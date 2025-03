Oroscopo della settimana dal 24 marzo 2025 al 30 marzo 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 marzo al 30 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo inconscio probabilmente influenzerà la tua vita amorosa, la creatività o le decisioni finanziarie dopo che Venere retrograda e Mercurio retrogrado, entrambi attualmente nel tuo segno, transiteranno di nuovo nei Pesci, rispettivamente giovedì e sabato. Per le prossime due settimane circa, presta particolare attenzione al tuo intuito in queste aree, ma assicurati di controllare i fatti, soprattutto questo fine settimana. Inoltre, l'eclissi di Luna Nuova nel tuo segno di sabato ti troverebbe normalmente al cancello di partenza di qualcosa di nuovo, ma i retrogradi dicono di essere sicuri che il tuo mondo interiore sia a bordo con i tuoi piani. Potresti avere ancora del lavoro emotivo o mentale da fare per prepararti al nuovo capitolo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Un amico o un gruppo potrebbe influenzare la tua vita amorosa, la creatività o le decisioni sui soldi, poiché Venere retrograda e Mercurio retrogrado transiteranno di nuovo nei Pesci nel regno della tua comunità, rispettivamente giovedì e sabato. Per le prossime due settimane circa, cerca di evitare le persone negative circondandoti di amici che amano il tuo vero sé. Questo è anche un momento eccellente per partecipare a una causa in cui credi. Fai attenzione alle informazioni fuorvianti sabato, poiché Mercurio si fonde con il nebuloso Nettuno. Inoltre, questa settimana, la chiusura del passato può essere il dono dell'eclissi di Luna Nuova in Ariete sabato. Potrebbe anche rivelare una limitazione autoimposta che devi esaminare.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Rivisitare la tua arte o le tue idee del passato potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella tua carriera nelle prossime settimane. Questo perché Venere retrograda e Mercurio retrogrado transiteranno di nuovo nei Pesci nel tuo regno pubblico, rispettivamente giovedì e sabato. Anche un tuo precedente contatto potrebbe essere coinvolto. Tuttavia, fai attenzione alle false informazioni questo fine settimana, poiché il tuo sovrano Mercurio si fonde con Nettuno. Inoltre, questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete nel tuo regno comunitario di sabato risveglierà il tuo bisogno di appartenenza. Oltre a contattare i tuoi amici, impegnarti in una causa che ti appassiona ti darebbe la sensazione di essere parte di qualcosa di più grande di te.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Concentrarti sulle tue pratiche spirituali guiderà la tua vita amorosa, la creatività o le decisioni sui soldi, mentre Venere retrograda e Mercurio retrogrado transiteranno di nuovo nei Pesci, rispettivamente giovedì e sabato. Inoltre, per le prossime due settimane circa, prestare particolare attenzione al tuo intuito rafforzerà la tua connessione con il tuo sé superiore.Inoltre, questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete di sabato nel tuo regno pubblico normalmente darebbe inizio a un nuovo ciclo di risultati o definizione di obiettivi, ma i retrogradi potrebbero ritardare i tuoi piani per altre due settimane circa. Tuttavia, questo è un momento ideale per rivedere (e forse modificare) i passaggi che devi compiere per realizzare il tuo sogno.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Fai attenzione a un'emozione o a una convinzione che ostacola la tua vita amorosa, la creatività o il potere di guadagno mentre Venere retrograda e Mercurio retrogrado transitano di nuovo nei Pesci, rispettivamente giovedì e sabato. Si tratta principalmente di guarigione e rilascio per le prossime due settimane o più mentre i due pianeti tornano indietro attraverso il tuo regno di trasformazione. Inoltre, questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete di sabato risveglierà il tuo bisogno di esplorare. Tuttavia, l'energia retrograda suggerisce che l'esplorazione comporterà la costruzione di qualcosa che hai già iniziato, come rivisitare un luogo che ami o approfondire un argomento con cui hai familiarità.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Per le prossime due settimane circa, il tuo bisogno di amore e/o sicurezza potrebbe aumentare mentre Venere retrograda e Mercurio retrogrado transitano di nuovo nei Pesci e nel regno della tua coppia, rispettivamente giovedì e sabato. Ciò potrebbe riguardare la tua relazione attuale o ciò che vorresti in un futuro partner. Forse ancora più importante, ora è il momento di lasciar andare qualsiasi bisogno o desiderio che non si allinea più con il tuo vero sé. Allo stesso modo, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete di sabato può spingerti a prenderti più tempo per l'introspezione per eliminare qualsiasi emozione, convinzione o abitudine che non ti serve più.