana. Al contrario, una congiunzione Venere-Saturno nel tuo segno offrirà un controllo della realtà sulla tua vita amorosa. Non lasciare che Saturno limitante annebbi la tua fede nel trovare il vero amore. Se siete felicemente accoppiati, condividere i tuoi obiettivi per la relazione rafforzerà il vostro legame. Rivolgiti al tuo sensitivo dell'amore preferito per uno sguardo al futuro. Infine, il sole che entra in Acquario domenica migliorerà la tua intuizione e porterà intuizioni sul tuo passato durante le prossime quattro settimane.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani