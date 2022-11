Oroscopo della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 28 novembre al 4 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Un tiro alla fune tra i tuoi ideali e la tua mente logica può sorgere in questioni di cuore mentre Venere e Mercurio nel tuo regno spirituale si oppongono al tuo sovrano Marte nel tuo regno mentale. Sei sfidato a integrare la tua visione di cosa potrebbe essere l'amore con ciò che vedi realmente accadere nella tua vita. Per rendere le cose ancora più sconcertanti, Nettuno entra in scena infrasettimanale e vi rimane per tutto il fine settimana. Questo può sollevare dubbi inutili su te stesso o sulla tua relazione. Se sei solo, potresti preoccuparti della tua capacità di manifestare il vero amore. Al rialzo, questi sentimenti possono ispirare un giro di ricerca interiore che ti aiuterà a capire le tue emozioni, motivazioni e comportamenti quando si tratta di relazioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Seguire le tue passioni ti porterebbe fuori rotta? Questa domanda ti verrà in mente questa settimana mentre il tuo sovrano Venere e Mercurio si oppongono al provocatorio Marte. Questo è principalmente un conflitto tra il tuo intelletto e i tuoi istinti, sebbene anche il tuo cuore abbia bisogno di attenzione. Puoi integrare queste parti di te in modo che possano lavorare insieme, Toro? Inoltre, il nebuloso Nettuno salta a bordo infrasettimanale, il che probabilmente getterà chiarezza (e considerazioni pratiche) fuori dalla finestra. Nettuno può essere particolarmente problematico per una relazione questo fine settimana quando Venere si scontra con il pianeta della negazione e dell'inganno. Pertanto, potrebbe essere meglio evitare di prendere decisioni sulla relazione fino a quando la logica e l'emozione non saranno nuovamente allineate.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022