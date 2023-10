Oroscopo della settimana dal 16 ottobre al 22 ottobre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 ottobre al 22 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 OTTOBRE AL 22 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Mercurio è al centro della scena nella tua zona di partnership per la maggior parte della settimana, il che ispirerà conversazioni vivaci, sentite o artistiche con (o su) il tuo compagno o amico più caro. Il tuo spirito guerriero di Marte sarà in qualche modo temperato dall'atmosfera pacificatrice e cooperativa della Bilancia. L'evento principale di questa settimana è il transito di Mercurio nello Scorpione nella tua zona di guarigione e trasformazione domenica (fino al 9 novembre). Questo transito ti invierà alla ricerca di informazioni sui fenomeni psichici, sulla morte, sulla sessualità e/o su qualsiasi problema emotivo che devi risolvere. Potrebbe arrivare anche a te un messaggio da qualcuno nell’aldilà.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 OTTOBRE AL 22 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : I riflettori puntati su Mercurio nel tuo regno del benessere per gran parte della settimana significano che sarai concentrato sul miglioramento della tua vita quotidiana. Potresti essere ispirato a discutere la tua dieta e il tuo regime di fitness con un professionista sanitario o scoprire trucchi per ridurre il tempo impiegato da diversi progetti. Anche gli atti di servizio potrebbero essere nella tua mente. L'evento principale per i tori questa settimana è il transito di Mercurio nello Scorpione nella tua zona di partnership domenica (fino al 9 novembre). Che tu sia in coppia, in cerca di una relazione o felicemente single, Mercurio ti farà pensare alle tue connessioni più strette. Anche l’impegno o l’uguaglianza possono essere argomenti di interesse.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 OTTOBRE AL 22 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Il tuo sovrano Mercurio transita attraverso la Bilancia, occupando il centro della scena nella tua quinta casa amante del divertimento per la maggior parte della settimana. Innanzitutto, una congiunzione Sole-Mercurio giovedì accenderà la tua espressione personale e ispirerà una conversazione su romanticismo, creatività o bambini. Basta non lasciare che uno scontro di volontà scardini una relazione quando Plutone entra in scena nello stesso periodo. Successivamente, da domenica al 9 novembre, Mercurio transita attraverso lo Scorpione, che rivolgerà la tua attenzione al tuo benessere. Esaminando le tue abitudini quotidiane rivelerai dove puoi apportare miglioramenti che ridurranno lo stress, aumenteranno la tua energia e aumenteranno il tuo tempo libero. Inoltre, potrebbe venirmi in mente un’idea che potrebbe aiutare chi è nel bisogno.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 16 OTTOBRE AL 22 OTTOBRE 2023