Axpo Italia: ora anche le PMI possono accede alla borsa energetica

Smart Portfolio: la nuova proposta di Axpo Italia per un energy management flessibile, digitale e a diretto contatto con il mercato

Gli ultimi dodici mesi hanno dimostrato quanto il mercato dell’energia possa essere influenzato da eventi imprevedibili e che, per ricaduta, condizionano i costi delle aziende. Oggi, grazie alla consulenza avanzata dei professionisti di Axpo Italia si può accedere in modo consapevole e smart al proprio approvvigionamento energetico. Operare con continuità su modelli che tengano in considerazione gli andamenti del mercato per un approvvigionamento energetico della propria azienda flessibile e a costi vantaggiosi rispetto alle oscillazioni.

Questa la sintesi dell’obiettivo principale di Smart Portfolio, la nuova proposta di Axpo Italia per i clienti aziendali che mette a loro disposizione il meglio delle tecnologie e degli strumenti innovativi della società, per consentire di operare direttamente sul mercato abbattendo i rischi e modellando le fonti del proprio approvvigionamento energetico sul contesto (per definizione mutevole) delle oscillazioni di prezzo.

Il tutto potendo contare sulla costante assistenza dei professionisti di Axpo Italia che, mantenendo un canale di comunicazione con le aziende clienti, potranno consigliare il modello migliore in base al mix energetico, alle esigenze del singolo momento dell’anno e al contesto specifico di mercato.