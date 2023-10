Oroscopo della settimana dal 2 ottobre 2023 al 8 ottobre 2023 – Affaritaliani.

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 2 ottobre al 8 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 OTTOBRE AL 8 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : "Non possiamo andare tutti d'accordo?" sarà un ritornello costante poiché il tuo sovrano, Marte, incasina le tue interazioni uno contro uno. Le vibrazioni competitive e i giochi di potere influenzeranno il modo in cui ti connetti. Una mossa inaspettata all'inizio della settimana può mettere sottosopra una questione finanziaria, lasciando te o un tuo stretto alleato a chiederti se avete a cuore i reciproci interessi. Una conversazione critica può riportarti al posto di guida mentre Mercurio si sincronizza con Plutone martedì. Tuttavia, tutte le scommesse sono annullate poiché Marte quadrerà Plutone questo fine settimana. Dovrai lottare per mantenere il sopravvento. La competizione amichevole può rapidamente diventare brutta. Potrebbero esserci delle conseguenze se lasci che sia il tuo ego a prendere le decisioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 OTTOBRE AL 8 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : La settimana inizia in modo frenetico con Marte in contrasto con Urano nel vostro segno. C'è un metodo dietro la tua follia? O sei un ribelle senza una causa? Con il sole in Bilancia e la tua casa di lavoro, portare a termine le cose è fondamentale. Fai attenzione a non creare caos e stress inutile all'inizio della settimana. Fortunatamente, l’atmosfera è per lo più armoniosa a casa poiché Venere nel tuo regno domestico balla con Marte tutta la settimana. Lascia che questa dolcezza penetri nella tua vita lavorativa e calmi la voglia di competere. L’atmosfera è tesa nel fine settimana mentre Marte quadra Plutone e ti mette sulla difensiva. Non sei obbligato a presentarti a ogni incontro a cui sei invitato.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 OTTOBRE AL 8 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Non puoi credere a tutto ciò che pensi, dici o senti mentre Mercurio si oppone a Nettuno dal 2 al 3 ottobre. Ciò che verrà trasmesso sarà più finzione che realtà, quindi non credere all'hype. Martedì dimostrerai una padronanza magistrale del linguaggio mentre Mercurio si allinea con Plutone. Puoi convincere una persona a entrare o uscire da qualsiasi cosa. Non essere subdolo! Usa i tuoi poteri per sempre. L’ultimo quarto di luna di venerdì può farti dubitare di un investimento romantico o finanziario. Tuttavia è troppo presto per dirlo. È meglio mantenere la rotta con il tuo schema originale e vedere come vanno le cose. Una quadratura Marte-Plutone nel fine settimana può scatenare uno scontro di volontà. Sai per cosa stai combattendo?

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 2 OTTOBRE AL 8 OTTOBRE 2023