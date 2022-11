Oroscopo della settimana dal 7 novembre al 13 novembre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 novembre al 13 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 NOVEMBRE AL 13 NOVEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Un test insolito potrebbe scuotere le cose questa settimana. Dopo lo scontro di Venere con la storia d'amore limitante di Saturno lunedì, Urano potrebbe portare una visione strabiliante martedì. Questo è quando il pianeta del cambiamento e dell'illuminazione si fonderà con la Luna Piena in Toro, in opposizione al Sole e Mercurio in Scorpione. Dal momento che i tuoi regni di guarigione, finanza e valori sono tutti coinvolti, stai attento alle emozioni o alle convinzioni che dovrai rilasciare per liberare amore o denaro nella tua vita. Inoltre, con Saturno che aggiunge stress a questa configurazione, potresti essere tentato di resistere o ignorare questa intuizione. Fidati del tuo istinto, Ariete.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 NOVEMBRE AL 13 NOVEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Preparati per una settimana selvaggia, Toro. Dopo che uno scontro Venere-Saturno ha rovesciato la storia d'amore lunedì, il caotico Urano prenderà il comando martedì. Questo è quando il pianeta dello sconvolgimento e dell'illuminazione si fonderà con la Luna Piena nel tuo segno, opponendosi al sole e a Mercurio in Scorpione nel tuo regno di partnership. Questa configurazione sconvolgente può farti iniziare ad arrabbiarti per il tuo partner romantico (o per la sua mancanza), soprattutto se ritieni che esprimerti potrebbe minacciare la relazione. Può anche sorgere un problema che coinvolge l'uguaglianza o l'impegno. Con Saturno sulla scena, i limiti della tua connessione potrebbero essere evidenti, specialmente nelle tue comunicazioni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 NOVEMBRE AL 13 NOVEMBRE 2022