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Rivelare come la tua vita amorosa, la tua creatività o i tuoi guadagni possano rendere il mondo un posto migliore sarà il dono di due retrogradi, il tuo governatore Venere e Mercurio, che transiteranno di nuovo nei Pesci rispettivamente giovedì e sabato. Su una nota più personale, le tue risorse o la tua arte solleveranno gli spiriti di qualcuno a cui tieni. Sii chiaro sui tuoi limiti, soprattutto quando Mercurio si fonde con Nettuno questo fine settimana. Inoltre questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete nel tuo regno di coppia di sabato può dare un nuovo inizio a una relazione attuale, ma i retrogradi potrebbero ostacolare l'inizio di una nuova connessione per altre due settimane circa.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Per le prossime due settimane circa, un tuffo nei ricordi attraverso la tua quinta casa amante del divertimento, ovvero il tuo regno del romanticismo e della creatività, ti porterà preziosi spunti mentre Venere retrograda e Mercurio retrogrado transitano di nuovo in Pesci, rispettivamente giovedì e sabato. Si tratta principalmente di riflettere su ciò che ti appassiona per prepararti al futuro. Inoltre, questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete di sabato potrebbe innescare un turbine di organizzazione per semplificare la tua vita quotidiana. Una revisione delle tue abitudini quotidiane e di come influenzano il tuo benessere dovrebbe essere all'ordine del giorno.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Riflettere su come esprimi/condividi il tuo amore all'interno della tua casa è la tua missione durante le prossime due settimane dopo il transito di Venere retrograda e Mercurio retrogrado nei Pesci, rispettivamente giovedì e sabato. Questo è un momento ideale per rivedere e valutare i tuoi pensieri e le conversazioni che coinvolgono la tua famiglia. Un sensitivo dell'amore può offrire spunti su queste relazioni. Inoltre, questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete di sabato porterà un nuovo ciclo di romanticismo e creatività, ma i retrogradi potrebbero prima richiedere un po' di introspezione su quelle aree. Chiarire i tuoi bisogni e desideri in una relazione o come vuoi usare la tua creatività, insieme a qualsiasi cosa ti trattenga, sarebbe un buon primo passo.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Nelle prossime due settimane circa, i tuoi pensieri saranno rivolti al passato mentre Venere retrograda e Mercurio retrogrado transitano di nuovo nei Pesci e nel tuo regno mentale, rispettivamente giovedì e sabato. Si tratta principalmente di una revisione della tua vita amorosa, della tua creatività e del tuo atteggiamento nei confronti del tuo potere di guadagno. Aspettati intuizioni che ti spingeranno a liberarti di tutto ciò che ostacola la tua capacità di andare avanti in queste aree. Inoltre, questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete nel tuo regno domestico di sabato ti farà pensare al futuro della tua vita domestica. Tuttavia, i retrogradi suggeriscono che potresti aver bisogno di risolvere il passato prima di lanciare qualcosa di nuovo.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : La tua capacità di manifestare amore e denaro sarà messa in discussione dopo che Venere retrograda e Mercurio retrogrado transiteranno di nuovo nei Pesci e nel tuo regno di beni, rispettivamente giovedì e sabato. Per le prossime due settimane circa, un giro di introspezione su queste aree può rivelare se una convinzione limitante sta frenando il tuo cuore o il tuo potere di guadagno. Prendi in considerazione di parlare con un sensitivo del percorso di vita per avere chiarezza. Inoltre, questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete nel tuo regno mentale di sabato indica un nuovo ciclo di sviluppo intellettuale e autoespressione. Tuttavia, i retrogradi potrebbero richiedere una lettura del tuo passato prima di mettere in moto le tue idee.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MARZO AL 30 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Nelle prossime due settimane circa, una revisione delle tue convinzioni sulla tua vita amorosa, creatività e potere di guadagno innescherà intuizioni convincenti mentre Venere retrograda e Mercurio retrogrado transitano di nuovo nel tuo segno, rispettivamente giovedì e sabato. Si tratta principalmente di intraprendere un viaggio interiore per rivelare qualsiasi limitazione che ti sei imposto in modo da poter adottare misure per liberarti dalla negatività. Inoltre, questa settimana, l'eclissi di Luna Nuova in Ariete di sabato può portare un nuovo ciclo di prosperità, ma i retrogradi potrebbero prima richiedere un giro di introspezione sul denaro per eliminare qualsiasi pensiero o emozione che ostacoli la tua capacità di manifestare abbondanza.

