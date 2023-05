Oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 29 maggio al 4 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Aspettati che il tuo desiderio di libertà aumenti mentre ti dirigi verso la luna piena in Sagittario nel tuo regno di esplorazione sabato. Ti sentirai insolitamente irrequieto e vorrai fare nuove esperienze. Di conseguenza, potresti viaggiare fuori dai sentieri battuti per controllare un'area o un'attività nuova per te. Ad un altro livello, un intenso interesse per la spiritualità può spingerti ad ampliare le tue conoscenze attraverso una classe o un gruppo spirituale. Anche questo fine settimana, la congiunzione di Mercurio con Urano in Toro nel tuo regno del denaro può ispirare un'idea o una conversazione unica per fare soldi. Tuttavia, non saltare in nulla prima di conoscere tutti i fatti. Sii aperto a un'intuizione improvvisa che può aiutarti a manifestare prosperità.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Toro : L'impulso per un incontro sexy può intensificarsi mentre ti dirigi verso la luna piena nell'amante del divertimento Sagittario sabato. Questo desiderio di intimità può essere fisico o emotivo. Se è quest'ultimo, contatta qualcuno che è sulla tua stessa lunghezza d'onda emotiva. Questo potrebbe essere un confidente fidato o qualcun altro che può fornire la vicinanza di cui hai bisogno. UAnche questo fine settimana, la congiunzione di Mercurio con Urano nel tuo segno può innescare un momento divertente nella tua vita personale, se sei aperto a esplorare un nuovo concetto di te stesso. Lasciare andare una convinzione antiquata può liberarti per esplorare un nuovo modo di essere nel mondo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023