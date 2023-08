Oroscopo della settimana dal 21 agosto al 27 agosto 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 21 agosto al 27 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 AGOSTO AL 27 AGOSTO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Mercurio in Vergine diventa retrogrado mercoledì (fino al 15 settembre), il che può innescare un problema di comunicazione che coinvolge il tuo lavoro o il tuo benessere. Presta particolare attenzione alle tue conversazioni con operatori sanitari e colleghi. Al rialzo, questo è il momento di valutare le tue attività quotidiane e migliorare il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata. Successivamente, domenica (fino all'11 ottobre), il tuo sovrano di Marte transita in Bilancia nella tua zona di partnership. Questo può innescare una tempesta di angoscia, rabbia o passione in una relazione stretta. I tuoi sentimenti riguardo al collegamento con qualcuno di speciale potrebbero averti eccitato e pronto ad agire. Un impegno può essere parte del quadro.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 AGOSTO AL 27 AGOSTO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Mercurio in Vergine diventa retrogrado mercoledì (fino al 15 settembre), il che può interferire con i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono romanticismo, creatività o bambini. Tuttavia, ora è il momento di valutare il tuo atteggiamento nei confronti di questi argomenti e chiarire eventuali malintesi del passato. Anche il completamento di un progetto creativo è favorito. Successivamente, Marte transita in Bilancia domenica (fino all'11 ottobre), il che ti motiverà a fare le cose, a rinnovare il tuo programma quotidiano o a portare il tuo regime di fitness al livello successivo, o tutto quanto sopra. La tua determinazione alimenterà sicuramente la tua energia nelle prossime settimane. Cerca solo un approccio equilibrato in modo da non logorarti.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 AGOSTO AL 27 AGOSTO 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Il tuo sovrano Mercurio diventa retrogrado in Vergine mercoledì (fino al 15 settembre). Questo può innescare problemi di comunicazione, specialmente con la tua famiglia. Al rialzo, questo transito favorisce la revisione del tuo atteggiamento nei confronti della tua famiglia o proprietà. La ricerca sui tuoi antenati potrebbe rivelare alcune informazioni interessanti. Più tardi, il tuo lato amante del divertimento prenderà sicuramente il comando dopo che Marte transiterà in Bilancia domenica (fino all'11 ottobre). Marte sovralimenterà il tuo animale romantico o da festa interiore, per la gioia di un amante, un amico vivace o un potenziale amante. Sarai attratto da persone molto fisiche o sicure di sé.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 21 AGOSTO AL 27 AGOSTO 2023