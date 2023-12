Oroscopo della settimana dal 18 dicembre al 24 dicembre 2023 – Affaritalini.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 18 dicembre al 24 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 DICEMBRE AL 24 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Il Solstizio d’Inverno di giovedì avvia un ciclo di conquiste per gli arieti dello zodiaco. Ora è il momento di promuovere le tue capacità e i tuoi progetti e far avanzare il tuo lavoro. Sempre a metà settimana, Venere si oppone a Urano, il che può provocare una connessione romantica spontanea o insolita. Se siete in coppia, tu o il tuo partner potreste aver bisogno di un po' di tempo per fare le vostre cose. Questo fine settimana, Mercurio entra in Sagittario sabato (fino al 13 gennaio 2024), il che ti metterà in contatto con ciò che potrebbe essere la tua vita se segui la tua guida interiore. Si tratta di acquisire una prospettiva più ampia di ciò che sei capace di manifestare. Acquisire una conoscenza più elevata sarebbe una scelta eccellente.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 DICEMBRE AL 24 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il solstizio d'inverno di giovedì è un momento particolarmente spirituale per i tori. Questo perché il sole che entra nel Capricorno illumina il tuo regno di coscienza superiore. Potresti sperimentare un risveglio della tua guida interiore o studiare un argomento che nutre la tua mente e la tua anima. Inoltre a metà settimana, il tuo governatore Venere si oppone a Urano, il che potrebbe innescare il bisogno di esprimere maggiormente la tua individualità nella vita amorosa o nell'arte. Questo fine settimana, Mercurio entra in Sagittario sabato (fino al 13 gennaio 2024). Ciò potrebbe provocare un bisogno di sapere che ti porta alla ricerca di informazioni. L'argomento sarà probabilmente qualcosa che ti interessa profondamente o che hai sperimentato tu stesso. Inoltre, le discussioni sul sesso possono essere particolarmente penetranti.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 DICEMBRE AL 24 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Il Solstizio d’inverno di giovedì potrebbe farti sentire come se stessi entrando in un periodo di letargo. Questo perché l’ingresso del sole nel Capricorno in quel giorno enfatizzerà il tuo regno di guarigione e trasformazione, dando inizio a un ciclo di quattro settimane di profonda introspezione e rilascio. Si tratta principalmente di guarire lasciando andare. Ciò potrebbe comportare un problema emotivo, un cattivo atteggiamento o anche oggetti materiali. Sempre a metà settimana, Venere si oppone a Urano, il che potrebbe suggerire una visione sorprendente di una relazione del tuo passato. Questo fine settimana, discussioni vivaci su partenariati, impegno o uguaglianza saranno il tema di Mercurio che entrerà in Sagittario sabato (fino al 13 gennaio 2024). Se sei da solo, un'introduzione o una fonte online possono attirare un ammiratore sulla tua strada.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 18 DICEMBRE AL 24 DICEMBRE 2023