Oroscopo della settimana dal 23 ottobre al 29 ottobre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 23 ottobre al 29 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Una serie di influenze acquose all'inizio della settimana può farti sentire come se un'onda di marea avesse smorzato il tuo fuoco. Segui il flusso, Ariete: va tutto bene. Per cominciare, il sole entra in Scorpione lunedì, unendosi a Mercurio e Marte nel tuo regno di trasformazione. Ciò farà luce sui problemi che necessitano di guarigione o rilascio durante le prossime quattro settimane. Questa energia dello Scorpione intensificherà o complicherà anche gli incontri intimi. Un sensitivo dell'amore può fornire intuizioni. Avanti veloce fino al fine settimana, quando l'eclissi di luna piena in Toro sabato stimolerà il bisogno di piacere. Inoltre, Mercurio si fonde con il tuo sovrano Marte, il che può innescare l’impulso di persuadere o manipolare gli altri. Guarda le tue parole.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Un focus particolare sulle relazioni intime è il tema dei tori questa settimana e oltre. Lunedì, il sole si unisce a Mercurio e Marte in Scorpione nella tua zona di partnership, illuminando i tuoi pensieri sul matrimonio, l'impegno, la condivisione o l'uguaglianza durante le prossime quattro settimane. Il tema dell’equità potrebbe sorgere anche nella tua vita. Coloro che cercano l'amore possono incontrare un ammiratore compatibile, o almeno chiarire cosa significa per loro la longevità in una relazione. Questo fine settimana, l'eclissi di luna piena nel tuo segno sabato stimolerà i tuoi desideri, mentre un'intelligente congiunzione Mercurio-Marte scatenerà idee e discussioni su tutto quanto sopra.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Lunedì il sole si unisce a Mercurio e Marte in Scorpione, concentrando la tua attenzione sul tuo stile di vita durante le prossime quattro settimane. Sforzati di diventare consapevole delle tue abitudini quotidiane in modo da poter determinare se migliorano o ostacolano il tuo benessere. La tua routine di fitness, il programma di lavoro e la gestione del tempo saranno sottoposti a revisione. Più tardi, l'eclissi di luna piena in Toro sabato stimolerà il tuo potere di guadagno, ma assicurati di leggere le clausole scritte in piccolo in qualsiasi transazione finanziaria. Inoltre, una congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione durante il fine settimana può spingerti a promuovere il tuo lavoro o ad avviare un progetto.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 23 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE 2023