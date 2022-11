Oroscopo della settimana dal 14 al 20 novembre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 14 novembre al 20 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Il transito di Venere attraverso il Sagittario può darti uno sguardo sul futuro di una relazione. Tra martedì e l'8 dicembre, il pianeta dell'amore darà energia al tuo regno spirituale e quindi risveglierà la tua guida interiore. Presta attenzione ai tuoi sentimenti istintivi, ai tuoi sogni e a tutte le sincronicità che ti vengono incontro, poiché è probabile che queste cose offrano un messaggio. Inoltre, un viaggio con la tua dolce metà o i tuoi amici può portarti una grande gioia. Inoltre, il transito di Mercurio in Sagittario giovedì (fino al 5 dicembre) ti farà pensare a tutte le possibilità future, aiutandoti ad ottenere una prospettiva più ampia sull'amore. Se sei da solo, puoi trovare romanticismo durante una lezione, un'attività spirituale o un viaggio.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Comprendere la connessione spirituale di una relazione, ad esempio il modo in cui un legame ha influenzato la tua crescita personale, può aiutarti a guarire il tuo cuore nelle prossime settimane. Tra martedì e l'8 dicembre, il transito di Venere attraverso il Sagittario nel tuo regno di guarigione può innescare una profonda intuizione sull'amore, così come il bisogno di rilasciare un'emozione fastidiosa che ti ha tenuto bloccato. Questo può riguardare una certa relazione o la tua vita amorosa in generale. Inoltre, il transito di Mercurio in Sagittario giovedì (fino al 5 dicembre) approfondirà il tuo interesse per il paranormale, portando ad alcune conversazioni intriganti. Queste influenze del Sagittario risveglieranno anche i tuoi doni psichici quando si tratta di relazioni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2022