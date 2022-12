Oroscopo della settimana dal 19 al 25 dicembre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 19 dicembre al 25 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 DICEMBRE AL 25 DICEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : A partire da martedì, Giove di buon auspicio transita attraverso il tuo segno per i prossimi cinque mesi, offrendoti alcune interessanti opportunità che potrebbero aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Immaginare il tuo futuro, fidarti della tua guida interiore e avere il coraggio di inseguire un sogno può aiutarti a sfruttare al meglio questa influenza. Quindi, mercoledì, il solstizio d'inverno annuncia l'ingresso del sole nel Capricorno nel regno della tua carriera. Guardati dentro per comprendere meglio i tuoi obiettivi per l'anno a venire (e oltre). Inoltre, la Luna Nuova in Capricorno venerdì porterà nuova energia al tuo lavoro. Il giorno di Natale di domenica sottolinea l'amicizia e la partecipazione agli eventi della comunità.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 DICEMBRE AL 25 DICEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : A partire da martedì, l'espansivo Giove si muoverà attraverso l'Ariete per i prossimi cinque mesi, risvegliando il tuo mondo interiore rafforzando la tua intuizione e immaginazione. In questo momento, dovresti attingere alla tua guida interiore e ai tuoi talenti artistici, comprese le abilità precedentemente nascoste. Giove rivelerà anche come le situazioni del tuo passato si inseriscono nel quadro più ampio. Quindi, mercoledì, il solstizio d'inverno lancerà un ciclo interiore. Questo ti aiuterà a entrare in contatto con la tua vita spirituale. Venerdì la Luna Nuova in Capricorno ti offrirà una nuova prospettiva sulle tue convinzioni o cultura spirituali. Potresti anche avere la voglia di viaggiare. Infine, il giorno di Natale potresti farti prendere l'iniziativa durante una riunione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 DICEMBRE AL 25 DICEMBRE 2022